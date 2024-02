Se acercan las elecciones presidenciales de Rusia. Ya sabemos quién será el ganador

¿La muerte de Navalny afecta a Putin de cara a las elecciones? 1:43

(CNN) -- Rusia se acerca a una elección presidencial que seguramente extenderá el gobierno de Vladimir Putin a lo largo de esta década y hasta la década de 2030.

La gran mayoría de los votos se emitirán en tres días a partir del 15 de marzo, aunque se espera que la votación anticipada y por correo se realice antes, incluso en las zonas ocupadas de Ucrania, donde las fuerzas rusas están intentando ejercer su autoridad.

Pero ésta no es una elección normal; la encuesta es esencialmente un ejercicio de marcar casillas constitucionales que no conlleva perspectivas de sacar a Putin del poder.

El dominio del presidente sobre el sistema electoral ruso ya se ha visto reforzado a medida que se acercan las elecciones. Al único candidato pacifista del país se le ha prohibido presentarse como candidato, y Alexey Navalny, el exlíder de la oposición envenenado y encarcelado que era la voz anti-Putin más prominente en Rusia, murió el viernes pasado.

Esto es lo que necesita saber sobre las elecciones.

¿Cuándo y dónde se llevarán a cabo las elecciones?

La votación se llevará a cabo desde el viernes 15 de marzo hasta el domingo 17 de marzo, la primera elección presidencial rusa que tendrá lugar en tres días.

Tres semanas después se llevaría a cabo una segunda ronda de votación si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, aunque sería una gran sorpresa si fuera necesario. Los rusos eligen solos el cargo de presidente; Las próximas elecciones legislativas, que forman la Duma, están previstas para 2026.

La votación anticipada ya ha comenzado en zonas de difícil acceso, con aproximadamente 70.000 personas capaces de depositar sus votos en zonas remotas del Distrito Federal del Lejano Oriente de Rusia, según la agencia estatal de noticias TASS. La región representa más de un tercio del territorio total de Rusia, pero solo tiene alrededor del 5% de su población.

A principios de marzo, la votación se ampliará a las partes de Ucrania actualmente ocupadas por las fuerzas rusas, aunque las fechas precisas aún no han sido confirmadas, según el periódico ruso Kommersant.

Rusia ya ha celebrado votaciones y referendos regionales en esos territorios ocupados, un esfuerzo descartado por la comunidad internacional como una farsa pero que el Kremlin considera fundamental para su campaña de rusificación.

¿Cuánto tiempo lleva Putin en el poder?

Putin firmó una ley en 2021 que le permitió postularse para dos mandatos presidenciales más , extendiendo potencialmente su mandato hasta 2036, después de que un referéndum el año anterior le permitiera restablecer el reloj de los límites de su mandato.

Esta elección marcará el inicio del primero de esos dos mandatos adicionales.

Básicamente, ha sido el jefe de Estado del país durante todo el siglo XXI, reescribiendo las reglas y convenciones del sistema político ruso para extender y expandir sus poderes.

Eso ya lo convierte en el gobernante con más años de servicio en Rusia desde el dictador soviético Joseph Stalin.

Los esfuerzos previos de Putin por mantener el control incluyeron una enmienda constitucional de 2008 que amplió los mandatos presidenciales de cuatro a seis años, y un intercambio temporal de empleo con su entonces Primer Ministro Dmitry Medvedev el mismo año, que precedió a un rápido regreso a la presidencia en 2012 .

¿Quién más se postula?

Los candidatos a las elecciones rusas están estrechamente controlados por la CCA, lo que permite a Putin competir contra un campo favorable y reduce las posibilidades de que un candidato de la oposición gane impulso.

Lo mismo ocurre este año. "Cada candidato presenta ideologías y políticas internas yuxtapuestas, pero colectivamente alimentan el objetivo de Putin de reforzar su control sobre Rusia durante su próximo mandato presidencial", escribió Callum Fraser del grupo de expertos Royal United Services Institute (RUSI) .

Nikolay Kharitonov representará al Partido Comunista, al que se le ha permitido presentar un candidato en cada elección de este siglo, pero que no ha obtenido una quinta parte de los votos desde la primera elección presidencial de Putin.

También se postulan otros dos políticos de la Duma, Leonid Slutsky y Vladislav Davankov. Davankov es vicepresidente de la Duma, la cámara baja del parlamento ruso, mientras que Slutsky representa al Partido Liberal Democrático de Rusia, el partido anteriormente dirigido por el agitador ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, quien murió en 2022. Se considera que todos son confiablemente pro-Kremlin.

Pero, en particular, no hay ningún candidato que se oponga a la guerra de Putin en Ucrania; A Boris Nadezhdin, anteriormente la única figura pacifista en el campo, se le prohibió presentarse ante la CCA a principios de febrero después de que el organismo afirmara que no había recibido suficientes firmas legítimas nominando su candidatura.

En diciembre, otra candidata independiente que habló abiertamente contra la guerra en Ucrania, Yekaterina Duntsova, fue rechazada por la CCA, citando presuntos errores en los documentos de registro de su grupo de campaña. Más tarde, Duntsova pidió a la gente que apoyara la candidatura de Nadezhdin.

