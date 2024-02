Peso Pluma ganó su primer Grammy a mejor álbum de música mexicana

Peso Pluma suma éxito con "Ella baila sola" y "Rosa pastel" 1:23

(CNN Español) -- El cantante de 24 años Peso Pluma ganó su primer Grammy "anglo" en la categoría de mejor álbum de música mexicana, que también contempla exponentes de la música texana, gracias a su disco "Génesis". El premio fue presentado en la ceremonia previa a la gala oficial de los Grammy.

Conocido por hits que sonaron por todo el mundo como "Ella baila sola" y su colaboración con Bizarrap "BZRP Music Sessions #55", el mexicano no había recibido ninguna nominación a los Latin Grammy, celebrado en noviembre del 2023.

"Génesis" es el tercer álbum del cantante y fue lanzado en junio.

Los otros nominados al premio eran Ana Bárbara con "Bordado a mano", Flor de Toloache con "Motherflower", Lila Downs con "La Sánchez" y Lupita Infante con "Amor como en las películas de antes".

Tanto sus seguidores como su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, lo felicitaron en redes sociales luego de que se anunciara que había resultado ganador.

Peso Pluma no pudo ir a recibir su premio, pero hizo un agradecimiento a través de sus redes sociales. "Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música. Hoy se cumplió un sueño no solo mío si no de un equipo entero", escribió el cantante en su cuenta de X.

Además, destacó poder ser uno de los artistas mexicanos que fueron reconocidos con un premio Grammy. "Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya. Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un Grammy ", comentó en X.