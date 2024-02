Talento para el futuro del boxeo: Óscar Álvarez 4:17

(CNN) -- La invicta campeona de boxeo Claressa Shields hizo historia en otro deporte este sábado, en su regreso a las artes marciales mixtas (MMA).

La joven de 28 años obtuvo una victoria por decisión dividida sobre Kelsey De Santis en lo que fue la primera pelea femenina profesional de MMA celebrada en Arabia Saudita.

“He temido un campamento muy duro”, dijo después la estadounidense con la voz quebrada.

"No es fácil lo que intento hacer y he sido muy respetuosa con este deporte. Me he esforzado mucho, voy a volver al gimnasio y a trabajar más duro. Casi me rompo el brazo en la barra de brazo. Tuve que luchar para salir de ahí.

Con su victoria, Shields mejoró a un récord de 2-1 como luchadora profesional de MMA para complementar su récord de boxeo de 14-0, ya que compitió en su primer lucha profesional de MMA desde que sufrió una rara derrota contra Abigail Montes en octubre de 2021.

“Hubo días en el campamento en los que literalmente lloraba. No estaba considerando volver al gimnasio porque era muy difícil, pero me obligué a volver y así fue como obtuve la victoria esta noche”.

Fue un combate muy reñido, en el que Shields se sobrepuso a un brutal intento de sumisión de De Santis en el primer asalto, cuando se vio atrapada en una llave de brazo. Sobrevivió tras zafarse del problema, recuperarse y llevarse la victoria.

Las luchadoras de MMA son cada vez más visibles en Arabia Saudita, ya que el ultraconservador reino ha relajado en los últimos años algunas de las estrictas restricciones que aún se imponen a las mujeres que viven allí. En enero, Hattan Alsaif hizo historia al convertirse en la primera mujer saudí en unirse a una promoción mundial de MMA.

Pero el gasto extravagante de Arabia Saudita en varios deportes, desde respaldar la gira disidente LIV Golf hasta conseguir a superestrellas del fútbol para la Saudi Pro League, ha atraído a críticos que lo tachan de lavado deportivo para distraer la atención del historial de derechos humanos del país.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo anteriormente que no le "importa" que la inversión del país en el deporte se describa como lavado deportivo.

"Bueno, si el lavado deportivo va a aumentar mi PIB en un uno por ciento, entonces seguiré haciéndolo", dijo bin Salman en una entrevista con Fox News que se emitió en septiembre de 2023.

Shields y De Santis estuvieron peleando en la cartelera del evento PFL vs Bellator, promovido por Bellator MMA y la Professional Fighters League.