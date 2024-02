Gobierno Biden considera ralentizar las normas clave sobre emisiones, un posible golpe al crecimiento de los vehículos eléctricos

Video relacionado: Conoce las nuevas aeronaves amigables con el medio ambiente 2:29

(CNN) -- La administración Biden está considerando relajar las estrictas normas sobre emisiones de vehículos que propuso el año pasado, dando a los fabricantes de automóviles más tiempo para cumplir con los requisitos que les harían vender más vehículos eléctricos, según dos fuentes familiarizadas con el plan.

La norma sobre emisiones de vehículos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) es un elemento clave de la agenda climática del presidente Joe Biden. Biden ha hecho de la transición a los vehículos eléctricos un tema emblemático de su presidencia, destacando los impactos económicos además del impulso para el clima.

En lugar de una regla propuesta previamente que aumentaría rápidamente la cantidad de vehículos eléctricos vendidos para cumplir con estrictos requisitos de emisiones, la EPA está considerando retrasar estos requisitos hasta después de 2030, dijeron las dos personas. La norma de la EPA aún no está finalizada y se espera que se publique esta primavera.

Sin embargo, una fuente familiarizada con el plan dijo que la regla de emisiones de la EPA finalmente reducirá casi tantas emisiones como la propuesta original; lo hará gradualmente y brindará más flexibilidad para los fabricantes de automóviles al principio.

Cuando dieron a conocer su propuesta de regla sobre emisiones de vehículos en abril pasado, funcionarios de la EPA dijeron que estaban considerando varias propuestas de emisiones diferentes, que podrían resultar en una tasa de adopción de vehículos eléctricos de entre 64% y 69% para principios de la próxima década, comenzando con vehículos de modelo año 2027.

publicidad

The New York Times informó por primera vez que la EPA estaba considerando el cambio. Un portavoz de la EPA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Un alto funcionario climático de la Casa Blanca destacó el compromiso de Biden con la transición a los vehículos eléctricos.

“Estamos aprovechando el poder de las inversiones y estándares inteligentes para garantizar que los trabajadores estadounidenses lideren, no sigan, el sector automotriz mundial”, dijo en un comunicado el asesor climático nacional de la Casa Blanca, Ali Zaidi. "El presidente Biden ha sido constante al hacernos avanzar, acelerando el liderazgo de Estados Unidos en esta tecnología crítica para nuestra economía y medio ambiente".

Pero algunos defensores criticaron la medida como una concesión a los fabricantes de automóviles, diciendo que refleja la realidad de que los fabricantes de automóviles tradicionales de EE.UU. están muy por detrás de Tesla y las empresas chinas de vehículos eléctricos como BYD.

Fabricantes de automóviles están “prácticamente en contra de las reglas”, dijo a CNN en una entrevista Dan Becker, director de la campaña de transporte climático seguro del grupo ambientalista Centro para la Diversidad Biológica. “Se habían esforzado por fabricar vehículos eléctricos y ahora están tratando de correr en sentido contrario lo más rápido que pueden. Están tratando de extraer los últimos beneficios que pueden de los vehículos que consumen mucha gasolina”.

El sindicato United Auto Workers, un grupo clave que recientemente respaldó a Biden para la presidencia en 2024, lleva mucho tiempo haciendo sonar la alarma sobre lo que significa para sus trabajadores el cambio a los vehículos eléctricos. Y el expresidente Donald Trump ha criticado los vehículos eléctricos en sus discursos mientras busca ser el candidato republicano a la presidencia.