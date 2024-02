El proyecto de ley sobre un “niño no nacido” de Florida se estanca en medio de preocupaciones sobre las políticas de aborto y fertilización in vitro

Los embriones congelados tienen derechos en Alabama 1:19

(CNN) -- Continúan las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Alabama de que los embriones congelados son considerados niños, una decisión sin precedentes que ya ha llevado a clínicas del estado a suspender algunos tratamientos de FIV.

Aquí están los desarrollos más recientes:

Un proyecto de ley propuesto en Florida que definiría al feto como un “niño por nacer” y ampliaría la responsabilidad por las demandas por muerte y negligencia con niños no nacidos, se estancó indefinidamente a raíz del fallo de Alabama, que decía que aquellos que destruyen embriones congelados pueden ser considerados responsables de posibles delitos.

El proyecto de ley estaba programado para ser votado el lunes en la Comisión de Reglas del Senado de Florida, pero su patrocinadora, la senadora estatal republicana Erin Grall, solicitó que se pospusiera la votación, según el Tampa Bay Times.

La medida busca revisar el lenguaje de las demandas civiles y permitir que “los padres de un niño no nacido recuperen ciertos daños” en casos de muerte “negligente”, dice el proyecto de ley.

Pero los críticos dicen que está escrito de manera demasiado amplia y podría dar lugar a demandas civiles contra proveedores de atención médica y otras personas.

"Tal como está redactado el proyecto de ley, nada impide que una pareja abusiva o un violador presente una demanda por daños y perjuicios contra un proveedor de atención médica o amigos y familiares de la persona que tuvo un aborto", dijo Kara Gross, directora legislativa y asesora política principal. de la ACLU de Florida.

CNN se comunicó con la oficina de Grall para solicitar comentarios. Antes de posponer el proyecto de ley, Grall presentó una enmienda para excluir cualquier aborto legal de la responsabilidad civil en virtud del proyecto de ley.

La actual sesión de la Comisión de Reglas del Senado estatal finaliza el 8 de marzo, según el calendario del Senado. Grall dijo al Tampa Bay Times que no está segura del futuro del proyecto de ley en la sesión actual.

El secretario del HHS se reunirá con las familias afectadas por el fallo de Alabama

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, se encuentra en Birmingham el martes para reunirse con pacientes y trabajadores de la salud directamente afectados por el fallo de FIV.

Una paciente de FIV se plantea abandonar Alabama por una sentencia judicial 1:38

Señaló que la confusión causada por el fallo es consecuencia de la decisión Dobbs de la Corte Suprema, que anuló el derecho federal al aborto en virtud de Roe vs. Wade.

“Si buscas tener una familia, de repente te dicen que podrías enfrentar un proceso judicial”, dijo Becerra a John Berman de CNN el martes por la mañana sobre las familias en Alabama. “Ciertamente, usted enfrenta confusión sobre si puede o no continuar con su fertilización in vitro. ¿Y cuáles son las consecuencias para ti si no tienen éxito, si tienes embriones que no utilizas? Es simplemente una situación que no habría existido si Roe vs. Wade siguiera siendo la ley del país”.

Becerra señaló que a nivel federal, los republicanos de la Cámara de Representantes han apoyado la Ley de Vida en la Concepción, una legislación propuesta que definiría el término “ser humano” para incluir “todas las etapas de la vida, incluido el momento de la concepción”. El proyecto de ley no incluye ninguna excepción para la FIV.

“Lo que tenemos que hacer es ir en la dirección opuesta y restablecer las protecciones que teníamos bajo Roe vs. Wade, porque está claro: no se trata sólo de protecciones para el aborto, es protección para la atención médica de las familias que se encuentran en su etapa reproductiva de vida”, dijo Becerra.

A nivel estatal, Becerra dijo que esperaba que la pausa en la legislación en Florida no fuera una medida política. “Espero que la pausa sea real. … Espero que la pausa haga que la gente comprenda las consecuencias de privar a las familias y a las mujeres de sus derechos durante los años reproductivos”, dijo a CNN.

El gobernador de Texas apoya la FIV, pero no llega a pedir una ley para proteger el acceso en el estado

La agitación causada por la decisión de la Corte Suprema de Alabama obligó a algunas familias a huir a otros lugares donde el acceso a los servicios de FIV sigue vigente.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó su apoyo a la FIV, aunque no llegó a pedir una ley para proteger el acceso en Texas.

