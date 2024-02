Cómo adoptar una mentalidad adecuada para disfrutar el Día de San Valentín

Ideas económicas o gratuitas para celebrar San Valentín 1:08

Nota del editor: Ian Kerner es un terapeuta matrimonial y familiar autorizado, escritor y colaborador sobre el tema de las relaciones para CNN. Su libro más reciente es una guía para parejas, “Cuéntame sobre la última vez que tuviste sexo”.

(CNN) -- Justo cuando finalmente hemos renunciado a los propósitos de Año Nuevo, llega el Día de San Valentín con su propio conjunto de presiones renovadas: flores, chocolate, una cena romántica, una tarjeta atenta pero sexy, lencería probablemente nunca usada, y lo peor de todo: sexo programado.

Pero espera un segundo. ¿Qué tiene de malo el sexo programado?

Sé que algunas personas temen el concepto. Después de todo, la sabiduría convencional dicta que el sexo debe ocurrir de forma orgánica y natural. Pero mira tu calendario y tus listas de tareas pendientes y cuéntame si algo sucede de forma natural estos días. Programamos todo lo demás en la vida: entregas, recogidas, reuniones, fechas límite. Diablos, ¿programaremos una colonoscopia, pero no programaremos sexo?

No importa tu opinión sobre el tema, el Día de San Valentín es una gran oportunidad para incluir el sexo en el calendario, pero no te concentres únicamente en el acto en sí al final de la noche.

Concéntrate en ello todo el día, desde el momento en que te despiertas. No te estoy diciendo que reorganices todo tu día para el sexo, sino que tomes pequeñas decisiones intencionales que sean pro-sexo. Comienza por dormir lo suficiente la noche anterior, come saludablemente, ve al gimnasio si eso te ayuda a sentirte bien, trata de evitar interacciones estresantes y deja tu trabajo en la oficina o donde sea que trabajes. Sé amable con tu pareja, colabora en las tareas del hogar, guarden sus teléfonos.

Y claro, organiza una cena romántica y pon algunos pétalos de rosa sobre las sábanas si eso te apetece. El sexo se trata tanto del entorno como del entorno (como la mentalidad). Por eso mi consejo para el Día de San Valentín es que no te limites a tener relaciones sexuales. Adopta una mentalidad sexual. Con eso en mente, aquí hay algunos consejos más de mis colegas.

Conózcanse mejor

Puedes hacer esto solo o como parte de una pareja, dijo Sara Nasserzadeh, psicóloga de California y autora de “Love by Design: 6 Ingredients to Build a Lifetime of Love”.

Primero, haz una lista de tres cosas: tus peculiaridades (es posible que tengas que preguntarles a otras personas a tu alrededor), las cosas que te molestan (cosas que te provocan un cosquilleo en la columna vertebral) y tus sensibilidades (como sentir desconfianza si tu pareja pasa tiempo por teléfono).

Luego lee lo que tu pareja tiene en su lista, o hagan de la actividad un juego divertido sobre qué tan bien se conocen (o no) entre sí. Es el día de San Valentín, así que crea un premio sexy por cada victoria y una consecuencia traviesa por cada derrota.

"El propósito aquí es crear conciencia sobre estos aspectos de ti mismo para que puedas evaluar si te están sirviendo o no en tu vida y tus relaciones, y también divertirte en intimidad", dijo Nasserzadeh.

Reaviva tu chispa interior

El Día de San Valentín te recuerda que debes conectarte con tu pareja, pero puede pasar por alto la relación más importante de todas: la relación contigo mismo. Cuanto más duro seas contigo mismo, peor te sentirás por dentro, ya sea soltero o en pareja.

Cuando te relacionas contigo mismo con más amor y compasión, puedes tolerar ver tus fortalezas y debilidades con claridad y arriesgarte a ser vulnerable en las relaciones sin vergüenza, según Signe Simon y Simone Humphrey, psicólogas y copresentadoras del podcast “LoveLink” de la ciudad de Nueva York.

