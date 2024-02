La sorprendente historia del parque de Texas que está en el epicentro de la lucha migratoria del estado

(CNN) -- El parque Shelby en Eagle Pass, Texas, se ha convertido en un escenario de las fuerzas estatales, el epicentro de un enfrentamiento con el gobierno federal y un claro símbolo de disfunción en la frontera.

Pero hay otra historia sobre este parque que es mucho menos conocida que la reciente batalla legal sobre el control de la migración en esta ciudad fronteriza.

El parque de 19 hectáreas a lo largo del río Grande lleva el nombre de un líder militar confederado que huyó a México en 1865 en lugar de rendirse ante las tropas de la Unión.

Un estudio de caso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que describe el parque señala que recibió su nombre del general Joseph Orville Shelby, conocido por algunos como el "rebelde invicto".

"Lo que me llama la atención es la ironía de todo esto", dice el historiador Jeremi Suri, quien escribió sobre Shelby y otros exiliados confederados en su libro de 2022, "Civil War by Other Means: America’s Long and Unfinished Fight for Democracy".

publicidad

Es probable que la mayoría de la gente no esté familiarizada con la historia de Shelby. Pero hay una clara resonancia entre este momento y el capítulo rara vez recordado de Shelby en la historia estadounidense, dice Suri.

"Ahora también veo esas actitudes", dice Suri, titular de la cátedra Mack Brown de Liderazgo en Asuntos Mundiales de la Universidad de Texas en Austin. "La razón por la que estos exiliados son importantes es que se utilizan para legitimar este debate sobre la secesión, que en realidad consiste en apuntar con el dedo medio al gobierno federal y decirle: 'Vamos a hacerlo a nuestra manera y no pueden obligarnos a que lo hagamos de otra forma'".

El nombre del parque, dice Suri, revela más sobre la disputa actual que cualquier argumento en el debate sobre la migración.

"De lo que se trata realmente es del poder de los grupos que tienen poder y no quieren renunciar a él. El nombre de ese parque, en lugar de Martin Luther King Jr. o César Chávez, era una afirmación de poder, y lo irónico es que esa afirmación se ha vuelto a militarizar en ese espacio", afirma.

Cómo una ciudad fronteriza de Texas llegó a ser conocida como la "tumba de la Confederación"

En el prólogo de su libro de 2010 titulado "General Jo Shelby’s March", el fallecido historiador Anthony Arthur pintó un cuadro dramático de Shelby y sus tropas abandonando Eagle Pass y dirigiéndose al sur. Mientras el grupo se encontraba en el río Grande, arrojaron la bandera de batalla confederada al río en lugar de dejar que las fuerzas de la Unión la tomaran en sus manos.

"Se sacó la pluma negra del ala de su sombrero y la colocó suavemente entre los pliegues de la bandera antes de que desapareciera bajo el agua fangosa", escribió Arthur.

El historiador local Jeff Taylor Sr. dice que a lo largo de los años han circulado rumores de que la bandera fue recuperada más tarde de las aguas. Pero el mito de ese momento ha perdurado, lo que dio a Eagle Pass el apodo de ser la "tumba de la Confederación". Durante años, una pintura que representa la escena estuvo colgada en el Ayuntamiento de Eagle Pass. Los recreadores incluso viajaban a la ciudad fronteriza para revivirla.

"Era simplemente algo famoso… Nadie realmente pensó en eso", dijo Taylor a CNN.

Taylor, de 67 años, creció en Eagle Pass y se enorgullece de conocer y compartir la historia de la ciudad. Durante años fue curador del Museo Fort Duncan de la ciudad.

Taylor dice que no está seguro de cuándo exactamente el parque Shelby obtuvo su nombre, o quién estuvo detrás del esfuerzo por nombrarlo. De una cosa está seguro: la mayoría de los residentes de Eagle Pass no están familiarizados con la historia detrás del hombre que dio nombre al parque.

"Le pregunto a la gente: '¿Sabes quién es Shelby?' ¿Jugó al fútbol con los Eagles?', me responden", dice Taylor, refiriéndose al equipo de la escuela secundaria local. "Simplemente no tienen idea".

Una colonia en México albergaba a cientos de soldados confederados exiliados

Es posible que Eagle Pass haya llegado a ser conocido como el cementerio de la Confederación, pero para Shelby y las tropas que lo acompañaron a México ese día de 1865, su causa siguió viva. Maximiliano I, el emperador instalado por Francia que gobernaba México en ese momento, rechazó la oferta de los servicios militares del grupo, pero les proporcionó tierras para una colonia de soldados confederados exiliados conocida como La Carlota, en honor a la esposa del emperador.

