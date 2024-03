La mujer latina en EE.UU. recibe 57 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano, según estudio

¿Qué son los desiertos de cuidado maternal en EE.UU.? 4:23

(CNN Español) -- El Centro Nacional de Derechos de la Mujer (NWLC, por sus siglas en inglés) declaró este 12 de marzo como el Día de la Igualdad Salarial, y en ese contexto compartió un estudio realizado en Estados Unidos que marca las diferencias salariales que afectan sobre todo a las mujeres latinas.

Las mujeres latinas, dice el estudio, reciben en EE.UU. sólo 57 centavos por cada dólar que se le paga a los hombres blancos no hispanos. La diferencia de 43 centavos por dólar se traduce en una brecha negativa de US$ 30.450 en sus ingresos anuales. En una carrera de 40 años, esto se traduce en una pérdida de alrededor de US$ 1.218.000.

El reporte indica que las mujeres latinas tendrían que trabajar jornadas de tiempo completo hasta los 80 o 90 años para alcanzar los mismos ingresos que los hombres blancos no hispanos consiguen, en promedio, a los 60 años.

NWLC ―que señala que para su análisis se basó en datos de 2022 de la Encuesta de Comunidades de la Oficina del Censo de Estados Unidos― afirma que esa brecha tampoco se reduce en función de la educación, porque "las mujeres de color suelen ganar menos que los hombres blancos no hispanos con el mismo nivel educativo".

Incluso señala que aquellas mujeres latinas con una licenciatura ganan menos que los hombres blancos no hispanos con algún nivel de educación universitaria pero sin título.

Según los cálculos de la organización, en comparación con los hombres blancos no hispanos, las mujeres latinas con títulos profesionales pierden alrededor de US$ 2.500.000 en su vida profesional debido a la brecha salarial.

El estudio incluye además un mapeo detallado que indica que California, Nueva Jersey y Texas son los estados donde las mujeres latinas tienen menores ingresos.