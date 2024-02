Incendio Smokehouse Creek: el segundo más grande de la historia de Texas ha calcinado más de 340.000 hectáreas

Declaran zona de desastre en Texas 1:15

(CNN) -- El segundo mayor incendio de la historia de Texas sigue arrasando este jueves. Esta mortífera conflagración —que ya supera el tamaño de Rhode Island— y otras han destruido decenas de casas en el noroeste del estado y han matado a miles de cabezas de ganado.

Al menos una persona murió como consecuencia de uno de los cinco grandes incendios, de los cuales el mayor es el Smokehouse Creek, que ha arrasado un área de casi 360.000 hectáreas en Texas y Oklahoma y que comenzó este lunes.

La familia de Joyce Blankenship, de 83 años, dice que el hombre murió en su casa de Stinnett. Las autoridades del condado Stinnett confirmaron que se había producido una muerte debido a un incendio forestal, pero no dieron a conocer información sobre la víctima.

Un residente de la localidad de Fritch dijo que tuvieron que escapar rápidamente de uno de los incendios forestales, pero no sin antes ocuparse de sus vecinos ancianos. "Nuestra principal preocupación era sacarlos a ellos primero. Fuimos los últimos en salir", dijo Frank Probst.

La familia de Probst no pudo tomar ninguna de sus pertenencias antes de ponerse a salvo a toda prisa, según declaró a CNN.

"Ocurrió muy rápido. Cuando sonaron las sirenas de evacuación, ya era demasiado tarde", dijo. "Nos metimos en el coche y nos largamos".

Además del incendio Smokehouse Creek, que ha quemado 343.000 hectáreas solo en Texas, el incendio Windy Deuce en ese estado ha quemado 57.000 hectáreas y el incendio Grape Vine Creek ha carbonizado 12.100 hectáreas. Otros dos incendios han quemado 1.000 hectáreas menos cada uno.



Imágenes de satélite muestran casas en Fritch, Texas, antes del incendio (en agosto de 2023), y después (el 28 de febrero de 2024)

Un cambio repentino de la dirección del viento en el noroeste de Texas esta semana contribuyó a la explosión en el tamaño del incendio forestal Smokehouse Creek. "El viento procedía directamente del norte y provocó un enorme muro de fuego que se desplazaba por el paisaje", explicó este miércoles por la tarde Adam Turner, portavoz del Servicio Forestal de Texas A&M.

Mientras que el tiempo —con vientos mucho más ligeros— era más favorable a la lucha contra los incendios este miércoles, el pronóstico para este viernes pone en elevadas las condiciones climáticas críticas de incendios a desarrollar en toda la zona hasta el otro lunes debido a los fuertes vientos y los bajos valores de humedad relativa, junto con el secado continuo de las cosas que alimentan el fuego.

Este jueves se esperaba nieve en algunas zonas del noroeste, pero no se pronosticaba en los lugares afectados por el incendio.

Lo último sobre los incendios

* El incendio de Smokehouse Creek aumentó de 202.000 a 340.000 hectáreas este miércoles, según los bomberos. Solo está contenido en un 3%.

* Andy Holloway, agente de extensión agraria del condado Hemphill, declaró a CNN que en ese condado, que incluye la ciudad de Canadian, ardieron 161.000 hectáreas, decenas de casas quedaron destruidas y miles de cabezas de ganado murieron. Más del 85% del ganado del estado se cría en el noroeste, según funcionarios agrícolas.

* El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó recursos estatales adicionales para luchar contra las llamas, incluyendo 94 bomberos, 33 camiones de bomberos y seis aviones cisterna.

* El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, escribió en un mensaje en X que han activado equipos de respuesta de emergencia. "Mientras seguimos de cerca los incendios forestales en todo el estado, la seguridad de nuestros conciudadanos de Oklahoma es la máxima prioridad", dijo. Un portavoz de gestión de emergencias del estado dijo a CNN que al menos 13 casas han quedado destruidas por el incendio.

* La ciudad de Fritch, Texas, está bajo la orden de hervir el agua, pero eso es "difícil de hacer ya que muchos residentes están sin electricidad o gas", anunció el condado Hutchinson. Se están regalando botellas de agua en varias iglesias y otros lugares, dijeron las autoridades.

* Según un comunicado de la institución financiera, el Amarillo National Bank ha puesto en marcha un fondo de ayuda a las víctimas del incendio forestal en el noroeste con una donación de US$ 1 millón.

Al volver por los perros, una mujer vio las casas de sus vecinos en llamas

Tyler McCain dijo que él y su familia se despertaron este martes con el cielo lleno de humo sobre Fritch, por lo que fueron al otro lado de la ciudad a ver a sus abuelos. Cuando se hizo evidente que los incendios estaban empeorando, la esposa de Fritch regresó a la casa de la familia para recoger a sus dos perros, dijo.

Al llegar a su bloque, vio las casas de dos vecinos en llamas. Recuperó a las mascotas y la familia pasó la noche en Amarillo.

Este miércoles, los padres y sus tres hijas regresaron a un montón de cenizas y escombros.

McCain dijo entre lágrimas a CNN que ver a su hija de 3 años, Addison, llorar sobre su casa le rompió el alma. "Las cosas se pueden reemplazar, pero es duro ver a tus hijos arrancados de su vida de esa manera", dijo.

Addison no deja de preguntar por la pérdida de su casa. "No para de hablar de todas las cosas que hemos perdido y ahora me dice: 'Papá, ¿me vas a construir una casa nueva?".

McCain dijo que se arrepiente de no haber cogido suficientes cosas antes de que tuvieran que evacuar. "Me pregunto por qué no cogí todo lo que me pide. Su peluche favorito, ¿por qué no lo rescaté?", dijo.

Un funcionario del condado Hutchinson, donde están ardiendo los incendios de Smokehouse Creek, Windy Deuce y 687 Reamer, dijo este miércoles que al menos 20 estructuras en Stinnett, estructuras fuera de los límites de la ciudad de Borger, y "bastantes estructuras" en Fritch quedaron destruidas.

Probst, el residente de Fritch que ayudó a sus vecinos y luego huyó, dijo que regresó a su barrio este miércoles. Su casa, comprada hace solo seis meses, ha desaparecido, al igual que barrios enteros por los que pasó de camino a Amarillo, donde su familia se quedará hasta que averigüen qué es lo siguiente.

-- Caroll Alvarado, Amanada Jackson, Monica Garrett, Sharif Paget, Sara Tonks, Lucy Kafanov y Andi Babineau, de CNN, han contribuido a este reporte.