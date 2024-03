Las defensoras: 30 personas que protegen los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+

Nota del editor: esta historia es parte de As Equals, la serie en curso de CNN sobre desigualdad de género. Para obtener información sobre cómo se financia la serie y más, consulta nuestras preguntas frecuentes en inglés.

(CNN) -- El 29 de febrero, el parlamento de Ghana aprobó por unanimidad un proyecto de ley que, si el presidente lo promulga, penalizará las relaciones LGBTQ+, así como el apoyo a los derechos LGBTQ+. Tan solo un día después, en un discurso ante los participantes en una conferencia del Vaticano, el papa Francisco denunció una “fea ideología de nuestros tiempos” que amenazaba a la humanidad. El pontífice de 87 años explicó exactamente lo que quería decir: “Hoy, el peligro más terrible es la ideología de género que anula las diferencias [entre hombres y mujeres]. Cancelar las diferencias significa cancelar la humanidad”.

“Ideología de género” es un término que ha llegado a encapsular todo, desde los derechos de las personas LGBTQ+ hasta los derechos reproductivos (como el acceso a servicios de aborto o anticonceptivos), la educación sexual en las escuelas y los intentos de abogar por la igualdad de derechos, representación y protección para mujeres y niñas. Y se utiliza cada vez más para fomentar el miedo, construir poder político y contrarrestar los avances logrados con tanto esfuerzo en materia de derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+.

Esta reacción global, a menudo conectada, amenaza no solo la agenda de desarrollo y la posibilidad de que las mujeres y las personas de género diverso en todo el mundo vivan sin discriminación ni intolerancia desde Afganistán a Estados Unidos. También podría amenazar nuestras propias democracias, ya sean bien establecidas o incipientes.

Por eso, As Equals de CNN ha identificado y perfilado a 30 personas alrededor del mundo cuyas vidas y trabajos responden a los desafíos planteados por los movimientos antigénero. Su coraje y compromiso, a menudo ante un peligro personal, son inspiradores y necesarios. Mira la lista de defensoras latinoamericanas.

Activistas

La mayoría de las veces están en primera línea, denunciando las causas de la desigualdad de género o la discriminación LGBTQI+.

publicidad

Hala Al-Karib

Directora Regional, Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (Sudán)

Los hombres inician guerras, pero Hala Al-Karib cree que las mujeres pueden ayudar a lograr la paz.

Hala Al-Karib es una activista e investigadora que está a la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres en Sudán y la región del Gran Cuerno de África.

Las mujeres sudanesas desempeñaron un papel clave en la revolución que condujo al derrocamiento del gobierno de Omar al-Bashir. Pero a medida que la nación de África Oriental se ha hundido en la guerra civil, las mujeres se han vuelto especialmente vulnerables a la violencia de género, incluida la violencia sexual que se utiliza como arma de guerra, según la ONU.

Es en este contexto que Al-Karib, que trabaja entre Uganda y Sudán, continúa abogando por la inclusión de las mujeres en los procesos de paz y seguridad en toda África, advirtiendo que no hacerlo sólo “prolonga la violencia”.

Fidan Ataselim

Secretaria General de We Will Stop Femicides (Turquía)

Fidan Ataselim lleva la cuenta de las mujeres asesinadas en Turquía

Fidan Ataselim es el secretario general y uno de los fundadores de We Will Stop Femicides una plataforma que monitorea los feminicidios en Turquía y aboga por la seguridad de las mujeres. El grupo fue atacado por los conservadores después de que se pronunció contra la retirada de Turquía de la convención de Estambul, el principal tratado mundial sobre violencia de género, en 2021.

Los ataques al tratado han sido una de las estrategias del movimiento antigénero y Detendremos los feminicidios sostiene que los feminicidios en Turquía han aumentado desde la retirada. Los datos recopilados por el grupo revelan que en 2023, 315 mujeres fueron asesinadas en Turquía, el 65% de ellas en sus propios hogares.