A principios de febrero, el activista de la oposición Leonid Volkov, escribiendo en las redes sociales, desestimó las elecciones como un “circo”, diciendo que estaban destinadas a señalar el abrumador apoyo masivo de Putin. “Es necesario comprender lo que significan las 'elecciones' de marzo para Putin. Son un esfuerzo propagandístico para difundir la desesperanza” entre el electorado, afirmó Volkov.

¿Son justas las elecciones?

Las elecciones en Rusia no son libres ni justas y sirven esencialmente como una formalidad para extender el mandato de Putin en el poder, según organismos y observadores independientes tanto dentro como fuera del país.

Las exitosas campañas de Putin han sido en parte el resultado de “un trato preferencial en los medios, numerosos abusos en el cargo e irregularidades procesales durante el conteo de votos”, según Freedom House , un organismo de vigilancia de la democracia global.

Fuera de los ciclos electorales, la maquinaria de propaganda del Kremlin apunta a los votantes con material ocasionalmente histérico a favor de Putin, y muchos sitios web de noticias con sede fuera de Rusia fueron prohibidos tras la invasión de Ucrania, aunque los votantes más jóvenes y conocedores de la tecnología se han acostumbrado a usar VPN para acceder a ellos.

Las protestas también están estrictamente restringidas, lo que hace que la expresión pública de oposición sea un hecho peligroso y raro.

Luego, cuando se acercan las elecciones, es casi inevitable que los verdaderos candidatos de la oposición vean retiradas sus candidaturas o se les impida postularse para un cargo, como descubrieron Nadezhdin y Duntsova durante este ciclo.

“Los políticos y activistas de la oposición son frecuentemente objeto de casos penales inventados y otras formas de acoso administrativo diseñadas para impedir su participación en el proceso político”, señaló Freedom House en su informe global más reciente.

¿Putin es popular en Rusia?

Medir verdaderamente la opinión popular es notoriamente difícil en Rusia, donde los pocos think tanks independientes operan bajo estricta vigilancia y donde, incluso en una encuesta legítima, muchos rusos temen criticar al Kremlin.

Pero Putin sin duda ha cosechado los frutos de un panorama político dramáticamente inclinado a su favor. El Centro Levada, una organización encuestadora no gubernamental, informa que el índice de aprobación de Putin es superior al 80%, una cifra sorprendente prácticamente desconocida entre los políticos occidentales y un aumento sustancial de sus índices en los tres años previos a la invasión de Ucrania.

La invasión le dio a Putin un mensaje nacionalista en torno al cual movilizar a los rusos, e incluso cuando la campaña de Rusia vaciló en el transcurso de 2023, la guerra conservó un apoyo generalizado.

La seguridad nacional es una prioridad para los rusos a medida que se acercan las elecciones; Los ataques ucranianos a las regiones fronterizas rusas han hecho que la guerra sea un hogar para muchas personas dentro del país, pero el apoyo a la invasión –eufemísticamente denominada “operación militar especial”– sigue siendo alto.

El Centro Levada descubrió a finales de 2023 que “el aumento de la inflación y el aumento de los precios de los alimentos pueden tener un impacto duradero en el estado de ánimo de los rusos”, con un aumento de la proporción de rusos que recortan el gasto.

Pero eso no quiere decir que los rusos esperen que las elecciones cambien la dirección del país. Putin se beneficia enormemente de la apatía; Los rusos nunca han sido testigos de una transferencia democrática de poder entre partidos políticos rivales, y las expresiones de ira contra el Kremlin son lo suficientemente raras como para mantener a gran parte de la población desconectada de la política.

El ex redactor de discursos de Putin, Abbas Gallyamov, dijo a CNN esta semana que el descontento contra el presidente está aumentando en Rusia. Gallyamov dijo que Putin está intentando eliminar de la sociedad a los líderes de la oposición para al menos garantizar que ese descontento siga siendo “desestructurado”, “desorganizado” y “sin líderes” antes de futuras elecciones.

¿Cómo afectará la muerte de Navalny a las elecciones?

El momento de la muerte de Alexey Navalny –el crítico más destacado de Putin– sirvió para enfatizar el control que ejerce el líder de Rusia sobre la política de su país.

En una de sus últimas comparecencias ante el tribunal antes de su muerte, Navalny instó a los trabajadores del servicio penitenciario a “votar en contra de Putin”.

“Tengo una sugerencia: votar por cualquier candidato que no sea Putin. Para votar contra Putin, basta con votar por cualquier otro candidato”, dijo Navalny el 8 de febrero.

Murió el viernes después de sentirse mal durante un paseo por su prisión y quedar inconsciente, según el servicio penitenciario ruso. La causa de su muerte no está clara y su cuerpo no fue entregado a su madre hasta este fin de semana después de una disputa con las autoridades.

Ha puesto una sombra siniestra sobre la campaña. La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, instó a la UE a “no reconocer las elecciones” en un apasionado discurso ante el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea unos días después de su muerte.

“Putin mató a mi marido exactamente un mes antes de las llamadas elecciones. Estas elecciones son falsas, pero Putin todavía las necesita. Para propaganda. Quiere que todo el mundo crea que todos en Rusia lo apoyan y admiran. No crean en esta propaganda”, dijo.

Anna Chernova, Pauline Lockwood y Mariya Knight de CNN contribuyeron con el reportaje.