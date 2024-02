Muere Carl Weathers, actor recordado por su papel de Apollo Creed en "Rocky", a los 76 años

(Crédito: Michael Putland/Hulton Archive/Getty Images)

(CNN) –– El actor Carl Weathers, quien saltó a la fama con el personaje de Apollo Creed en las películas de “Rocky” y participó en decenas de producciones desde “Predator” hasta “The Mandalorian”, murió a los 76 años, informó su manager Matt Luber.

El actor “falleció en paz en su casa” este jueves, indicó Luber a CNN. No se mencionó la causa de muerte.

"Carl era un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria", dijo su familia en un comunicado enviado a CNN. “A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella imborrable y es reconocido en todo el mundo y de generación en generación. Era un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo”.

Weathers era en realidad un exjugador de fútbol que nunca había boxeado cuando hizo su audición para el papel en “Rocky”, y luego apareció como Apollo Creed en la película ganadora del Oscar y en las siguientes tres secuelas.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2015, Weathers recordó haber hecho una audición con Stallone, de quien le dijeron que era el escritor de la película, sin saber que el actor también era la estrella. Después, al sentir que la lectura de prueba no había salido bien, recordó: "Simplemente dije: 'Podría hacerlo mucho mejor si me consiguieran un actor real con quien trabajar'".

publicidad

El personaje obviamente se inspiró en Muhammad Ali, a quien Weathers conoció más posteriormente.

Weathers aprovechó su exposición en “Rocky” para interpretar otros personajes que capitalizaron su imponente físico, incluida la película de acción y ciencia ficción de 1987 “Predator”, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Al año siguiente, dio vida a un policía de Detroit en la mal recibida "Action Jackson".

Sus papeles posteriores incluyeron la comedia de Adam Sandler "Happy Gilmore" y las películas para televisión "In the Heat of the Night", la serie "Arrested Development" y la voz de Combat Carl en la franquicia "Toy Story".

Más recientemente, Weathers interpretó un papel secundario clave en la serie de “Star Wars” “The Mandalorian”, que obtuvo una nominación al Emmy como actor invitado en un drama, en Disney+, y dirigió uno de los episodios.

Weathers también había dirigido episodios de varias series de televisión, incluidas “Chicago Med”, “Law & Order” y “Hawaii Five-O”.

Nacido en Nueva Orleans, Weathers jugó fútbol americano universitario en San Diego State y jugó brevemente profesionalmente con los Oakland Raiders y en la Canadian Football League.

Dejó el fútbol a mediados de la década de 1970 y comenzó a dedicarse a la actuación, obteniendo papeles en dos películas antes de su lograr su personaje en “Rocky”.

"Un verdadero gran hombre"

"Me faltan las palabras" escribió Pedro Pascal al enterarse de la muerte de Weathers, su coprotagonista en "Mandalorian", en un mensaje en Instagram con una foto del actor y un emoji de corazón roto.

El coprotagonista de Weathers en "Predator", Schwarzenegger, dijo en Instagram que "no podrían haber hecho" la película sin él. "Y ciertamente no lo habríamos pasado tan bien haciéndola", agregó.

"Cada minuto con él —en el set y fuera de él— era pura alegría", añadió el exgobernador de California. "Era el tipo de amigo que te empuja a dar lo mejor de ti solo para estar a su altura".

Sandler también publicó un mensaje en honor a Weathers en Instagram, donde escribió que era "un verdadero gran hombre."

"Gran padre. Gran actor. Gran atleta. Estar con él era siempre muy divertido", escribió, y añadió: "Mi esposa y yo pasamos los mejores momentos con él cada vez que lo vimos".

Stallone, por su parte, dijo estar "destrozado" por la pérdida de Weathers, a quien calificó como "una parte integral" de su vida y su éxito.

"Nunca podría haber logrado lo que hicimos con 'Rocky' sin él", dijo en un video publicado en Instagram. "Era absolutamente brillante: su voz, su tamaño, su potencia, su capacidad atlética. Pero lo más importante, su corazón, su alma".

Stallone habló a la cámara de pie, delante de un cuadro que representa una escena que compartieron en una de las películas de "Rocky". Dijo que probablemente fue uno de los últimos momentos en los que estuvieron juntos en el ring y que "nunca" lo olvidará.

"Tuve tanta suerte de ser parte de su vida", agregó.