En septiembre de 2023, después de que un tribunal de Estambul rechazara los intentos de cerrar el grupo por “actuar contra la ley y la moral”, se citó a Aselim diciendo: “Seguiremos luchando. No renunciaremos a nuestros derechos ni a la lucha política”.

Nila Ibrahimi

Activista por los derechos de las mujeres (Afganistán)

Nila Ibrahimi logró salir de Afganistán pero no quiere que olvidemos a las niñas que quedaron atrás

Nila Ibrahimi es una joven activista que crea conciencia sobre la lucha por los derechos educativos de las niñas y las mujeres en Afganistán.

Ibrahimi, de 16 años, perteneciente al grupo étnico minoritario hazara, escapó de Afganistán días después de que los talibanes tomaran el control el 15 de agosto de 2021. La represión de los talibanes ha supuesto un ataque sistemático a todas las libertades de las mujeres y las niñas, desde el derecho a la educación, derecho a la libre circulación. Los talibanes también han desmantelado los servicios para quienes sufren violencia doméstica.

En su discurso en la Cumbre de Ginebra de 2023, Ibrahimi hizo un llamamiento: “En los tiempos más oscuros, la esperanza se convierte en nuestro salvavidas. Es nuestra responsabilidad colectiva ser su esperanza, apoyarlos y actuar”.

Zhanar Sekerbayeva

Cofundadora de Feminita (Kazajastán)

Zhanar Sekerbayeva canaliza su ira para lograr cambios

Zhanar Sekerbayeva es cofundadora de Feminita, una iniciativa feminista kazaja que trabaja para proteger los derechos de grupos vulnerables como las mujeres, las mujeres queer y trans, y las trabajadoras sexuales.

En un país con altos niveles de violencia doméstica contra las mujeres y discriminación y abuso continuos contra la comunidad LGBTQ+, la organización de Sekerbayeva presiona para que estas poblaciones oprimidas sean escuchadas, afirmando que “no le teme” al feminismo.

En una entrevista con Amnistía Internacional, la activista dijo que está “motivada por la ira”, explicando que su gobierno, la policía y la homofobia la enojan, y agregó que ha sido arrestada, acusada y ella misma atacada por su sexualidad.

Nisha Ayub

Cofundadora de Justice for Sisters y SEED (Malasia)

Donde las personas LGBTQ+ son excluidas, Nisha Ayub construye espacios de inclusión

Nisha Ayub es una destacada activista musulmana transgénero en Malasia y una de las fundadoras de Justice for Sisters y SEED Malaysia, ambas organizaciones que trabajan por la justicia para las personas transgénero.

Justice for Sisters está creando conciencia pública sobre la violencia y la persecución que enfrenta la comunidad transgénero de Malasia, que ella misma experimentó después de ser arrestada bajo la ley Sharia por la ropa que vestía.

SEED se describe a sí mismo como un lugar "donde florecen la compasión y la inclusión". Existe para brindar a la comunidad transgénero de Malasia un espacio seguro, permitiéndoles encontrar recursos, apoyo y comunidad.

En diciembre de 2023, Justice for Sisters denunció el arresto de cinco mujeres trans en la ciudad de Ipoh en virtud de la ley estatal Sharia. La organización dijo que esto era “sólo el último de una creciente tendencia de redadas contra personas LGBTIQ en Malasia”.

Clara Byarugaba

Coordinadora de Igualdad y No Discriminación, Chapter Four (Uganda)

En lugar de destruir la familia, Clare Byarugaba acerca a las personas LGBTQ+ y a sus seres queridos

Clare Byarugaba, que corre el riesgo de ir a prisión por defender los derechos LGBTQ+, es una de las pocas activistas abiertamente LGBTQ+ en Uganda. Trabaja con la organización de libertades civiles Chapter Four, con sede en Kampala, y también es la fundadora de Padres, Familias y Amigos de Lesbianas y Gays en Uganda, un proyecto que facilita conversaciones abiertas entre personas LGBTQ+ y sus familias.

