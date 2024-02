Taylor Swift llega al juego de los Chiefs en Kansas City el 13 de enero. (Crédito: Ed Zurga/AP)

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento. Productora de cine. Columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- Al principio no le hice mucho caso, pues la IA -o inteligencia artificial- me parecía una cosa muy complicada, muy lejana, más bien para esas personas a quienes les encanta la tecnología de las computadoras y los recovecos de internet. Y yo no soy así.

La realidad es que yo no tenía mucha idea de lo que era, pero en los últimos meses he aprendido bastante sobre este invento tecnológico ¡y realmente me asusta!

Sí, les confieso que le tengo miedo a la inteligencia artificial y esto es mi pura opinión. ¡Y ahora me parece algo mucho peor y hasta peligrosa, porque la reciente publicación en X de fotos pornográficas falsas de la cantante Taylor Swift me ha horrorizado!

Puras mentiras. Fake News totales. Y lo peor de todo es que nadie parecía haberse dado cuenta, y todas esas fotos falsas, creadas por personas que usan IA, estuvieron 17 horas en el aire, vistas por millones, hasta que los fans de Taylor Swift lo informaron y entonces la red X las quitó. ¿No les parece terrible?

Si eso le pasa a Taylor Swift, igual que les ha pasado a otras celebridades -como Tom Hanks, Scarlett Johansson, Oprah Winfrey, DD Combs, Denzel Washington y otros- le puede pasar a cualquiera ¡y ese es el peligro, cuando las cosas se pueden complicar hasta crearse situaciones crueles e inexplicables! Aparentemente esto también ocurre mucho entre jóvenes y en redes sociales. Y de pronto aparecen fotos de jóvenes y niños desnudos o en situaciones pornográficas. Imágenes que nunca existieron y son productos de personas o trolls que se dedican a hacer daño. ¡Y después de que sale una foto así es imposible que una persona recupere su privacidad previa! Como ves, si desconoces los pormenores de la inteligencia artificial ahora sabes un poco más de sus posibles y nefastas consecuencias.

Yo creo que cuando se usa -como he leído- para investigaciones científicas y cosas positivas pues está muy bien, ¡pero debía de estar muy bien regulada y muy bien controlada! Sin embargo, cuando se utiliza para dar este tipo de noticias falsas y lanzar imágenes completamente inventadas, debe ser penalizada fuertemente. ¿Otra consecuencia de su existencia? La eliminación de miles de trabajos.

A veces pienso que el mundo está yendo por un camino muy peligroso, y aunque me gusta el modernismo, hay cosas que parecen multiplicarse sin control. Y como escritora me atemoriza que alguien pudiera escribir un artículo -o un libro- con mi mismo estilo de escribir. Corroboré estos temores cuando vi, en una entrevista con Radio Televisión Española, a la novelista Isabel Allende mostrando su temor por la irrupción de la IA en la creación y comentando sorprendida que había encontrado escritos -productos de IA- falsamente creados con su mismo estilo y forma de escribir.

Es muy difícil ver con naturalidad que cosas falsas, producto de un experimento con inteligencia artificial, sean aceptadas. También han circulado duras advertencias sobre cómo las imágenes y videos engañosos generados por IA podrían usarse para descarrilar elecciones presidenciales y encabezar los esfuerzos de desinformación. ¿Se imaginan? Igual que, según un artículo en cnn.com, “rostros de mujeres han sido manipulados, sin su consentimiento, en videos pornográficos, a menudo agresivos y fotografías, en una práctica conocida como ‘pornografía de venganza’. Y cada vez es más difícil determinar si las fotos y los videos son auténticos”.

Igual que la mayoría de las principales plataformas de redes sociales, las políticas de X prohíben compartir “medios sintéticos, manipulados o fuera de contexto que puedan engañar o confundir a las personas y provocar daños”. Pero, al mismo tiempo, X ha destruido en gran medida su equipo de moderación de contenidos y depende mucho de sistemas automatizados.

Actualmente, algunos estados de EE.UU. tienen leyes contra la creación o el intercambio de fotografías deepfake no consensuadas, que son imágenes sintéticas creadas para imitar la propia imagen. Y, como seguramente veremos, este tema está en su infancia, apenas comenzando a discutirse y nos enteraremos pronto de muchas cosas que nos asombrarán.