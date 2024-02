El Gobierno de Chile rechaza reportes de supuesta colaboración con Venezuela en el presunto secuestro de Ronald Ojeda

Investigan secuestro de venezolano en Chile 0:41

(CNN Español) -- La ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, rechazó este martes los reportes publicados en un medio venezolano que mencionan una supuesta colaboración entre el Gobierno chileno y las autoridades venezolanas en el presunto secuestro de Ronald Ojeda, un ciudadano venezolano residente en Chile y cuyo paradero se desconoce desde la semana pasada.

“El esfuerzo que ha hecho Chile para tener una colaboración con Venezuela es para perseguir el crimen organizado, no para hacer persecuciones políticas”, dijo Tohá en una entrevista con la emisora Tele13.

“Lo menos que haríamos sería prestarnos para hacer parte de las querellas internas que ese país tiene con sus opositores (...) Nadie ha preguntado, nadie ha osado pensar que Chile podría ser parte de la persecución a dirigentes políticos que están en esa naturaleza en Chile, como era el caso del señor Ojeda”, añadió.

La funcionaria responde a lo publicado por el semanario venezolano La Razón, según el cual Chile dio “luz verde” a que las autoridades venezolanas privaran de la libertad a Ojeda. El periódico no cita fuente alguna para atribuir esta afirmación. La nota incluye una cronología sobre un acuerdo bilateral de seguridad, algo que critican opositores tanto en Venezuela como en Chile, considerando que el Gobierno venezolano ha sido acusado de violar los derechos humanos. Caracas niega tales acusaciones.

En la entrevista con Tele13, Tohá dijo que la investigación que la Fiscalía de Chile abrió sobre el caso se mantiene en secreto por lo delicado de la situación. De hecho, la identidad de la víctima —que se había mantenido bajo resguardo— no fue confirmada públicamente por altos funcionarios chilenos sino hasta esta semana.

CNN contactó a la Fiscalía de Chile para saber del avance de las indagatorias y está a la espera de respuesta.

Las declaraciones de la ministra Tohá se produjeron un día después de que el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, rechazara también las afirmaciones de medios venezolanos que apuntaban que un convenio de seguridad entre Chile y Venezuela habría servido como vehículo para presuntamente detener a Ojeda.

“Es totalmente falso… Quiero decir, lo que está detrás de la pregunta está que nos pusimos de acuerdo para cometer un crimen de secuestro y para vulnerar la soberanía del país, que nos pusimos de acuerdo para eso”, dijo Monsalve a periodistas. “El acuerdo firmado tiene solo un fin, que es la lucha contra las organizaciones criminales”, añadió.

“El señor Ojeda estaba en una condición migratoria particular. Condición migratoria que dio este gobierno y que tiene la firma de este subsecretario. Yo pido por favor que en esto seamos superresponsables. Nuestra tarea en personas que son perseguidas es protegerlas, y para eso yo he hecho uso de mis facultades, le he dado una condición de protección en el país”, agregó.

Las autoridades chilenas informaron el 21 de febrero sobre la investigación de la desaparición de un ciudadano venezolano en su territorio, pero insistieron en el carácter secreto de la investigación con el objetivo de resguardar la integridad de la víctima, según señaló entonces el propio Monsalve.

Con información de Cristopher Ulloa.