En 2023, el gobierno de Uganda aprobó una ley “draconiana” que castiga la homosexualidad con cadena perpetua o la muerte. Byarugaba está a la vanguardia de la lucha para revocarla, argumentando que la ley “no pasa ninguna prueba de fuego constitucional”. En una entrevista reciente, dijo que Uganda ha sido testigo de la llegada de una nueva ola de “extremistas evangélicos” de Estados Unidos que están difundiendo una “retórica peligrosa” sobre las personas LGBTQ+, alegando falsamente que planean destruir a la familia tradicional.

Académicas

Puede que trabajen en universidades, pero su esfera de influencia va mucho más allá. Se ha informado que los estudios de género están siendo atacados por movimientos antigénero.

María McAuliffe

Directora de Estudios de Género en University College Dublin (Irlanda)

La constitución irlandesa dice que el lugar de la mujer es el hogar. Mary McAuliffe lo llama sexista y anticuado

Mary McAuliffe es directora de Estudios de Género en la University College Dublin, donde su investigación se centra en las mujeres y el género en la historia de Irlanda. Pero McAuliffe también es una comentarista visible y vocal sobre las luchas más contemporáneas que enfrentan las mujeres en Irlanda, en particular cuando los votantes irlandeses participan en dos referendos el 8 de marzo que proponen cambios a la constitución para eliminar un artículo que efectivamente dice que el lugar de la mujer es el hogar ( como lo establece la Constitución de 1937) y ampliando la definición de “familia”.

En declaraciones a ABC Radio National, McAuliffe dijo que el artículo sobre “la mujer en el hogar” es “sexista, anticuado y anticuado”, y añadió que “el lenguaje de la constitución realmente necesita actualizarse para reflejar la realidad moderna de la vida de las mujeres”.

McAuliffe es coeditor de un libro de próxima aparición titulado The Politics of Gender and Sexuality in Modern Ireland.

Judith Butler

Profesor Distinguido del Departamento de Literatura Comparada de la Escuela de Graduados de la Universidad de California, Berkeley (EE.UU.)

Judith Butler quiere que sepas quién le teme al género y por qué es importante

Judith Butler es una destacada pensadora feminista estadounidense, autora de libros de renombre como “Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity” y “Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex”, traducidos a más de 27 idiomas.

Como filósofa y activista de derechos humanos, Butler ha investigado y escrito sobre la reacción global contra los derechos de las mujeres y LGBTQ+, así como sobre los derechos de las personas de color y los inmigrantes.

En su próximo libro “¿Quién teme al género?” Butler examina "cómo el 'género' se ha convertido en un fantasma para los regímenes autoritarios emergentes, las formaciones fascistas y las feministas transexclusivas" y examina el "movimiento que ha buscado abolir la justicia reproductiva, socavar las protecciones contra la violencia y despojar a las personas trans y queer de sus derechos".

Amel Grami

Profesora de Estudios de Género en la Universidad de Manouba (Túnez)

Con gran riesgo, Amel Grami denuncia a hombres poderosos que defienden su privilegio

Amel Grami es escritora y profesora de Estudios de Género y Estudios Islámicos en la Universidad de Manouba, Túnez, conocida en el mundo islámico como defensora de los derechos de las mujeres. Por este trabajo, ha enfrentado acoso en las redes sociales y otras formas de violencia.

En Túnez se ha documentado un retroceso en los derechos de las mujeres. En 2022, el presidente Kais Saied introdujo una ley que eliminaba las cuotas de género que apoyaban la representación de las mujeres en las asambleas electas. El mismo año, promovió una nueva constitución “para lograr los propósitos del Islam de preservar el alma, el honor, la propiedad, la religión y la libertad”. Human Rights Watch advirtió que los derechos de las mujeres se verían afectados negativamente.

Grami le dice a CNN que hay una fuerza creciente en las fuerzas conservadoras que “defienden los privilegios masculinos”.

Defensoras

Están utilizando la ley para proteger o ampliar los derechos de las mujeres y las personas con diversidad de género. Nuestra lista de defensoras también reconoce a los estrategas que trabajan para lograr cambios, a menudo en términos de políticas locales, nacionales o internacionales.

