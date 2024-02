Billie Eilish literalmente firmó el rostro de Melissa McCarthy durante los SAG Awards

Billie Eilish firma la frente de Melissa McCarthy durante la presentación de los SAG Awards 2024 en Los Ángeles el domingo. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

(CNN) -- Melissa McCarthy fue la fanática número uno de los SAG Awards este sábado cuando le pidió un autógrafo a Billie Eilish en el escenario.

Pero no quería un autógrafo cualquiera.

Eilish terminó firmando su nombre, con marcador permanente, justo en la frente de McCarthy mientras ambas presentaban el premio a la actuación destacada de una actriz en una serie de comedia.

McCarthy originalmente le había pedido a Eilish que le firmara el vestido porque estaba "tratando de estar más presente al crear recuerdos".

La cantante de "What Was I Made For" declinó cortesmente y le dijo que no quería "arruinar" su vestido. McCarthy recurrió a su plan B, y así fue como aterrizaron en su rostro, siendo de alguna manera el lienzo perfecto para un autógrafo.

Mientras McCarthy intentaba seguir hablando efusivamente mientras Eilish firmaba, la cantante cubrió hilarantemente la boca de McCarthy mientras el público se reía a carcajadas.

El divertido intercambio se produjo después de que la actriz de "Little Mermaid" comenzara la presentación hablando de lo fan que es de Eilish.

"De hecho, nos hemos conocido antes", dijo McCarthy, y luego se corrigió diciendo que en realidad se habían visto tres veces. "Y has conocido a mis hijas. Y uno de mis perros2.

Continuó diciendo que conoció a Eilish "en el útero" incluso antes de que ella naciera, porque la madre de Eilish, Maggie Baird, fue la maestra de improvisación de McCarthy hace años.

"Y adivina de quién estaba embarazada", dijo McCarthy. "¡Eras tu!", añadió.

La única pregunta que queda ahora es exactamente cuánto tiempo le tomará a McCarthy quitarse ese marcador permanente de la cara... si es que tiene algún plan de hacerlo.

