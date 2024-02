Opinión: una gran razón por la que muchos estadounidenses siguen solteros

Libres de plaga: así se trabaja con las flores de San Valentín 0:57

Nota del editor: Kara Alaimo, profesora asociada de comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson, escribe sobre cuestiones que afectan a las mujeres y las redes sociales. Su libro, “ Sobre la influencia: por qué las redes sociales son tóxicas para las mujeres y las niñas y cómo podemos recuperarlas”, será publicado por Alcove Press este 5 de marzo de 2024. Síguela en Instagram , Facebook y X. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Leer más opinión en CNN.

(CNN) -- Un número récord de estadounidenses están solteros este Día de San Valentín. En 2020 y 2021, la tasa de matrimonios alcanzó las cifras más bajas desde que el gobierno comenzó a rastrearla en 1867, una tendencia que ya estaba en marcha antes de la pandemia. Según una investigación del Pew Research Center, una cifra sin precedentes del 25% de las personas de 40 años nunca se ha casado. Los solteros tienen muchas menos probabilidades de vivir con una pareja romántica que en 1990.

Una razón paradójica, sostengo en mi próximo libro : Aplicaciones de citas.

La opinión generalizada, por supuesto, es que las citas online hicieron que sea más fácil conocer gente. Si bien eso puede ser cierto, pocas de estas coincidencias conducen al matrimonio, o incluso a relaciones significativas. En 2019, solo el 12% de los estadounidenses había tenido alguna vez una relación comprometida con alguien que conocieron en línea.

En “Sobre la influencia: por qué las redes sociales son tóxicas para las mujeres y las niñas y cómo podemos recuperarlas”, sostengo que esto es así porque las aplicaciones de citas no funcionan como se anuncia. Su diseño incita a las personas a permanecer solteras e incluso a valorar menos a las personas con las que salen que si no pensaran que tienen muchas otras opciones en las aplicaciones de citas. Pero hay formas en que la gente puede utilizarlos de manera más estratégica.

En primer lugar, muchos sitios de citas hacen a los usuarios una serie de preguntas y afirman que utilizarán las respuestas para conectarlos con las personas adecuadas. OKCupid , por ejemplo, dice que relaciona a las personas según las respuestas que brindan sobre sus puntos de vista sobre "todo, desde piña en pizza hasta derechos de voto". Esto va en contra de décadas de investigación académica. Desafortunadamente, las cualidades de las personas no pueden predecir si serán compatibles.

En segundo lugar, muchas otras investigaciones nos dicen que cuando las personas se sienten abrumadas por las opciones, responden no eligiendo ninguna de ellas. Los sitios de citas dan a las personas la impresión de tener muchas opciones porque siempre parece haber otra persona a quien deslizar el dedo.

Cuando las personas piensan que pueden encontrar fácilmente otra pareja romántica, ven a la que tienen de manera menos positiva, están menos comprometidas con ellos y es más probable que rompan con ellos. Esto puede ayudar a explicar por qué las mujeres que entrevisté para mi libro seguían quejándose de que los hombres con los que coincidían las trataban tan terriblemente. Hoy en día, prácticas como el "ghosting" y las "situashionship" son una parte común del panorama de las citas. En "Nada personal: Mi vida secreta en el infierno de la aplicación de citas", Nancy Jo Sales escribe que la "tendencia desestabilizadora" que han enfrentado las mujeres en los últimos años es "la escandalosa sensación de derecho y falta de respeto por parte de los hombres con quienes salían y con quienes estábamos teniendo relaciones sexuales”.

Otra razón, por supuesto, es que cuando las personas se conocen en línea, es posible que tengan menos motivos para preocuparse por su reputación. Es posible que no tengan amigos o colegas en común, piensen que se volverán a encontrar si no continúan saliendo, o incluso no sepan el apellido del otro; todo lo cual, de otro modo, actuaría como incentivo para no comportarse mal.

Por supuesto, las personas de todos los géneros a veces se tratan mal entre sí después de emparejarse en línea, pero cuando los extraños tratan a las mujeres de manera cruel o errática, a menudo se agregan temores de violencia sexual. Si bien el riesgo de violencia sexual no es exclusivo de los enfrentamientos que ocurren en línea, las citas y otras aplicaciones han hecho que sea más fácil que nunca para extraños (incluidos los delincuentes sexuales) conectarse y concertar una cita en persona. Y, como escribo en mi libro, temo que todo el abuso que las mujeres experimentan en las aplicaciones sociales esté normalizando el abuso de las mujeres fuera de línea.

También contrariamente a la sabiduría convencional, las investigaciones muestran que las mujeres están menos interesadas en las citas que los hombres. Solo el 38% de las mujeres solteras buscan tener una cita o entablar una relación, en comparación con el 61% de los hombres solteros, según el Pew Research Center. Muchas mujeres que entrevisté para mi libro me dijeron que habían eliminado sus aplicaciones por completo después de cansarse de que las trataran mal. En particular, dijeron, muchos hombres los encadenaban hablando interminablemente en estas aplicaciones, pero nunca parecían querer encontrarse en persona o, si se encontraban en persona, a menudo no parecían tener ningún interés en seguir una relación.

¿Qué deben hacer las personas que buscan el amor? Reconoce que las aplicaciones de citas no harán el trabajo por ti. Invierta tiempo revisando y seleccionando cuidadosamente perfiles de personas que parezcan adecuadas para usted. Si desea tener una relación comprometida, indíquelo en su perfil y solo mantenga conversaciones y citas con personas que parezcan tener el mismo objetivo. Si no parecen graves, no lo tomes como algo personal; simplemente elimínalos y sigue adelante.

Una mujer a la que entrevisté para mi libro me dijo que una vez que empezó a tener citas solo con hombres que había filtrado cuidadosamente en línea, descubrió que "no siempre encajamos bien, pero las citas en sí me dieron la esperanza de que todavía había buenos hombres ahí fuera”. El año pasado se casó con uno de ellos.

Las aplicaciones de citas no son tan inteligentes como afirman sus creadores. Los algoritmos simplemente no pueden crear almas gemelas, e incluso si pudieran, los creadores de aplicaciones no tendrían un incentivo para unir a demasiadas de ellas (correrían el riesgo de perder usuarios). Pero han creado la impresión de que es fácil encontrar pareja, lo que hace que las personas sean menos propensas a terminar en una relación. Esto significa que los usuarios que buscan el amor deben primero hacer un compromiso diferente: filtrar cuidadosamente muchos perfiles.