Gissou Nia

Director del Proyecto de Litigio Estratégico del Atlantic Council (Irán)

Para Gissou Nia, el apartheid de género no es sólo una violación moral. Ella lo está convirtiendo en un crimen internacional.

Gissou Nia es una abogada de derechos humanos que respalda una campaña para reconocer el apartheid de género –en Afganistán e Irán– como un delito según el derecho internacional. Ha llamado al apartheid de género en estos países “un sistema de gobernanza que apunta a comprimir y relegar a las mujeres y niñas afganas e iraníes a roles estrechos: como madres, criadoras de niños y fuentes de trabajo doméstico no remunerado”.

Ese año, Irán había sido testigo de protestas en todo el país tras la muerte de Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia policial, arrestada por presuntamente violar la ley obligatoria del hijab. Amnistía Internacional concluyó que las fuerzas de seguridad de Irán “utilizaron violaciones y otras formas de violencia sexual” contra manifestantes pacíficos.

Nia también trabajó anteriormente en una campaña para eliminar a Irán de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, un organismo de la ONU que existe para promover los derechos de las mujeres. La carta abierta de la campaña a la ONU acumuló casi 100.000 firmas de Irán y de toda la comunidad internacional.

Angela Mudukuti

Director de Defensa Jurídica de la Fundación Clooney para la Justicia (Zimbabue)

Angela Mudukuti está utilizando la ley para desafiar las malas políticas

La abogada zimbabuense Angela Mudukuti es directora de defensa jurídica del programa “Waging Justice for Women” de la Fundación Clooney para la Justicia. El programa utiliza el litigio estratégico (la práctica de presentar casos legales como medio para crear un cambio social) para reformar lo que se considera “leyes discriminatorias” contra mujeres y niñas.

Waging Justice for Women también hace campaña para eliminar el matrimonio infantil en los 146 países donde todavía es legal, aumentar la responsabilidad por la violencia de género y despenalizar el aborto.

Con la promoción de Mudukuti, el programa también apunta a equipar a una nueva generación de abogados jóvenes para brindar asistencia legal a mujeres en África.

Sibongile Ndashe

Directora ejecutiva, Iniciativa para Litigios Estratégicos en África (Sudáfrica)

Sibongile Ndashe quiere formar un ejército de abogadas para exigir responsabilidades a los gobiernos

Sibongile Ndashe es abogada y activista de derechos humanos que ha dedicado su carrera a utilizar la ley como herramienta para promover la causa de los derechos humanos y sexuales de las mujeres.

Ndashe fundó una organización feminista panafricana llamada Iniciativa para el Litigio Estratégico en África (ISLA) en 2014. El equipo con sede en Johannesburgo trabaja para resaltar el sesgo de género en las leyes de todo el continente africano porque, como dice ISLA: “A pesar de las continuas violaciones de derechos humanos, , basadas en el género y la sexualidad, los esfuerzos legales para responsabilizar a los estados por estas violaciones han sido escasos”.

El trabajo de Ndashe la ha visto enfrentarse a las autoridades no sólo en los tribunales. En 2017, ella y otros abogados y activistas fueron arrestados en Tanzania, donde se reunieron para discutir cómo impugnar una ley que impide que las clínicas de salud privadas ofrezcan servicios de VIH y sida. Fueron acusados de “promover la homosexualidad”. Después de estar detenidos durante 10 días sin cargos, fueron deportados, le dijo Ndashe a la BBC.

Malak El-Kashif

Activista transgénero y directora ejecutiva de Transat (Egipto)

Malak El-Kashif quiere que las personas trans sean visibles y existan de forma segura en el mundo árabe

Malak El-Kashif es una activista transgénero egipcia de 24 años que se describe a sí misma como una “feminista y defensora de los derechos de las minorías sexuales y de género”. También es directora ejecutiva de Transat, una organización no gubernamental que tiene como objetivo difundir la “conciencia científica y cultural” sobre las cuestiones de género en el mundo árabe.