La estancia del grupo en México duró poco. En 1867, el año en que Maximiliano fue ejecutado, Shelby y la mayoría de sus seguidores habían regresado a Estados Unidos.

"Regresa a Estados Unidos y se declara a sí mismo héroe porque nunca se arrodilló ante el poder yanqui", dice Suri.

Al año siguiente, el presidente Andrew Johnson perdonó a todos los soldados confederados. Y décadas después, el presidente Grover Cleveland nombró a Shelby como mariscal estadounidense para el distrito occidental de Missouri.

Suri dice que no sabe cuándo ni por qué el parque Eagle Pass recibió el nombre de Shelby.

El estudio de caso en el sitio web de FEMA dice que el parque se construyó a fines de la década de 1990 como parte de un plan de mitigación después de las inundaciones en el área. Si fue entonces cuando el parque recibió su nombre, el momento encajaría con un resurgimiento de grupos neoconfederados en zonas de todo Estados Unidos, dice Suri, pero no está claro si hubo una conexión.

Algunos activistas ven una conexión entre lo que está sucediendo hoy y el nombre del parque

El mes pasado, el fiscal General de Texas argumentó que las autoridades estatales habían confiscado el parque Shelby de la ciudad "para fines de aplicación de la ley y socorro en casos de desastre". Los funcionarios estatales afirman que se vieron obligados a tomar medidas después de que un gran número de migrantes llegaran al área, y argumentan que las autoridades federales todavía tienen acceso al parque para emergencias médicas, algo que el Gobierno de Biden ha cuestionado en documentos judiciales.

El año pasado, funcionarios de Texas demandaron a la gestión de Biden por cortar alambre de púas en la frontera. Y el mes pasado, la Corte Suprema dictaminó que los agentes de la Patrulla Fronteriza podían retirar el alambre de púas instalado en el área de Eagle Pass como parte de la iniciativa de seguridad del gobernador republicano de Texas mientras se desarrolla la impugnación legal del estado al corte de alambre.

El Departamento de Seguridad Nacional ha exigido que Texas le dé "acceso total" a la frontera, argumentando que la aplicación de la ley de inmigración es un asunto federal. El gobernador Greg Abbott y otros funcionarios de Texas han prometido no dar marcha atrás.

"Es irónico que esté en este parque", dice Suri. "Nadie planeó eso".

Aún así, algunos activistas locales, como Amerika García Grewal, dicen que ven un claro simbolismo que conecta el nombre del parque con lo que está ocurriendo allí actualmente.

"Es apropiado que un símbolo del racismo esté tan cubierto con alambre de púas. Es como una manifestación externa del odio que sienten los demás", dice.

García Grewal es cofundador de Border Vigil, un grupo que se reúne periódicamente en el parque Shelby para honrar las vidas de los migrantes que murieron en el río Grande.

Semanas antes de la reciente toma estatal del parque, el grupo plantó cientos de cruces en un campo allí como monumento a las personas que se cree que murieron a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en 2023.

"Era más de 2.000 metros cuadrados de tierra cubierta por todas estas cruces. Es increíblemente poderoso darse cuenta de que las acciones humanas terminaron con la vida de tanta gente… Nuestras políticas básicamente condenan a la gente a muerte", afirma.

​En los últimos años, García Grewal dice que ella y otros han solicitado a los funcionarios que cambien los nombres de los lugares que honran a los líderes confederados en Eagle Pass. Una escuela primaria que anteriormente llevaba el nombre de Robert E. Lee comenzó el año escolar 2021-2022 con un nuevo nombre después de una votación unánime de la junta escolar.

Pero el nombre del parque Shelby se ha mantenido. Y algunos en Eagle Pass no ven ninguna razón para cambiarlo.

Taylor dice que los cambios de nombre que apuntan a borrar la historia en lugar de aprender de ella no son el camino correcto.

"Eso fue historia", dice. "No queremos olvidarlo".

García Grewal dice que el reciente enfrentamiento en el parque Shelby ha renovado su deseo de darle un nuevo nombre al parque donde ella y otros compañeros de clase crecieron practicando deportes y asistiendo a festivales.

"Es un nombre que respalda el odio", dice. "Definitivamente creo que ahora más que nunca necesitamos cambiar el nombre del parque".

No está claro si los próximos festivales planeados para el área se llevarán a cabo según lo planeado. Casi 160 años después de que el general confederado que lleva su nombre se negara a rendirse, el parque Shelby sigue cercado con puertas y alambre de púas.

Rosa Flores y Sara Weisfeldt de CNN contribuyeron a este informe.

