El partido gobernante de Orban, Fidesz, ha sido acusado de tolerar crímenes contra niños que se comprometió a prevenir. (Foto: Janos Kummer/Getty Images).

(CNN) -- El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, lleva años diciendo a su país que sus niños están siendo atacados por desviaciones sexuales y pedófilos. Ahora, su Gobierno se ve envuelto en un escándalo tras salir a la luz que su presidente había indultado a un hombre condenado por encubrir abusos sexuales en un hogar infantil.

La presidenta Katalin Novak, leal pero en gran medida impotente aliada de Orban, dimitió el pasado sábado en medio del furor público por su decisión en abril de 2023 de indultar al subdirector de un hogar infantil que había ayudado a encubrir los abusos a menores. Dijo que cometió un error al “creer que el convicto no aprovechó la vulnerabilidad de los niños a quienes había supervisado”.

Al parecer, el indulto de Novak fue firmado por la exministra de Justicia, Judit Varga, la principal candidata del partido gobernante Fidesz para las elecciones al Parlamento Europeo. Varga también dimitió. En pocos días, las dos únicas mujeres que han formado parte del gabinete de Orban dimitieron. Pero sus renuncias no frenaron las especulaciones en torno a su Gobierno.

Orban se ha presentado durante mucho tiempo como un trotamundos defensor de los valores cristianos y enemigo del liberalismo. Ayudado por los medios de comunicación estatales y privados bajo el control de su Gobierno, ha hecho campaña contra lo que, según él, es una oleada de ideología de género, procedente sobre todo de la Unión Europea, que pretende corromper a la juventud húngara. Su mensaje ha tenido eco en políticos de Washington y Moscú.

Pero los críticos de Orban afirman que su imagen, cuidadosamente construida, no es más que el disfraz de un modo de Gobierno plutocrático diseñado para enriquecer a un pequeño grupo de oligarcas.

Aunque es poco probable que el escándalo afloje el control de Orban sobre el poder, ha asestado un duro golpe a la imagen de Fidesz al revelar que toleró crímenes contra niños que juró impedir. El escándalo también podría debilitar el intento de Hungría de ganar más influencia en Bruselas en las próximas elecciones europeas.

Desde que el escándalo fue revelado el pasado fin de semana por el sitio de noticias húngaro 444.hu, "Orban no ha hecho acto de presencia ni ha dicho nada. Es muy inusual que esté callado durante toda una semana", dijo Kim Lane Scheppele, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Princeton, que conoció a Orban en la década de 1990, antes del primero de sus cuatro mandatos como primer ministro, que le han convertido en el líder más longevo de Europa.

Las especulaciones sobre la posible implicación de más ministros en el escándalo aumentaron cuando Peter Magyar, exmarido de Varga, acusó públicamente a altos cargos del Fidesz de permitir que las mujeres asumieran la culpa.

"No quiero formar parte ni un minuto más de un sistema en el que los verdaderos culpables se esconden tras las faldas de las mujeres", dijo Magyar en una entrevista en video con el medio húngaro Partizan, vista por más de dos millones de personas.

Magyar añadió que antes creía en "un ideal, en una Hungría nacional, soberana y cívica", como la que pregona Orban. "Sin embargo, en los últimos años y especialmente hoy, me he dado cuenta de que todo esto no es más que un producto político, un revestimiento azucarado que solo sirve para dos cosas: ocultar el funcionamiento de la fábrica de poder y adquirir enormes riquezas".

A pesar de ofrecer escasos comentarios públicos sobre el escándalo, Orban propuso rápidamente cambiar la Constitución húngara para impedir que en el futuro se concedan indultos a cualquier persona condenada en relación con delitos contra menores. "¡Para los delincuentes pederastas, no hay piedad!". dijo Orban.

Los críticos argumentan que la solución constitucional propuesta por Orban al escándalo es un síntoma de su modo autocrático de Gobierno. Al requerir una mayoría de dos tercios para enmendar la constitución de Hungría, Fidesz a menudo modifica la constitución que Orban introdujo en 2011. “Su mayoría lo coloca por encima de la ley, por así decirlo. Podría cambiar cualquier cosa”, dijo Scheppele a CNN.

Pero la propuesta ha hecho poco para calmar la ira dirigida contra el Gobierno de Orban. A lo largo de la semana pasada se han llevado a cabo protestas –una rareza en Hungría– y se esperan más este sábado antes del discurso anual de Orban al estilo del Estado de la Unión. Queda por ver cómo abordará el escándalo y si lo hará.

Una "ideología" débil

La forma en que Orban llegó a convertirse en el autoproclamado "defensor" de los valores cristianos, y en particular católicos, no fue totalmente premeditada. Orban nació calvinista. Según Scheppele, no es conocido por asistir regularmente a la iglesia, como gran parte de la población húngara. Solo el 14% de los húngaros dicen que la religión es muy importante en sus vidas, según la Encuesta de Actitudes Globales de Pew de 2018.

