(CNN) -- Un grupo de exejecutivos de Twitter demandó a Elon Musk el lunes en un intento por recuperar más de US$ 128 millones en indemnizaciones que, según afirman, Musk no ha pagado desde que adquirió la empresa, ahora llamada X, hace más de un año.

Los ejecutivos incluyen al ex director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, al exdirector financiero Ned Segal, al ex director legal Vijaya Gadde y al ex asesor general Sean Edgett, todos los cuales fueron despedidos pocas horas después de que Musk tomara el control de Twitter.

La demanda alega que Musk se negó a realizar los pagos de indemnización como una forma de “venganza” contra los ejecutivos después de que se vio obligado a seguir adelante con el acuerdo de adquisición de US$ 44.000 millones, del cual había pasado meses tratando de salir.

"Debido a que Musk decidió que no quería pagar las indemnizaciones por despido de los demandantes, simplemente los despidió sin motivo, luego inventó una causa falsa y nombró a empleados de sus diversas empresas para defender su decisión", se afirma en la denuncia, presentada este lunes en el Tribunal para el Distrito Norte de California. "Afirmó en sus cartas de despido que cada demandante cometió 'negligencia grave' y 'mala conducta intencional' sin citar un solo hecho en apoyo de este reclamo".

X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda del lunes es sólo la última acción legal iniciada por exempleados de Twitter relacionada con la adquisición de Musk. Una demanda presentada por un exlíder de recursos humanos de Twitter en julio, buscando estatus de demanda colectiva, busca una orden para que Musk y la compañía paguen indemnizaciones adicionales supuestamente adeudadas a ex empleados por un monto no inferior a 500 millones de dólares. La empresa también ha sido acusada de no pagar bonificaciones anuales a los empleados despedidos tras la adquisición de Musk.

Agrawal, Gadde y Segal también demandaron anteriormente a Musk para recuperar más de 1 millón de dólares en honorarios legales que, según dijeron, se les debía; A la empresa se le ordenó pagar los honorarios en un fallo del Tribunal de la Cancillería de Delaware el año pasado.

Musk y X también se han enfrentado a demandas de proveedores, propietarios y socios comerciales que afirman que la empresa no ha pagado lo que se les debe.

"La negativa de Musk a pagar a los demandantes es parte de un patrón y una práctica más amplios de incumplimiento de sus obligaciones de pago", afirmaron los ex ejecutivos en la demanda del lunes.

Evidencia obtenida de una biografía

Un tema clave de la demanda del lunes es una anécdota recogida en la biografía de Musk publicada por el periodista Walter Isaacson el año pasado.

La denuncia cita la anécdota como evidencia de que Musk buscó intencionalmente “estafar” a los ex ejecutivos con lo que se les debía contractualmente, citando el relato de la biografía de los momentos previos a que Musk cerrara la adquisición de Twitter en octubre de 2022.

En la narrativa, Musk supuestamente afirmó que cerrar el acuerdo el jueves 27 de octubre, un día antes del cierre programado, y despedir a Agrawal y a los demás ejecutivos inmediatamente les impediría renunciar y reclamar sus indemnizaciones por despido, lo que le ahorraría a la empresa unos 200 millones de dólares. .

Cerrar el trato tan rápidamente obligó a Agrawal a apresurarse a enviar su propia carta de renuncia, pero ya era demasiado tarde, según el relato; Agrawal ya había sido despedido y se le había revocado el acceso al correo electrónico.

La aparente táctica de Musk para evitar las obligaciones de indemnización violó las leyes laborales federales, alega la demanda, porque las razones que Musk citó para despedir a Agrawal y otros no resisten el escrutinio.

"La 'causa' según los planes de indemnización se limita a circunstancias extremadamente limitadas, como ser condenado por un delito grave o cometer 'negligencia grave' o 'conducta dolosa'", dice la demanda. "La 'causa' no son 'decisiones comerciales aprobadas por la junta directiva que a Musk no le gustan' desde antes de ser dueño de la empresa".

Según la denuncia, las cartas de despido de Musk a algunos de los ejecutivos explicaban que la fuente de su mala conducta fue la falta de cooperación con un gobierno o una investigación interna de Twitter, pero las cartas no fundamentaban esas acusaciones.

Los exejecutivos afirman que pasaron meses tratando de obtener las indemnizaciones por despido de X antes de presentar la demanda, pero alegan que la empresa y sus líderes "han retenido documentos y tomado otras acciones diseñadas para inhibir la presentación de sus reclamaciones por parte de los demandantes".

Además de los pagos de indemnización en sí, la demanda también busca una orden judicial que obligue a Musk a realizar pagos de intereses sobre los montos supuestamente impagos, así como una multa por el supuesto incumplimiento de Musk de enviar a los ejecutivos los documentos del plan legalmente requeridos asociados con sus beneficios.