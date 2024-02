El salario mínimo en Argentina es el quinto más bajo en la región y volvió a perder contra la inflación

Los 5 países con menor salario mínimo en América Latina 1:47

(CNN Español) -- En Argentina, el Gobierno fijó este martes el Salario Mínimo Vital y Móvil en 180.000 pesos para el mes de febrero (US$ 210 al cambio oficial) y en 202.800 pesos para marzo (US$ 235), según informó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa. Estas cifras representan un aumento del 30% en los haberes mínimos en dos meses, si se tiene en cuenta que el número actual es de 156.000 pesos (US$ 182) y tuvo su último ascenso en diciembre de 2023.

Este anuncio se produce días después del fracaso de la reunión del Consejo del Salario, conformado por representantes del Gobierno Nacional, las cámaras empresariales y los sindicatos, en la que no se alcanzó un acuerdo sobre el nuevo piso salarial. Asimismo, la Confederación General Del Trabajo (CGT) emitió un comunicado que pone de manifiesto sus pretensiones en la negociación: “Como es de público conocimiento, la propuesta de la CGT es establecer un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero, fijando una base de 288.600 pesos (US$ 337 al cambio oficial). Esta propuesta tuvo el acuerdo de las tres centrales obreras y el rechazo de la contraparte empresaria”. Además, el comunicado apunta fuertemente contra la gestión del presidente: “El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon ninguna propuesta”.

Si bien aún no se establecieron precisiones sobre posibles medidas de fuerza por parte de los sindicatos, Adorni fue taxativo durante el anuncio del nuevo piso salarial: “Nosotros respetamos todas las medidas de fuerza y cualquier tipo de manifestación (…) Los sindicatos están dentro de aquellos que respetamos como tales, más allá de que nos cuesta comprender el porqué de tanta saña con un gobierno que tiene pocas semanas de gestión”.

Ahora bien, el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil de 180.000 en Argentina arroja dos datos considerables: en primer lugar, es el quinto salario mínimo más bajo de la región latinoamericana. En segundo, volvió a perder contra una inflación que -sólo en enero- fue del 20,6%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). Aunque aún no se conocen los datos de febrero, los pronósticos más optimistas de las consultoras no bajan del 14% de inflación mensual.

Argentina tiene el quinto salario mínimo más bajo de la región

Como ya se dijo, el valor del salario mínimo en febrero será de 180.000 pesos, que equivalen a unos U$S 210 al cambio oficial. Por otro lado, para marzo será de 202.800 pesos (U$S 235). Si se tienen en cuenta estos datos, sólo cuatro países de la región cobran menos de ese monto, si se equiparan todos los salarios en dólares.

publicidad

Nicaragua actualmente negocia un nuevo piso salarial y el actual es de un poco más de 5.000 córdobas, su moneda local, que equivalen a unos US$ 141. La lista sigue con Haití, donde la categoría salarial más baja es de 13.500 gourdes (aproximadamente US$ 102) y Cuba, cuyo salario mínimo es de US$ 88 o 2.100 pesos cubanos en moneda local.

Venezuela es el país que ocupa el podio en este ranking. Si bien, hace algunas semanas el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento del salario mínimo, que pasó de los US$ 70 a los US$ 100, estos haberes no son percibidos por la totalidad de trabajadores venezolanos. Para ello, deben estar registrados en el sistema “Patria”, una plataforma regulada por el gobierno de la que forman parte poco más de 14 millones de personas. El resto de los trabajadores que tienen el salario mínimo, reciben 130 bolívares, que equivalen a US$ 3,6.

El salario volvió a perder contra la inflación

Como se detalló anteriormente, el porcentaje de aumento del salario Mínimo Vital y Móvil será del 30%, dividido entre febrero y marzo. Es decir, todos los trabajadores que perciban estos haberes recibirán en marzo un 30% más de salario que a principios de año. Ahora bien, es necesario atender a los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), que arrojaron un 20,6% de inflación sólo para el mes de enero. Con respecto a los números de febrero, el ministro de Economía Luis Caputo expresó que la cifra estará "más cerca del 10 que del 20%”. Por otro lado, consultoras y analistas del mercado coincidieron en que la inflación se ubicará por debajo de los 20 puntos, según un relevamiento efectuado por la agencia de noticias Télam.

CNN en Español se comunicó con Lorena Giorgio, economista de la consultora Equilibra, quien proyecta una inflación en torno al 16% o 18% mensual. En primer lugar, porque “el dólar financiero se mantuvo estable y a la baja durante gran parte del mes y este hecho impacta en el precio de los alimentos, que se mantienen también estables”, asegura. Por otro lado, porque “aumentos tales como la luz y el gas que iban a tener efecto este mes, se postergaron para el próximo”. De esta manera, la economista pronostica una aceleración del porcentaje inflacionario para marzo, por lo que ve “difícil” pensar en un dígito para ese mes. Similar a estas estadísticas, la consultora C&T Asesores Económicos precisó a la agencia de noticias Télam que la inflación de febrero podría ubicarse en torno al 14%.

Sin embargo, si se establece una suma aproximada entre la cifra de inflación oficial del primer mes del año (20,6%) y los pronósticos de las consultoras, sólo el porcentaje de enero y febrero (sin contar marzo) superan al 30% de aumento de Salario Mínimo Vital y Móvil otorgado por el gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, el salario volvió a perder.

En Argentina, una familia de 4 integrantes necesitó en enero 596.823 pesos (U$S 697 al cambio oficial) para cubrir las necesidades de la canasta básica total y no caer por debajo de la línea de pobreza, según el INDEC. Estos datos indican que, aun si son dos las personas que trabajan en el hogar y perciben ambas el Salario Mínimo Vital y Móvil actual de 156.000 pesos (US$ 182), no llegan a cubrir la canasta. Si se toman en cuenta las cifras con el aumento, correspondientes a 180.000 pesos en febrero (U$S 210) y 202.800 pesos en marzo (U$S 235), esa familia aún es pobre.