En marzo de 2019, tras convocar protestas en solidaridad con las víctimas de un accidente de tren en El Cairo, fue arrestada y recluida durante cuatro meses en una prisión para hombres, donde dice haber sufrido acoso sexual y discriminación. Tras su liberación, la activista presentó una demanda exigiendo que se creen celdas para retener a personas trans en prisiones y comisarías.

El-Kashif es una voz poco común en el país, donde la homosexualidad es castigada con prisión y las personas transgénero enfrentan lo que Human Rights Watch describió como “obstáculos enormes para el reconocimiento legal de género”.

Mónica Simpson

Directora ejecutiva de SisterSong (EE.UU.)

Las voces más fuertes sobre la salud reproductiva en Estados Unidos no son las mujeres de color. Monica Simpson quiere cambiar eso

Monica Simpson es una activista negra queer con más de 20 años de experiencia luchando por los derechos de las mujeres y las personas de género diverso, y a menudo utiliza la música y el arte en su activismo y organización.

Con sede en el sur de Estados Unidos, la misión de la organización que dirige, SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective, es “mejorar las políticas y sistemas institucionales que impactan las vidas reproductivas de las comunidades marginadas”.

Se ha informado ampliamente que la decisión de revocar Roe V Wade afectará desproporcionadamente a las mujeres de color, y en particular a las mujeres negras que, en 2022, constituían alrededor del 40% de las mujeres que solicitaron servicios de aborto en Estados Unidos.

Griselda Mata

Co-coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe (El Salvador)

A medida que crece el fundamentalismo religioso, Griselda Mata habla con y desde la comunidad católica sobre el derecho al aborto

Griselda Mata está creando conciencia sobre cómo los grupos religiosos extremistas están influyendo en los gobiernos de América Latina, particularmente en lo que respecta al acceso al aborto.

Es co-coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) América Latina y presidenta de la filial de la organización en El Salvador. CDD utiliza argumentos teológicos y feministas para abogar por un mayor acceso a los derechos sexuales y reproductivos en una región donde la iglesia católica está perdiendo seguidores frente a otras denominaciones cristianas, especialmente el pentecostalismo.

Aunque algunos países de América Latina han tomado medidas para flexibilizar las restricciones al aborto en los últimos años, el procedimiento está totalmente prohibido sin excepciones en El Salvador. Las mujeres incluso han sido condenadas por delitos después de sufrir emergencias obstétricas, incluidos abortos espontáneos y muertes fetales.

Mata ve el avance del fundamentalismo religioso en América Latina como una amenaza y dijo en una entrevista: “Estamos regresando a tiempos que pensábamos que nunca regresaríamos. Los países que tuvieron avances en materia de derechos sexuales, ahora no los tienen”.

Riska Carolina

Abogada y personal de respuesta a crisis en el Consorcio del Mecanismo de Respuesta a Crisis (Indonesia)

Riska Carolina y sus asistentes legales comunitarios son la última línea de defensa legal

Riska Carolina es una abogada y defensora de derechos humanos indonesia, especializada en derecho de la sexualidad. En su función en CRM Consortium, movilizó fondos para apoyar a un equipo de 16 asistentes legales comunitarios en nueve provincias de Indonesia que abordan casos relacionados con LGBTQ+.

En 2022, el parlamento indonesio aprobó un nuevo código penal que, según Human Rights Watch, “viola los derechos de las mujeres, las minorías religiosas” y las personas LGBTQ+. Entre otras cosas, el código penaliza las relaciones sexuales fuera del matrimonio y impone restricciones al derecho a acceder a anticonceptivos y a la libertad de expresión.

Carolina ha criticado el nuevo código penal y los probables impactos negativos para las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTQ+, calificando las revisiones de “crueles”.

Estefanía Vela Barba

Directora ejecutiva de Intersecta (México)

Estefanía Vela Barba usa el humor para demostrar que la misoginia no es motivo de risa

Estefanía Vela Barba es directora ejecutiva de Intersecta, una organización que trabaja para eliminar la desigualdad de género intentando identificar las fuentes de discriminación y violaciones de derechos humanos y evaluando la efectividad de las políticas públicas dirigidas a abordar la discriminación.