"Queremos que sea más fácil para las personas poder tener bebés, no... hacerlo más difícil", dijo Abbott a Dana Bash de CNN el domingo. "El proceso de FIV es una forma de dar vida a aún más bebés".

Cuando se le preguntó si planeaba instar a la legislatura de Texas a crear leyes para mantener legal la FIV, Abbott dijo que pensaba que Texas eventualmente abordaría el tema, y señaló que quiere mantener a Texas como un “estado provida”.

“Soy una de las afortunadas”

Gabby Goidel, residente de Alabama, y su esposo se apresuraron a viajar a Texas después de enterarse de que su clínica de fertilidad en Alabama detuvo los servicios de FIV días antes de la extracción de óvulos programada.

Goidel y su esposo pudieron encontrar una clínica en Texas que le permitió continuar el tratamiento.

"Soy una de las afortunadas que pudo terminar esto", dijo Goidel en una entrevista con CNN el domingo.

¿El fin de las fertilizaciones in vitro en Alabama? 2:41

Goidel decidió optar por la FIV después de sufrir tres abortos espontáneos en menos de nueve meses, y dice que el fallo de la Corte Suprema del estado agregó una capa adicional de estrés a un proceso de preparación que se siente como entrenar para un maratón.

“Tengo que ir a las citas con el médico para que me controlen cada dos días, tengo inyecciones que debo tomar a una hora muy específica todas las noches, y cualquier retraso en la toma de los medicamentos, cualquier retraso en las citas podría alterar todo el ciclo”, afirmó. "Me inyecté en el baño de un aeropuerto debido a lo delicado del procedimiento y lo delicado que es el tiempo".

Goidel instó a quienes trabajan para proteger o restaurar el acceso a la FIV en el estado a recordar que el tiempo es fundamental.

“Creo que mucha gente escucha que los embriones serán protegidos en Alabama y se alegran de eso, pero en cambio eso significa que los embriones no se están creando en Alabama. Eso lo detuvo por completo. Detuvo el potencial de millones de futuros bebés en Alabama”, dijo.

¿Cómo llegamos aquí?

El fallo de Alabama surge de dos demandas presentadas por tres grupos de padres que se sometieron a procedimientos de FIV para tener bebés y luego optaron por congelar los embriones restantes.

El tribunal dijo que los embriones, ya sea que estén dentro o fuera del útero, son niños y estarían protegidos por la Ley de homicidio culposo de un menor de Alabama.

El tribunal, en su opinión mayoritaria, asintió con la cabeza a una enmienda de 2018 a la constitución de Alabama, que brinda protección a “los derechos del feto”, incluido el derecho a la vida.

La Asociación Médica del Estado de Alabama, que intervino antes de la decisión del tribunal, advirtió que el fallo crearía un “enorme potencial de responsabilidad civil” para los especialistas en fertilidad, porque los embriones pueden dañarse o volverse inadecuados para el embarazo en cualquier momento durante el proceso de FIV, incluso cuando se están descongelando.

Desde el fallo, al menos tres centros de tratamiento de fertilidad en Alabama han suspendido ciertos programas de tratamiento de FIV en medio de preocupaciones de que su personal médico pueda estar en riesgo legal, incluido el sistema de atención médica más grande del estado, la Universidad de Alabama en Birmingham.

"Nos entristece que esto afecte el intento de nuestros pacientes de tener un bebé mediante FIV, pero debemos evaluar la posibilidad de que nuestros pacientes y nuestros médicos puedan ser procesados penalmente o enfrentar daños punitivos por seguir el estándar de atención para los tratamientos de FIV", dijo a CNN Hannah Echols, portavoz de la Universidad de Alabama, en un comunicado.

Fertilización asistida: ¿Cómo se forma un embrión? 4:13

Aunque el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, indicó que su oficina no tiene intención de utilizar la decisión del tribunal estatal como base para procesar a las familias o a los proveedores de FIV, al menos un legislador expresó su preocupación de que otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley puedan hacerlo.

El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes de Alabama, Anthony Daniels, presentó la semana pasada un proyecto de ley que establecería que los óvulos humanos fertilizados almacenados fuera del útero no se consideran seres humanos según la ley estatal. Se espera que los senadores estatales republicanos presenten una legislación similar, dijo una fuente a CNN, pero el momento no está claro.