"Es raro que alguien defienda la Europa cristiana cuando la población no sigue ningún ritual religioso", dijo Scheppele.

En un discurso de 2014 ante miembros de Fidesz, que se creía secreto, Orban dijo famosamente que pretendía convertir Hungría en una "democracia antiliberal." Después de ser reprendido por la prensa y sus aliados europeos, pronto aclaró que quería decir "democracia cristiana".

"Dijo: 'Oh, bueno, ya saben, por antiliberal solo quiero decir cristiana. Los cristianos no son liberales", dijo Scheppele. Según Scheppele, la supuesta ideología de Orban es el resultado de "blanquear sus comentarios dictatoriales" para hacerlos más aceptables.

Los críticos de Orban dicen que su ideología es débil y maleable. A pesar de su desaforada retórica contra la inmigración, Hungría permite a ciertas personas comprar la residencia permanente, y acoge a miles de inmigrantes de China, Venezuela y otros países a cambio de dinero en efectivo. "El cristianismo sale por la ventana cuando hay algo económico en juego", dijo Scheppele.

El gobierno de Orban ha acusado a menudo a sus oponentes de ser sexualmente desviados. El mismo día de las elecciones parlamentarias húngaras de 2022, también se pidió a los votantes que participaran en un referéndum sobre si apoyaban la promoción de contenidos para niños relacionados con su orientación sexual.

El referéndum incluía preguntas como: "¿Apoya la exposición sin restricciones de los menores a contenidos mediáticos sexualmente explícitos que puedan influir en su desarrollo?". Los críticos dijeron que las preguntas eran tan capciosas que ninguna persona razonable respondería "sí".

Al celebrar simultáneamente las elecciones y el referéndum, el Gobierno dio a entender que quienes votan a la oposición están "destruyendo Hungría al tragarse el discurso de género" que les ha endosado la Unión Europea, declaró a CNN Eva Fodor, profesora de estudios de género en la Universidad Centroeuropea de Budapest.

Desde entonces se han celebrado referendos similares. Fodor dijo que los húngaros están acostumbrados a ver carteles que dicen cosas como: "El 99% de la gente dice no a la ideología de género. No bailemos al son de Bruselas".

Pero desde el escándalo, la retórica utilizada como arma por el Gobierno ha sido utilizada en su contra por los manifestantes. Algunos han mostrado pancartas con la leyenda: "El 99% de la gente dice no a la pedofilia. Ellos [el Gobierno] apoyan la pedofilia (y nos echan la culpa)".

Heridos, no derrotados

Si bien no es probable que la crisis destituya a Orban del poder, puede haber descarrilado algunos de sus planes políticos futuros. Varga estaba destinado a liderar la cruzada “antidespertar” de Hungría en Bruselas antes de las elecciones europeas de junio, donde Orban podría asegurarse una mayor participación en los asuntos europeos si los partidos de extrema derecha obtienen buenos resultados.

Pero la dimisión de Varga significa que el proyecto de Orban requerirá una nueva cara. Y si bien el papel de Novak fue principalmente ceremonial, el proceso parlamentario de elección de un nuevo presidente significa que los efectos del escándalo no desaparecerán rápidamente de la vista del público.

Aún así, el Gobierno está demostrando su habilidad para “desviar la ira de la gente hacia Orban y encontrar un chivo expiatorio”, dijo Fodor.

Gran parte de la ira del público, dijo, se ha dirigido a Zoltan Balog, un obispo calvinista y exministro del gabinete de Fidesz que ha estado implicado en apoyar el indulto de aquellos condenados por abuso infantil, por lo que Balog se ha disculpado.

“Los medios de comunicación están llenos de gente que pide su dimisión. Y el hecho de que no haya dimitido es realmente muy bueno para Orban, porque se está acumulando mucho odio público, y se está acumulando contra Balog”, dijo Fodor.

La resistencia de los líderes más antiguos de Europa a menudo se atribuye a su capacidad para sobrevivir a los escándalos. Mark Rutte, el primer ministro saliente de los Países Bajos y el segundo líder con más años en el cargo en Europa después de Orban, ha sido apodado “Marca de Teflón” por su habilidad para sortear escándalos que no logran aferrarse a él. ¿Tiene Orban estas mismas cualidades?

"El teflón no es la metáfora adecuada para Orban", dijo Scheppele. "Orban se las ingenia para escapar de situaciones difíciles... No es porque las cosas le resbalen, es porque tiene todo un mecanismo funcionando bajo la superficie para mitigar el ataque. Sospecho que volverá a ocurrir".