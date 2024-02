¿Quién es Patrick Mahomes, el quarterback estrella de los Kansas City Chiefs?

La diferencia salarial entre Brock Purdy y Patrick Mahomes 0:45

(CNN) -- Puede que esté en la cúspide de un tercer título de Super Bowl y que sea ampliamente considerado como uno de los quarterbacks con más talento en la historia de la NFL, pero una carrera en el fútbol americano no siempre estuvo en los planes de Patrick Mahomes.

Su primer amor fue el béisbol, el deporte que su padre practicó profesionalmente durante 11 años. Como era de esperar, se le daba bastante bien.

Patrick Mahomes: Todavía no estoy ni cerca de Tom Brady 0:43

Videos de hace varios años muestran a un joven Mahomes corriendo por los estadios con una pelota de béisbol pegada a la mano, vestido de pies a cabeza con la equipación del equipo en el que jugaba su padre en ese momento, desde los Boston Red Sox hasta los Nueva York Mets.

Ese raro acceso al mundo del deporte de élite fue la base para que Mahomes se convirtiera en un atleta fenomenal y en la superestrella que es hoy.

También fue en el béisbol donde empezó a desarrollar su monstruoso brazo derecho.

Inicios deportivos

Las cosas empezaron a ponerse serias para Mahomes cuando empezó la escuela secundaria y los ojeadores o scouters se fijaron en sus proezas deportivas, ya fuera en el béisbol o en el fútbol americano.

Irónicamente, fue el béisbol el que siempre pareció tomar el protagonismo.

En 2014, mientras jugaba para Whitehouse High School, Mahomes mostró su potencial de grandes ligas como lanzador, ponchando a 16 en un juego sin hits y generando velocidades reportadas de casi 150 km/h, según ESPN.

El camino parecía trazado: Mahomes continuaría la tradición familiar y seguiría a su padre en la MLB.

"Lo recuerdo tan emocionado de ir al campo todos los días", dijo Mahomes padre al New York Post, hablando de cómo llevaba a su hijo a entrenar.

"Tenía que retenerlo solo para que pudiera entrar en el coche antes de salir porque estaba listo para salir".

"Y llegaba a la sede del club, se ponía el uniforme y era uno de los primeros en salir al campo y, por supuesto, yo tenía que jugar a atraparlo y todo eso", agregó.

Pero la historia de Mahomes tomó un nuevo rumbo durante su carrera universitaria.

Mahomes rechazó una oferta de los Detroit Tigers, que habían seleccionado al joven en la 37ª ronda del Draft de Jugadores de Primer Año de la MLB de 2014, y optó en su lugar por unirse a la Texas Tech University.

Fue allí donde el prometedor pitcher comenzó realmente a transformarse en el formidable quarterback que es en la actualidad.

Además de sus compromisos con el fútbol americano, Mahomes encontró tiempo para el béisbol. Incluso hizo una aparición de primer año como pitcher del equipo universitario, aunque no fue una gran actuación.

Según ESPN, Mahomes lanzó 15 veces antes de ser retirado del partido. Es obvio que no se trata de uno de sus mejores logros deportivos.

"Entré al juego, le di base por bolas al primer tipo, creo", dijo Mahomes a los reporteros en la preparación previa al Super Bowl LVII (2023).

"Golpeé al segundo tipo, le di un doble y anotaron una carrera y luego me sacaron del juego.

"Creo que tengo un promedio de carreras limpias infinito, que probablemente no sea bueno. No es algo de lo que no esté muy orgulloso de tener en mi historial", añadió.

Afortunadamente para los hinchas del fútbol americano, la carrera de béisbol de Mahomes nunca despegó y se detuvo por completo una vez que comenzó a tomarse en serio llegar a la NFL.

Mahomes tuvo una marca de 13-19 mientras jugaba para los Red Raiders y rompió récords durante su tiempo en Texas Tech: como júnior, tuvo cuatro juegos con al menos 500 yardas de pase.

En su último partido, lanzó para 586 yardas, seis touchdowns y ninguna intercepción contra Baylor, lo que le sirvió de trampolín para futuros éxitos.

Tras demostrar su valía a nivel colegial, Mahomes fue elegido en el draft de 2017 por los Chiefs.

En aquel momento, muchas franquicias se resistieron a elegir a este quarterback poco ortodoxo, ya que lo consideraban un riesgo.

Resulta que era un riesgo que valía la pena correr.

Logros y datos de Mahomes hasta antes del Super Bowl LVIII

Dos títulos de Super Bowl: LIV (2020) y LVII (2023)

Es el quarterback que más rápido ha llegado a las 15.000 y a las 20.000 yardas por pase en la historia de la NFL.

En 2018, se convirtió en el jugador más joven en ser nombrado MVP de la NFL desde Dan Marino en 1984.

En 2023, con la victoria ante las Filadelfia Eagles, se convirtió en el quarterback titular número 13 en la historia de la NFL que gana más de un Super Bowl.

En el Super Bowl LIV de 2020, tras ganar a los San Francisco 49ers, se convirtió en el tercer jugador más joven y en el quarterback más joven en ser nombrado MVP del Super Bowl. En ese entonces, tenía 24 años y 138 días.

Es el jugador más joven de la historia de la NFL que gana un MVP de la liga y un título de Super Bowl.

Es el primer jugador del siglo XXI que gana en la misma temporada (2022/2023) el MVP de la liga y el MVP del Super Bowl.

Fue elegido por los Kansas City Chiefs en la primera ronda del draft 2017 de la NFL como la selección 10 general.

La temporada 2023/2024 es la séptima de Mahomes en la NFL y la sexta como titular de los Chiefs.

Esta nota fue publicada originalmente en febrero de 2023 y se actualizó con los últimos datos disponibles antes del Super Bowl 2024.