Entre otros temas, Intersecta ha hecho campaña contra la brecha salarial de género y las terapias de conversión y ha denunciado cómo la militarización de la seguridad pública en México pone en peligro a las mujeres y a las personas con diversidad de género.

Vela Barba también ha utilizado el humor con gran efecto para crear conciencia sobre las desigualdades de género. Como parte de “Estereotipas”, un trío de comedia que produjo sketches en YouTube satirizando comportamientos estereotipados masculinos extremos. Al grupo se le atribuye haber desencadenado la campaña en las redes sociales #MiPrimerAcoso, donde las mujeres compartieron sus historias en las redes sociales sobre la primera vez que fueron acosadas.

Karuna Nundy

Abogada principal ante la Corte Suprema de la India (India)

Para Karuna Nundy, la lucha para penalizar la violación conyugal en India no ha terminado

Karuna Nundy es una abogada internacional de derechos humanos que lidera la lucha para penalizar la violación conyugal en la India, uno de los pocos países donde sigue siendo legal si una mujer tiene más de 18 años.

Pero cambiar la ley es una batalla cuesta arriba, tanto en los tribunales legales (que emitieron un veredicto dividido sobre si la violación conyugal debería penalizarse) como en el tribunal de la opinión pública: los activistas por los derechos de los hombres han dicho que las mujeres harán un mal uso de la ley para acusar falsamente a los hombres. de violación.

En 2022, la abogada de derechos humanos fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y utilizó la plataforma para compartir la historia de una mujer lesbiana que estaba en un matrimonio forzado y enfrentaba una violación continua por parte de su marido, explicando que ve versiones de esta misma historia todos los días. Advirtió: “El patriarcado está regresando como un cáncer y haciendo metástasis en las sentencias judiciales, en el trabajo y en los espíritus y cuerpos de las mujeres y las personas queer”.

Rasha Younes

Subdirectora interina del programa de derechos LGBT de Human Rights Watch (Líbano)

Rasha Younes vigila atentamente quién perpetúa los abusos contra la comunidad LGBTQ+

Rasha Younes trabaja en el Programa de Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero de Human Rights Watch. Dirige investigaciones sobre abusos contra esta comunidad en Medio Oriente y el Norte de África, donde desde hace mucho tiempo defiende los derechos LGBT poniendo de relieve los abusos y las desigualdades estructurales que afectan la vida de las personas.

Se ha informado que la retórica contra esta comunidad ha ido en aumento en toda la región en los últimos años, con funcionarios en el Líbano proponiendo proyectos de ley para criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y lo que describen como promoción de la homosexualidad, mientras que un proyecto de ley en Irak propone la pena de muerte. por conducta entre personas del mismo sexo.

En medio de la amplia campaña dirigida a las personas LGBT en línea, Younes también ha promovido una campaña pidiendo en Facebook e Instagram que hagan sus plataformas más seguras para los usuarios de esta comunidad.

Catalizadoras

Ya sea proporcionando financiación, información, educación o acceso a servicios y herramientas que salvan vidas, las catalizadoras aportan recursos para contribuir a la búsqueda de la igualdad para las mujeres y las minorías de género.

Erika Castellanos

Directora ejecutiva de Acción Global por la Igualdad Trans (Belice)

Como mujer trans VIH positiva, la vida de Erika Castellanos es un testimonio de su resiliencia

Erika Castellanos es una mujer transgénero VIH positiva de Belice que vive en los Países Bajos. Ha estado comprometida con los derechos de las personas trans, los trabajadores sexuales y las personas que viven con el VIH desde la década de 1990.

En 2023, Castellanos se convirtió en directora ejecutiva de Acción Global para la Igualdad Trans (GATE), una organización internacional que trabaja para poner fin a la discriminación y exclusión sistemática de las personas transgénero.

GATE reconoce que las personas LGBTQ+ están amenazadas por el movimiento antigénero y elabora estrategias para desarrollar la capacidad de la comunidad para responder de manera efectiva.

Ferhan Güloğlu

Coordinadora Safe Birth in Palestine (Turquía/EE.UU.)