Tomarte el tiempo para profundizar tu relación contigo mismo, como lo haces con los demás, te ayuda a presentarte en todas tus relaciones de una manera más conectada. Si quieres encender el amor en otra persona, necesitas encender el amor en ti mismo. Una forma de mantener viva tu propia chispa es probar algo novedoso que atraiga tus sentidos: prueba una nueva receta, visita un lugar nuevo o baila con música que nunca antes hayas escuchado.

Mantén la mente abierta

"Si estás buscando una cita, en lugar de buscar una pareja que marque todas tus casillas", busca una relación en la que te sientas capaz de mostrarte como "la mejor versión de ti mismo”, dijo la psicóloga Alexandra Solomon, profesora de la Universidad Northwestern, que vive en Illinois, y es autora de “Love Every Day: 365 Relational Self-Awareness Practices to Help Your Relationship Heal, Grow, and Thrive”.

En la era de las aplicaciones de citas basadas en deslizar el dedo, es tentador sentir que tu trabajo consiste en deslizar el dedo hasta encontrarte con tu alma gemela. Sin embargo, el amor se trata menos de elegir y más de crear. En una cita, no estás entrevistando a esa persona ni actuando para ella.

"En lugar de eso, traiga su presencia, su curiosidad y su calidez, y vea si ustedes dos pueden trabajar juntos para crear una chispa. El amor se forja en el espacio entre dos personas y uno busca a alguien con quien pueda ser coautor de una maravillosa historia de amor", dijo Solomon.

No te olvides de tus hijos

Muchos adolescentes también sienten presión en torno al Día de San Valentín: estar en pareja, encontrar una cita o tener relaciones sexuales (se sientan preparados o no). Es una buena idea que los padres hablen con sus hijos adolescentes sobre el Día de San Valentín, dijo Debby Herbenick, investigadora sexual y profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana en Bloomington y autora de "Yes, Your Kid: What Parents Need to Know About Today’s Teens and Sex".

Pregúntales a tus hijos adolescentes cómo se celebra en la escuela (como tarjetas, grandes gestos, entregas de flores en el aula), lo que puede darles una idea de lo que esperan, ya sea con entusiasmo o temor.

“Aunque los adolescentes a menudo actúan como si nos ignoraran, por lo general nos escuchan. Así que incluso si te dicen que te estás avergonzando, comparte historias de tu propia adolescencia, incluyendo cómo te sentiste en ese momento y cualquier cosa que desearías haber hecho de manera diferente”, dijo.

Los adolescentes pueden sentir presión para decir “te amo” o ir más allá sexualmente de lo que están dispuestos a hacerlo, anotó. “Ayúdenlos a pensar en lo que pueden decir o hacer ante tales presiones. Muchos adultos sienten las mismas presiones, por lo que ayudarlos a desarrollar estas habilidades cuando sean adolescentes también es un regalo para ellos en el futuro”.

Lo contrario también es válido: “Insta a tu hijo adolescente a no presionar a nadie para que tenga relaciones sexuales o para que exprese amor si aún no lo siente”, dijo Herbenick. "Pero si ellos y su pareja están pensando en volverse sexualmente activos, asegúrense de que tengan lo que necesitan (por ejemplo, anticonceptivos y condones) para mantenerse seguros".

Independientemente de cómo acerque el Día de San Valentín, considéralo como una inversión en tu relación.

"La investigación nos dice que las personas que mantienen conexiones sexuales a largo plazo tratan su vida sexual como lo haríamos con cualquier interés o pasatiempo que compartamos con un amigo cercano", dijo Emily Nagoski, educadora sexual que vive en Massachusetts y autora de “Come Together: The Science (and Art!) of Creating Lasting Sexual Connections”.

"Ya sean placeres eróticos o un equipo deportivo favorito, seguimos interesados en lo que nuestra pareja piensa y siente: qué ha ido muy bien, qué esperas que suceda pronto, qué te preocupa que pueda suceder, en qué momento las cosas salieron bien. Perfectamente, esa vez tuviste el desastre hilarante”, dijo.

Este tipo de comunicación divertida y curiosa sobre el sexo requiere tiempo y práctica, pero la recompensa es una conexión llena de placer que perdura a través de los altibajos de cualquier relación a largo plazo, durante todo el año.