El cardenal José Luis Lacunza Maestrojuán. (Crédito: Conferencia Episcopal Panameña)

(CNN Español) -- La Nunciatura Apostólica de Panamá informó este jueves que el papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal del país, José Luis Lacunza Maestrojuán, quien el pasado 1 de febrero pasado había sido localizado por la Policía Nacional de Panamá después de estar desaparecido por dos días, de acuerdo con un comunicado de la sede diplomática.

La nota no hace referencia alguna al episodio de la desaparición del cardenal y aclara que Lacunza presentó su renuncia “por límite de edad”.

A finales de enero los miembros de la diócesis liderada por Lacunza aseguraron que perdieron el rastro del cardenal y acudieron a las autoridades, quienes lograron localizarlo gracias al monitoreo de cámaras de videovigilancia, informó la Policía.

Tras el incidente, en una de sus últimas homilías dominicales celebrada el 4 de febrero, el cardenal Lacunza ofreció disculpas por su desaparición, hecho al que calificó como una “trastada estúpida”.

“Antes de terminar quiero ofrecerles mis disculpas y pedirles perdón por el disgusto que les cause los días pasados, sé que pasaron un mal rato. Algunos derramaron lágrimas y no las merezco, pero las agradezco. Agradezco sus oraciones. Fue una trastada estúpida que no las hice cuando tenía 15 años y la he hecho cuando voy a cumplir 80. ¡Qué barbaridad! Cuanto más viejo más…”, dijo Lacunza al final de aquella misa.

La oficina de prensa del Vaticano informó que Luis Enrique Saldaña Guerra sustituirá a Lacunza en sus labores al frente de la diócesis de David, Panamá, donde nació en 1966. Saldaña era el ministro provincial de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe de Centroamérica y el Caribe.

Monseñor Lacunza de 80 años, nació en España, pero está en Panamá desde 1985, cuando el entonces papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar en el país. En 2015 el papa Francisco lo designó cardenal.