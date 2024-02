Masiva protesta en el Zócalo de la Ciudad de México en reclamo de elecciones limpias 2:21

(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó este lunes la concentración masiva realizada el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, convocada por más de un centenar de organizaciones civiles en defensa de la autonomía electoral y la libertad para ejercer el voto de cara a las elecciones federales del próximo 2 de junio.

En su habitual conferencia matutina, el mandatario mexicano señaló que la movilización, denominada “Marcha por la democracia”, estuvo encabezada por antiguos líderes gubernamentales que ahora figuran en la oposición y se “disfrazan de demócratas”.

"Porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Yo también quiero que regresen, ¡pero lo que se robaron! Y ahora se disfrazan de demócratas", dijo López Obrador, desde su conferencia en el central estado de Puebla.

López Obrador se refirió así a la movilización de este domingo, que reunió a 90.000 personas en el Zócalo según datos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y a 700.000 asistentes según los organizadores, que destacaron que también hubo actos en otro centenar de ciudades dentro y fuera de México con el objetivo de exigir votaciones libres, a dos semanas de que inicien las campañas presidenciales, el próximo 1 de marzo.

Los asistentes también demandaron respeto a instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), independencia del Poder Judicial, y negativa a la desaparición de órganos autónomos y entes reguladores, un plan que el presidente ha incluido en el paquete de reformas presentado el 5 de febrero.

Candidatas presidenciales reaccionan a la marcha

Las aspirantes a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, también reaccionaron a la movilización ciudadana del domingo. En un video publicado en sus redes sociales, la precandidata del Frente Amplio por México, conformado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Gálvez, celebró la participación ciudadana en defensa de la democracia.

“La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria” sobre las instituciones, dijo Gálvez en su video.

Por su parte, en su primer discurso tras su registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial del oficialista Morena, Sheinbaum se lanzó contra la Marcha por la Democracia.

“Resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales”, dijo el domingo la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, desde la sede del Instituto Nacional Electoral.

Para el analista político Hernán Gómez Bruera, la convocatoria de la concentración del domingo en la principal plaza pública del país en torno a la premisa de que el voto no es libre "no era consistente" con lo que manifestaban algunos asistentes con los que pudo hablar.

"La mayor parte de las razones que dan para argumentar que el voto no es libre son bastante inconsistentes. Por ejemplo, decir que una de las razones era que porque el gobierno amenaza y corrompe a los empresarios el voto no es libre. No sé a qué se refieren con eso", dijo a CNN Gómez Bruera. "En este país hace mucho que conquistamos el derecho al voto y nada tiene que ver con los empresarios, ni con los medios. Los votos se cuentan, existe un sistema electoral sólido y pareciera que ellos son los que hoy lo están poniendo en duda", agregó.

En contraste, la oposición celebró que miles de personas tomaran las calles para defender principios democráticos.

"Esta manifestación no necesariamente tenía un carácter antigobierno, sino más a favor de nuestros derechos, a favor del voto libre y la ciudadanía expresando la exigencia de la defensa de la democracia", dijo a CNN este lunes el senador independiente del Grupo Parlamentario Plural, Emilio Álvarez Icaza.

"Saldremos a la calle las veces que sea necesario para defender nuestros derechos", concluyó el legislador.