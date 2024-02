Análisis de la represalia militar de EE.UU. en Iraq y Siria 2:49

(CNN) — Estados Unidos destruyó o dañó 84 de 85 objetivos en su amplia serie de ataques aéreos el viernes en Siria e Iraq, según dos funcionarios de defensa estadounidenses, sin indicios de víctimas iraníes.

Todos menos uno de los 85 objetivos fueron "destruidos o dañados funcionalmente", afirmaron los funcionarios, citando una evaluación preliminar de los daños en el campo de batalla.

Aún se desarrolla un análisis completo posterior al ataque, pero un funcionario dijo que no hay indicios de que miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hayan muerto como parte de las operaciones.

En respuesta a un ataque con aviones no tripulados que mató a tres miembros del servicio estadounidense e hirió a decenas más en Jordania el fin de semana pasado, Estados Unidos atacó instalaciones y armas utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los grupos respaldados por Irán en Iraq y Siria.

Fue la primera vez que Estados Unidos llevó a cabo ataques en ambos países simultáneamente. En Iraq, Estados Unidos atacó a Al Qaim y Akashat cerca de la frontera con Siria. Y en Siria, Estados Unidos atacó cerca de al-Barum, Deir ez-Zur y al-Mayadin. La lista de objetivos incluía centros de comando y control, centros de inteligencia, cohetes, misiles, instalaciones de almacenamiento de drones y más.

El viernes, en una reunión informativa con los periodistas después de los ataques, Douglas Sims, director del Estado Mayor Conjunto, dijo que los objetivos fueron elegidos "con la idea de que probablemente habría víctimas asociadas con las personas dentro de esas instalaciones".

publicidad

La administración Biden ha enfrentado críticas por haber esperado demasiado para responder al mortífero ataque con aviones no tripulados en Jordania, que dio tiempo a las milicias respaldadas por Irán en Iraq y Siria para trasladar a su personal. Sims apuntó el viernes que las buenas condiciones climáticas para la operación no se presentaron hasta el viernes por la noche.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijeron que los ataques, mucho mayores que las operaciones estadounidenses anteriores en Iraq o Siria, eran sólo el comienzo de la respuesta estadounidense.

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo el domingo a Dana Bash de CNN en el programa "State of the Union" que las represalias de Estados Unidos por el ataque que mató a tres miembros del servicio estadounidense no habían terminado. Sullivan calificó los ataques del viernes como “el comienzo de nuestra respuesta y habrá más pasos por venir”.

Desde los ataques estadounidenses, ha habido un ataque el sábado contra las fuerzas estadounidenses en el sitio de apoyo a la misión Éufrates, también conocido como los campos petrolíferos de Conoco, según uno de los funcionarios de defensa. El ataque consistió en dos cohetes lanzados contra el lugar, sin que se reportaran heridos ni daños.