Biden ensaya un nuevo ataque contra Trump: la edad del expresidente

El presidente Joe Biden habla con el presentador Seth Meyers el 26 de febrero de 2024. Evan Vucci/AP

(CNN) -- El presidente de EE.UU. Joe Biden exploró deliberadamente el lunes una nueva línea de ataque contra su antiguo y probable futuro oponente Donald Trump, burlándose de la edad del exmandatario mientras Biden intenta darle la vuelta a uno de sus asuntos más relevantes.

Respondiendo a los críticos que dicen que su propia edad es un lastre en las próximas elecciones, Biden, de 81 años, le dijo a Seth Meyers: “Tienes que echarle un vistazo al otro”, refiriéndose a Trump, de 77 años.

"Tiene aproximadamente la misma edad que yo, pero no recuerda el nombre de su esposa", bromeó, en aparente referencia a un episodio del fin de semana en el que el expresidente llamó por error a su esposa Melania "Mercedes" durante unas declaraciones en el CPAC.

Durante la entrevista en el programa “Late Night” de NBC, Biden dijo que los votantes no solo deberían considerar la edad de un candidato, sino también “cuán antiguas son (sus) ideas”.

“Mira, quiero decir, este es el tipo que quiere hacernos retroceder”, dijo Biden sobre Trump. "Quiere que regresemos al caso Roe vs. Wade, quiere que regresemos a una amplia gama de cuestiones que, durante 50, 60 años, han sido posiciones estadounidenses sólidas".

La entrevista pregrabada con Meyers tuvo lugar poco después de que la Casa Blanca anunciara que Biden visitaría la frontera entre Texas y México el jueves, el mismo día que Trump planea dirigirse a Eagle Pass, Texas, a unos 482 kilómetros de distancia y el epicentro de un reciente choque entre los gobiernos estatal y federal por los cruces fronterizos.

Los comentarios de Biden sobre la edad de Trump podrían marcar un cambio notable en la estrategia de mensajes del presidente, apenas unos días después de que Trump ganara las primarias republicanas de Carolina del Sur, en otro paso hacia la designación presidencial de su partido.

Los dos hombres no se han atacado frecuentemente por su edad y Trump ha dicho anteriormente que no cree que Biden sea demasiado mayor para postularse para la reelección. En lugar de atacar a Biden directamente por su edad, Trump intenta pintar a Biden como “incompetente” y “con problemas cognitivos”, lo que, según él, no se trata únicamente de la edad del presidente.

Durante su viaje a Texas, Biden planea reunirse con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, otras fuerzas del orden y funcionarios electos locales, y “discutir la necesidad urgente de aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza del Senado”, según un aviso de la Casa Blanca.

Biden se reunirá con los principales líderes del Congreso en la Casa Blanca el martes en una reunión de alto perfil para discutir sobre la frontera, junto con la necesidad de evitar un cierre del Gobierno y aprobar fondos más urgentes para Ucrania.

En el programa Biden también reiteró las críticas a la reciente declaración de Trump de que dejaría que Rusia se saliera con la suya con los países miembros de la OTAN que no cumplen con sus obligaciones de financiación.

“Quiero decir, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué en nombre de Dios? La idea de que el presidente de Estados Unidos inste a Vladimir Putin a invadir… ¿países occidentales? Es insólito, absolutamente insólito. Y va totalmente en contra de nuestros intereses”, dijo Biden.

Los líderes extranjeros, dijo Biden, están “muertos de miedo” por lo que podría significar un segundo mandato de Trump para la relación entre Estados Unidos y otros países.

"La democracia está en juego", dijo Biden a Meyers. "Realmente es así."