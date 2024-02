Más aumentos al transporte en Buenos Aires: ¿cuánto costará el subte y los peajes a partir de abril?

La inflación en Argentina fue del 20,6% en enero 1:38

(CNN) -- El transporte subterráneo (subte) y los peajes se sumarán a los rubros que podrían aumentar fuertemente en los próximos meses en la capital de Argentina.

El subte se elevaría en abril de 125 pesos (US$ 0,11 a la cotización paralela) a 574 pesos (US$ 0,5), un aumento de casi 360%. Luego aumentaría a 667 pesos en mayo (US$ 0,6) y en junio escalaría a 757 pesos (US$ 0,7), de acuerdo con la propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de no tener normalizada la tarjeta SUBE, que se utiliza para pagar los boletos de transporte público en Buenos Aires, el monto a pagar sería de 859,07 pesos (US$ 0,8).

Para este tipo de transporte rige un sistema de tarifa gradual. Entre más viajes haga el usuario en el mes, podría recibir descuentos de entre el 20% y el 40%. También se preservarán los valores especiales para beneficiarios del abono social y estudiantil, como también para maestros, jubilados, pensionados, personas trasplantadas y con discapacidad.

El premetro seguiría el mismo camino que el subte, con tres etapas de incrementos entre abril, mayo y junio. El primer aumento llevará la tarifa de 43,75 pesos (US$ 0,04) a 200,9 pesos (US$ 0,18), un 357% más. En mayo, el pasaje general subiría a $233,45 (US$ 0,21) y en junio a $264,95 (US$ 0,23).

El valor diferencial para tarjetas SUBE sin normalizar ascendería a $300,67 (US$ 0,27).

Al igual que en el subte se mantendrían las tarifas sociales, pero no el sistema de abono gradual, que no aplica para este medio de transporte.

En el caso de los peajes, el nuevo régimen establece dos tramos de aumentos.

El primero de ellos tendría lugar en abril y sería de 150%. Alcanzaría a las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti, Salguero, Sarmiento, Illia y Paseo del Bajo.

El segundo tramo está previsto para junio, y sería de un 35% adicional, completando un aumento de 185% respecto a la cuota actual.

Los importes estarán sujetos al tipo y peso de sus vehículos, además del horario en el que pasen por las cabinas de peaje.