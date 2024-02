Peso Pluma cancela su show en el Festival de Viña del Mar y será reemplazado por Trueno

Qué dijo Nicki Nicole sobre una posible infidelidad de Peso Pluma 0:52

(CNN Español) -- La organización del Festival de Viña del Mar en Chile anunció este jueves por la noche de forma sorpresiva que el artista mexicano Peso Pluma canceló su participación en el certamen internacional de música.

A través de un comunicado, la producción del certamen informó que el artista mexicano “no podrá presentarse este 1 de marzo, como estaba previsto” y que también cancelará sus conciertos en Asunción y Lima “por razones personales”.

En el mismo comunicado, la organización aseguró: “Lamentamos la situación de Peso Pluma, afirmando que el Festival de Viña mantiene un férreo compromiso con la salud de todos quienes son parte del certamen, poniendo la integridad de las personas como eje principal”.

Desde la oficina del intérprete de “Ella baila sola”, “Lady Gaga” y “Qlona” expresaron: “Esperamos poder regresar a estos territorios pronto para darles la experiencia que merecen“.

En reemplazo de Peso Pluma la organización del festival anunció la presencia de Trueno. El rapero y freestyler argentino será el encargado de conquistar al “monstruo” y cerrar la jornada del viernes 1 de marzo en el escenario de la Quinta Vergara.

publicidad

La anunciada visita de Peso Pluma generó durante los meses previos diversas reacciones entre las autoridades de Chile. El directorio de la Televisión Nacional de Chile (TVN) -uno de los canales que transmite el festival- había solicitado formalmente a la organización cancelar la invitación al cantante mexicano, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, había afirmado: "El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y el sexismo y hace todo lo posible porque ello no suceda".

En ese momento, el cantante había dicho que se sentía "honrado" de estar en varios festivales emblemáticos en 2024 y que esperaba generar "mayor conciencia" sobre la música mexicana.

El Festival de Viña del Mar se realizará del 25 de febrero al 1 de marzo y contará con la participación de Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Andrea Bocelli, Miranda!, Maná, Men At Work, Anitta, Los Bunkers y María Becerra, entre otros.