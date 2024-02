Carlos Slim acepta que tiene diferencias con el presidente López Obrador

Carlos Slim rechaza ser empresario favorito de AMLO 1:56

(CNN Español) -- El empresario mexicano Carlos Slim, la persona más rica de América Latina, aceptó este lunes que tiene diferencias con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, pero que algunas de ellas las está guardando para cuando el mandatario termine su gestión.

En una inusual rueda de prensa, el magnate dijo que mantiene “discusiones cordiales” con el mandatario mexicano. “Algunas se las digo, algunas sí las podemos hablar”, contó, sin dar mayores detalles cuando contestó la pregunta si su consorcio tiene favoritismo del actual gobierno.

En cualquier caso, no es la primera vez que las diferencias entre ambos líderes saltan a la opinión pública. En 2018, durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, López Obrador polemizó con Slim por la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, en el cual el empresario tenía una participación minoritaria. Una vez que asumió el cargo no hubo otras menciones a sus diferencias hasta la rueda de prensa de este lunes.

Incluso en 2021, AMLO publicó una fotografía en su finca de Palenque, Chiapas, en la que posa con el ingeniero Slim y da detalles del contrato que éste ganó de uno de los tramos del proyecto del Tren Maya.

El presidente se refirió a las declaraciones del empresario durante su conferencia matutina este martes, dijo que aunque "respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim", difieren, y lo señaló como "un buen empresario".

En el período de López Obrador, el Grupo Carso, propiedad de Slim, ganó la licitación del tramo 2 del proyecto del Tren Maya y en el Tren Interoceánico ganó la licitación de la desarrolladora Multimodal de Coatzacoalcos.

En un hecho poco usual, Slim abrió a la prensa un espacio para explicar que la que fuera su empresa insignia después de privatizarla en los años noventa, Teléfonos de México, ya no es negocio para su consorcio.

“Telmex está en números rojos. ¿Desde hace cuánto? Como diez años. Ahorita -a ver si encuentro ahí- desde cuándo que no cobramos dividendo”, dijo el empresario de 84 años."

Durante la conferencia, Slim comentó que de la propuesta de reforma constitucional que Andrés Manuel López Obrador envió al congreso el 5 de febrero, rescata que haya causado la discusión de la necesidad que existan contrapesos entre los poderes de gobierno mexicanos.

“Hablando de los puntos estos, de los 20 puntos de lo que planteó el presidente, no quiero entrar a discutirlos. Hay algunos en los que obviamente me parecen bien y otros que me parecen mal (...) algo que me parece estupendo, y es que se me hace estupendo que la Suprema Corte, que los tres Poderes de la Nación, del Estado, tengan diferencias”, agregó.