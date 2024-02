(CNN) –– Entre seis y ocho personas por lo menos están desaparecidas después de que se desatara un incendio masivo en una casa a la que las autoridades acudieron por un aparente disparo contra una niña, dijo un fiscal de distrito local. Dos agentes que respondieron al llamado recibieron disparos y se recuperan en el hospital.

Las autoridades no han podido ingresar a la casa desde que comenzó el incidente la tarde de este miércoles porque el incendio aún sigue activo, y les preocupa que varias personas cuyo paradero se desconoce puedan haber estado adentro cuando la estructura se quemó, informó el miércoles el fiscal de distrito del condado de Delaware, Jack Stollsteimer, en conferencia de prensa.

“Tememos que pueda haber más de una persona en esa casa. Sabemos que la familia de la víctima tenía muchas personas viviendo en esa casa, incluidos niños”, dijo Stollsteimer. “Somos conscientes de que hay al menos de seis a ocho personas desaparecidas de esa familia. Nuestro gran temor es que pudieran (haber estado) dentro de esa casa cuando se quemó”, señaló.

"Tenemos la esperanza de que eso no sea cierto", añadió. "Pero no lo sabremos hasta mañana por la mañana".

Los agentes que acudieron fueron “recibidos a tiros”

Las autoridades recibieron una llamada de emergencia al 911 poco antes de las 3:50 p.m, hora local, este miércoles acerca de "una niña de 11 años que había recibido un disparo" en una casa, explicó Stollsteimer en una conferencia de prensa anterior. El condado de Delaware está cerca de Filadelfia.

Agentes de tres cuerpos policiales diferentes acudieron a la escena y fueron “inmediatamente recibidos con disparos”, relató Stollsteimer. Dos agentes sufrieron impactos de bala y fueron “arrastrados fuera de peligro” por otros uniformados, dijo.

Ambos agentes fueron trasladados al hospital y se encuentran en condición estable en el Penn Presbyterian Medical Center en Filadelfia. Los funcionarios, veteranos de dos departamentos diferentes, sufrieron “lesiones que no ponen en riesgo su vida”, detalló el fiscal de distrito.

Después de que los agentes acudieron a la escena del tiroteo, la casa se prendió, dijo Stollsteimer.

Pero eso era casi todo lo que sabían las autoridades hasta la noche de este miércoles, mientras los bomberos seguían trabajando por apagar el fuego más de cuatro horas después de la llamada al 911 y ningún agente pudo ingresar a la casa.

“No sabemos quién estaba en la casa, no sabemos quién fue la persona que disparó, no sabemos cuántas personas hay allí, no sabemos su estado, no sabemos si están vivos", dijo el fiscal de distrito a los periodistas.

Las autoridades también continúan investigando “si una niña de 11 años recibió o no un disparo”, dijo, y quién disparó a los agentes.

"Tenemos la intención de responsabilizar a todos", añadió Stollsteimer.

Los detectives revisarán “metódicamente” la escena en la mañana de este jueves y “buscarán cadáveres y evidencia de lo que realmente sucedió”, dijo el fiscal de distrito.

“No hay nadie más en peligro. Nos hemos asegurado de que toda la calle esté vacía de gente y de que el fuego esté prácticamente bajo control”, afirmó Stollsteimer.

“Pero, nuevamente, no vamos a entrar a esa casa hasta que sepamos que el fuego está bajo control y que es seguro para esos agentes entrar allí. No queremos que otro funcionario resulte herido esta noche en el condado de Delaware”.

Preguntas sobre el aparente disparo a una niña

Anteriormente, una fuente policial del condado de Delaware le había dicho a CNN que un individuo se había atrincherado en la casa.

Otra fuente informada sobre la situación también le dijo a CNN previamente que el incidente comenzó después de que alguien que decía ser una niña aparentemente llamó a la policía y reportó que le habían disparado. Pero la fuente dijo que no estaba claro si realmente le habían disparado a una menor.

En una entrevista antes de la conferencia de prensa, Stollsteimer le dijo a WPVI, afiliada de CNN, que la persona que estaba dentro de la casa le prendió fuego.

Las autoridades no estaban seguras de si se trata de una niña involucrada, dijo.

"No tenemos conocimiento independiente de si hay o no una niña de 11 años, si hubo una niña de 11 años baleada que estaba dentro de la casa. Todo eso está por determinar", dijo.

Una escena caótica y llamas masivas

Las imágenes de WPVI del miércoles por la tarde mostraron una escena caótica alrededor de la casa.

La casa se veía envuelta en llamas y, en menos de una hora, el fuego había consumido la mayor parte, dejando nada más que un cascarón carbonizado y desatando enormes columnas de humo negro sobre el vecindario.

No está claro cómo comenzó el incendio ni cuándo.

Durante la respuesta inicial se vio a grupos de bomberos apostados cerca del lugar esperando para responder al incendio mientras los vecinos se reunían en la calle y observaban.

En algún momento, y con el fuego aún desenfrenado, se observó un vehículo blindado embistiendo la casa en las imágenes de WPVI.

"Escuché muchos disparos cuando acababa de salir de la tienda... y vi policías corriendo de todas partes", dijo un vecino a la estación, y agregó que escucharon a las autoridades gritar sobre un "atacante".

Amy Simonson de CNN contribuyó a este informe.