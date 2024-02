Martina Loza, Agustina Villar y Belén Paz. (Crédito: CNN Español/Fernando Ramírez)

(CNN Español) -- "No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes"; "si las mujeres ganaran menos que los hombres, las empresas estarían llenas de ellas"; "Ministerio de las Mujeres, ¡afuera!". Estas son solo algunas de las cosas que Javier Milei dijo públicamente en los últimos años, antes de ser presidente de Argentina.

Y, días atrás, ya ocupando el sillón de la Casa Rosada, volvió sobre el tema. Esta vez fue en el foro de Davos ante líderes del mundo: “La pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer”, “la agenda del feminismo radical”, “la agenda sangrienta del aborto”.

¿Ser feminista dentro de La Libertad Avanza es una contradicción? Para Agustina Villar, Belén Paz y Martina Loza, no. Las tres no solo se reivindican como tal sino que también militan en el espacio gobernante.

Villar y Paz, de 25 y 28 años, son fundadoras de Mujeres por la Libertad y de Pibas Libertarias, respectivamente, agrupaciones a las que ellas describen como feministas liberales. Además, son asesoras de Rebeca Fleitas, legisladora del partido en la Ciudad de Buenos Aires. Martina Loza, de 21 años, las considera sus referentes.

En conversación con CNN, cuentan cómo es ser parte de un partido que acostumbra levantar banderas opuestas a las que ellas pregonan e incluso, como otras derechas del mundo, sienta sus bases en contra de esas insignias.

“Lo auténtico es lo que nosotras pensamos -responde Villar como quien dice una obviedad-. El conservadurismo, que para mí es rancio, solo está de acuerdo en lo económico con el liberalismo. De ese sector salen los influencers que se hicieron conocidos. El problema es cuando el conservadurismo impone lo que quiere, como impone la Iglesia. Si el matrimonio igualitario sí o no, si el divorcio… temas súper saldados para la sociedad y en los que no se puede volver un paso atrás”.

publicidad

CNN: ¿Por qué se identifican como feministas?

Agustina Villar: Estoy a favor de empoderar a la mujer y a veces hay fallas dentro del sistema que nos hacen un poco más vulnerables. Hay que tomar la iniciativa y representarnos; es superimportante la convivencia entre las mujeres, que puedan progresar, estudiar lo que quieran, salir a trabajar, y que el contexto sea favorable para que puedan lograrlo.

Belén Paz: El feminismo, en sus bases, tiene muy buenas intenciones, que son las que nosotras seguimos.

Ambas marcan una diferencia con el feminismo que identifican como “hegemónico”. No reconocen la brecha salarial entre hombres y mujeres ni están de acuerdo con el término “violencia de género”.

“Estamos en contra de la violencia en todo sentido, creemos que no tiene género”, subrayan.

En 2023, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, hubo 322 feminicidios en Argentina, alrededor de un 30% más que el año anterior en el que se registraron 242. En cuanto a la brecha salarial, si bien registra una tendencia a la baja de acuerdo a datos del Observatorio de las violencias y desigualdades por razones de género, la desigualdad entre sueldos de hombres y mujeres todavía alcanza el 25%, calculado en base a los ingresos percibidos por la ocupación principal.

Tanto Villar como Paz y Sosa descreen de estos datos porque comparan salarios de distintos tipos de trabajos. Pero justamente el acceso a roles de mayor remuneración tanto por actividad como por jerarquía es parte de la problemática.

"Trabajé toda mi vida en el sector privado y siempre gané igual que mis compañeros -dice Paz- y si un varón ganaba más que yo era porque trabajaba más”.

Quizás estos sean algunos de los motivos por los que no se encuentren tan contrariadas con ciertas declaraciones del líder de La Libertad Avanza.

CNN: ¿Qué sienten cuando escuchan a Milei en Davos?

BP: Lo que dijo es lo mismo que pensamos nosotras. Va contra el socialismo y el feminismo hegemónico. El problema es que alimenta a los conservadores que no son personas pensantes y no reconocen que el feminismo en sus inicios fue liberal y después se metió el socialismo.

