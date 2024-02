Filadelfia dice a sus residentes que ya pueden beber agua del grifo 2:27

(CNN) -- Ya sea el último y preciado vaso Stanley o esa botella de plástico con pico de hace 10 años sin la que no vas a ninguna parte, las “botellas de agua de apoyo emocional” parecen estar pegadas a nuestros costados y no ir a ninguna parte.

El término para el accesorio de cuidado personal ha estado circulando en las redes sociales durante varios años, con el hashtag #emotionalsupportwaterbottle en más de 18.000 publicaciones en TikTok y miles en Instagram. El eslogan parece encarnar lo que siente la mayoría de la gente acerca de su fiel compañero que no los abandona de vista.

Tener siempre un sorbo de agua a tu lado puede ser excelente para recordar que debes mantenerte hidratado, pero a veces formar un apego a una botella de agua puede llevar a una fijación en la hidratación que podría tener graves consecuencias para la salud si se lleva demasiado lejos, según los expertos médicos.

"No es fácil sobrecargar los riñones", dijo el Dr. Kambiz Kalantari , nefrólogo de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. “Pero hay situaciones en las que la gente está obsesionada con beber agua. … Estamos hablando de 10, 15 litros que desbordan sus riñones”.

A continuación se ofrecen consejos para medir la cantidad de agua que necesita poner en su vaso y qué podría suceder cuando el hábito de hidratación se excede.

La sobrehidratación es difícil de lograr pero posible

La cantidad de agua que una persona debe beber en un día es una vieja pregunta que no tiene una respuesta única: depende de factores como la salud, el tamaño, la ubicación y los tipos de actividades de la persona en un día.

La Academia Nacional de Medicina recomienda 3,7 litros de agua por día para los hombres y 2,7 ​​litros para las mujeres, lo que representa la ingesta de agua de todos los alimentos y bebidas durante el día, mientras que muchos siguen el consejo común de Beber 8 vasos de agua al día, lo cual es fácil de recordar y normalmente mantiene a la persona en un buen nivel de hidratación, según la Clínica Mayo. Es posible que algunas personas necesiten beber menos, mientras que otras necesiten más, añade la clínica.

No es necesario obligarse a beber más agua de la que tiene sed, ni llevar consigo una botella de agua, a menos que esté planeando hacer ejercicio o pasar tiempo al aire libre expuesto al calor, lo que puede provocar la pérdida de líquidos por el sudor, dijo Kalantari.

Si una persona bebiera demasiada agua, en la mayoría de los casos, los riñones excretarían el exceso de líquido, lo que provocaría que la persona orinara mucho, dijo Kalantari. Si los riñones no pueden excretar el exceso de agua, ya sea por una condición crónica como una enfermedad renal o por estar extremadamente abrumados, es cuando surgen los problemas y pueden requerir un viaje al hospital en casos críticos.

También existen límites a la cantidad de líquido que los riñones pueden excretar si una persona no ha comido suficiente comida ese día, dijo Kalantari.

Para la mayoría de las personas, beber suficiente agua para llenar dos botellas de agua de 1,2 litros en 10 horas creará un rango seguro para evitar la deshidratación y la sobrehidratación, dijo el Dr. Ryan Bober , especialista en medicina interna de Cedars-Sinai en Los Ángeles

“Si comienzas a llegar al punto en el que realmente no tienes mucho mecanismo de sed, sientes que estás forzando el resto de las onzas que te quedan en la botella, has comenzado a tener problemas con cómo "Tragas fácilmente el agua y entonces te has empujado al rango de sobrehidratación", dijo Bober.

Intoxicación por agua

La intoxicación por agua, también llamada intoxicación por agua, ocurre cuando hay tanto líquido que el exceso no se puede eliminar sudando u orinando y causa hiponatremia , una condición en la que el nivel de sodio en la sangre está por debajo del rango normal.

Además del exceso de orina, los síntomas de la intoxicación por agua pueden incluir sentirse irritable, letárgico, más fácil de distraer o confundir, vómitos, náuseas y, en la mayoría de los casos críticos, convulsiones y coma o incluso la muerte, dijo Bober.

Por lo general, los casos leves de sobrehidratación (que se producen por beber demasiada agua en un corto período de tiempo o beber demasiada agua en un lapso de unos pocos días, como de 2 a 3 litros en una hora o 10 litros en un día) desaparecerán. Se resuelve una vez que la persona deja de beber tanta agua, ya que los riñones excretarán el exceso en unos pocos días, dijo Bober.

La actriz Brooke Shields experimentó la afección en septiembre cuando sufrió una convulsión por beber demasiada agua. Shields fue a un hospital, donde le diagnosticaron niveles bajos de sodio en sangre y un médico le recetó un plan de tratamiento.

Los investigadores también teorizaron que el actor y artista marcial Bruce Lee murió de hiponatremia, según un estudio de marzo de 2022 . El informe citó la “alta ingesta crónica de líquidos” del actor, el uso de marihuana que puede aumentar la sed y la ingesta de medicamentos recetados y alcohol que puede afectar los riñones.

Beneficios de mantenerse hidratado

Mantenerse hidratado es importante para que las funciones corporales funcionen sin problemas, como los tractos urinario y digestivo y el sistema circulatorio, que bombea sangre al corazón. La hidratación también puede ayudarle a sentirse con más energía, mejorar el estado de ánimo y reforzar la capacidad de atención y la memoria a corto plazo.

Muchas veces, beber más agua es un objetivo fijado para perder peso. Con moderación, beber agua antes de una comida puede ayudar a llenar el estómago y hacer que las personas se sientan más llenas y, a su vez, comerán menos, dijo Bober.

Beber agua cuando se tiene sed puede activar las vías relacionadas con la dopamina , brindando a las personas una respuesta placentera, dijo Bober. Pero sin moderación, una dependencia excesiva de la dosis química que nos hace sentir bien podría ser el factor que conduzca a un aumento en la ingesta de agua y a la sobrehidratación. Y en situaciones que pueden tener un impacto grave en la salud mental, como el aislamiento social o el estrés y la ansiedad crónicos , las vías pueden cambiar de tal manera que la respuesta de placer aún puede activarse incluso en niveles cercanos a la sobrehidratación , añadió.

La botella de agua de apoyo emocional tiene sus ventajas, pero incluso el agua potable debe ser con moderación, y la botella reutilizable debe limpiarse con regularidad, dijo Bober.