AV: Creemos en el feminismo no hegemónico, no en el radical que culpabiliza al hombre. El hombre no es nuestro enemigo sino un compañero, y por eso estamos a favor de la igualdad ante la ley. Lo de “los burócratas” (NdR: en referencia a dichos de Milei en el foro económico) nos parece que es real: el Ministerio de la Mujer no pudo realizar ningún tipo de cambio que beneficie a las mujeres o las haga estar mejor.

Como parte de la reestructuración de su Gobierno, Milei sustituyó al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad por la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Un informe publicado sobre el final del gobierno de Alberto Fernández da cuenta de las principales políticas que se llevaron adelante desde esa cartera durante su gestión: la sistematización de la información sobre casos y denuncias por violencia de género, creación de varios centros territoriales para la asistencia integral inmediata ante casos de violencia extrema, el Plan 1.000 Días y el Programa Menstruar con los que, aseguran, se garantizó que miles de personas LGBTQ accedieran de forma igualitaria a productos menstruales y a kits de lactancia.

Uno de los argumentos críticos que se repite es, como ya se dijo, la falta de resultados respecto al número de feminicidios.

CNN: ¿Qué piensan sobre la posición de Milei en contra del aborto?

AV: No comparto su mirada, pero los liberales pueden estar en contra del aborto.

Martina Loza: Lo importante es que no metan al Estado en el medio de esas decisiones. No podés pedir que el Estado lo financie, pero tampoco que lo prohíba.

Desde 2020, en Argentina, el aborto es legal hasta la semana 14.

CNN: La vicepresidenta Victoria Villarruel dijo en más de una ocasión que si de ella dependiera derogaría la ley de interrupción del embarazo.

AV: Me pasa lo mismo que con los otros referentes del conservadurismo, no estoy a favor.

BP: Mientras no quiera meter al Estado…

AV: Para mí, como conservadora, sí lo quiere hacer.

BP: Será una lucha que presentaremos.

“El antro” de la juventud mileista

El recorrido de Villar, Paz y Loza tiene puntos en común con la historia de la generación de jóvenes afines a La Libertad Avanza. Encontraron un lugar de pertenencia en un universo que se ramificaba en Internet, a la par que las medidas de aislamiento por el covid-19 los mantenía frente a una computadora o un teléfono como única ventana al mundo exterior.

Ese espacio tiene un lenguaje propio de memes, contenidos e influencers, con lo que ellos llaman “ideas de libertad” ―igual que Milei pregona― y, en la mayoría de los casos, personajes profundamente antifeministas.

“El antro”, como se refieren a ese ambiente en esta entrevista, en algún momento se corporalizó en las marchas anticuarentena. Entonces, la pandemia de coronavirus estaba en auge y, ante la inexistencia de vacunas y la falta de conocimiento sobre cómo abordar la crisis sanitaria que se cobraba miles de vidas a lo largo del mundo, distintos gobiernos intentaban contener la situación con restricciones a la circulación.

Así surgieron grupos, muchas veces alentados por partidos opositores, que salieron a manifestarse en contra de esas disposiciones y en nombre de la libertad.

“Yo nunca me había metido en política, no me interesaba, no entendía", dice Paz. "Con la cuarentena sufrí mucho el encierro. Había algo que no estaba bien y empecé a escuchar a influencers del momento y fui a las marchas. Después de seis meses sin salir a la calle, tenía miedo porque estaban los permisos para circular, te podían detener -recapitula sobre sus primeros pasos en el activismo, cuatro años atrás-. Así empecé a conocer gente, conocí Pibes Libertarios y fue en la agrupación en la que crecí políticamente”.

Loza llegó “al antro” por videos de YouTube: “En la secundaria, un compañero tenía un canal en donde hablaba de liberalismo, y en la pandemia me puse a ver sus videos y conocí las ideas de la libertad, conocí a Milei”.

Un Milei que ya era conocido públicamente y emergía como referente de este nuevo espacio bidimensional entre la web y las calles.

“Era modo más influencer dando charlas -explica Villar- y, al ver cómo los pibes lo seguían, sintió que era momento de involucrarse”.

Salir del ‘clóset’ feminista

CNN: ¿Siempre se manifestaron abiertamente feministas dentro del “antro”?

BP: En el 2020 me acaba de meter en el nicho, incluso fuimos con Milei a marchas provida. Era muy nueva. Si bien tenía un pensamiento proaborto, me estaba metiendo en este lugar, estaba conociendo. En el fondo no me sentía completamente de acuerdo con el movimiento provida y la religión. Te limitan en muchas cosas que creo que no van porque soy libertaria. Y después la conocí a ella (Villar).

ML: Cuando me metí en todo lo que es Milei, a ver videos, el debate y a diferir, porque había cosas con las no estaba de acuerdo, lo charlaba con otras personas que te decían “vos tenés que estar 100%”. Ahí es donde encontré a Agus y a Belén y me sentí completamente entendida. Encontré mi lugar en lo político.

AV: Cuando empezó a crecer la agrupación y se sumaron más pibas, la mayoría pensaban como nosotras.

CNN: ¿Están a favor de la educación sexual integral?

AV: Sí, de la educación sexual e integral. Que se dicte, que se sepa, que tenga biología, que la gente se sepa cuidar y sepa qué siente, pero no estamos a favor de la ideología de género.

CNN: ¿Qué es la ideología de género?

BP: Es cuando le querés meter a los niños “ideítas” que no tienen que tener los niños, todavía. O sea, estoy súper a favor de que se enseñe, es vital, sobre todo cuando son chiquitos. El tema es cuando los empezás a confundir a una edad que todavía no tienen que pensar en ciertas cosas.

ML: Es fundamental que exista desde la infancia. Enseñar esto nadie te lo puede tocar más que tu mamá, que tu papá. Tengo una hermana más pequeña y esto de ir diciéndole: “Te voy a cambiar, ahora te voy a poner esto”. Es fundamental. Pero mi hermana de 5 años no tiene por qué saber que existen 470 géneros. En la adolescencia, obviamente, estoy muy de acuerdo para crear tolerancia. Te vas a encontrar alguna vez con una persona trans y se respeta y no se negocia el respeto hacia el otro, a las decisiones del otro, sin dudas.

CNN: Más allá de los muchos conceptos con los que no concuerdan, acompañan las marchas feministas que denominan “hegemónicas”. ¿Por qué?

BP: Para disputar espacio y tener visibilidad porque también existimos. Nuestra opinión vale igual que la de ellas. El 8 de marzo nos pertenece tanto como a ellas.

CNN: En una de esas marchas, despertaron polémica por una remera que decía “libre portación para no morir”. ¿Están a favor de la portación de armas?

AV: Sí, armas letales y no letales.

BP: Y también en defensa personal. Si me vienen a robar me agarro a piñas porque entreno para defenderme.

AV: Es una obligación nuestra, queremos estar formadas en todos los aspectos y también en defensa. Tenemos que saber defendernos ante las situaciones que pasan en la cotidiana, no solo por ser mujeres, sino la cotidiana de vivir en Argentina.

Aunque no es un debate que esté puesto sobre la mesa en la actualidad, en la plataforma electoral de La Libertad Avanza figura la desregulación del mercado legal de armas de fuego para tenencia y “uso legítimo y responsable” por parte de la ciudadanía.

En países con legislaciones que favorecen la libre portación, lo datos de muertes por armas de fuego son alarmantes. Este es el caso de Estados Unidos que, según los números más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los suicidios y homicidios de niños y adolescentes se duplicaron en la última década.

Entonces, ¿es Milei antifeminista?

“No, no me parece antifeminista. No, está rodeado de mujeres. Hay mujeres que tienen muchísimo poder dentro del gobierno. No, no, para mí no”, insiste Villar, como quien dice una verdad inobjetable.