La difícil situación de las mujeres palestinas embarazadas motivó a Ferhan Güloğlu a actuar

Ferhan Güloğlu, Ph.D. Candidato que estudia antropología en la Universidad George Washington, cofundó Safe Birth in Palestine poco después de que comenzara la guerra entre Israel y Hamas.

En febrero de 2024, había 50.000 mujeres embarazadas en Gaza, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El estrés causado por los conflictos puede provocar abortos espontáneos y nacimientos prematuros en las mujeres embarazadas, mientras que los bebés tienen más probabilidades de nacer con bajo peso y mayor riesgo de morir.

Safe Birth in Palestina ayuda a las mujeres embarazadas que dan a luz en condiciones de emergencia en el territorio asediado, brindándoles videos instructivos en árabe y consultas médicas de doctores a través de WhatsApp. Ha logrado transportar suministros como vitaminas a la frontera egipcia con Gaza y trabaja con una red local de parteras.

Kinga Jelinska

Directora ejecutiva de Women Help Women (Polonia)

Kinga Jelińska lleva a las mujeres a un lugar donde puedan realizar abortos seguros

Nacida y criada en Varsovia, Kinga Jelińska es la directora ejecutiva de Women Help Women, una organización internacional sin fines de lucro que trabaja por el acceso al aborto cuando está restringido por leyes o estigma.

El grupo forma parte de Aborto Sin Fronteras (AWB), una red paneuropea que, a través de su red de voluntarios y activistas, trabaja para concertar citas en clínicas y proporcionar asistencia financiera para ayudar a cubrir el coste del procedimiento y los viajes relacionados para quienes que necesitan salir de sus países para acceder a un aborto después de las 12 semanas.

En Polonia, donde en 2020 se ordenó una prohibición casi total del aborto legal, las autoridades polacas han atacado a quienes buscan atención médica para abortos espontáneos, abortos legales con medicamentos o médicos involucrados en esa atención, según HRW. Los Países Bajos han visto una afluencia de personas procedentes de Polonia que buscan abortos, un número que ha aumentado aún más a medida que los ucranianos desplazados por la guerra buscan atención médica reproductiva.

Alexis McGill Johnson

Presidenta y directora ejecutiva, Planned Parenthood Federation of America y Planned Parenthood Action Fund (EE.UU.)

Está en la mira de los políticos conservadores, pero Alexis McGill Johnson está lista para la pelea

Alexis McGill Johnson es una líder de justicia social y presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America. Es una firme defensora de la representación de las comunidades negras y marginadas en la salud sexual y reproductiva, y cofundó y codirige el Perception Institute, que combate los prejuicios y la discriminación traduciendo las últimas investigaciones científicas sobre raza, género, etnia y otras identidades. en soluciones.

Casi dos docenas de estados han prohibido o restringido severamente el acceso al aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe V Wade en junio de 2022, con resultados potencialmente devastadores para las personas con embarazos no deseados. El aborto se ha convertido en un tema decisivo en las próximas elecciones estadounidenses y mantuvo a Planned Parenthood en la mira de los políticos conservadores.

Si bien Planned Parenthood es el mayor proveedor de servicios de aborto en Estados Unidos, también brinda otros servicios que los movimientos antigénero desean detener, como la educación sexual integral.

Winnie Byanyima

Directora ejecutiva de ONUSIDA (Uganda)

Winnie Byanyima muestra que el odio también es una barrera para el acceso a la atención médica

Winnie Byanyima es la Directora Ejecutiva de ONUSIDA y tiene una larga carrera trabajando para abordar las desigualdades de género, salud y económicas a través de la promoción y la formulación de políticas.

En su papel en ONUSIDA, ha llamado la atención sobre los ataques a los derechos de las comunidades marginadas y cómo esos ataques pueden afectar la salud pública. Ha utilizado su plataforma para destacar las barreras que impiden el acceso a la prevención y la atención del VIH.

Hablando en una conferencia en febrero, Byanyima dijo sobre el “retroceso” de los derechos de las mujeres y LBGTQ+: Muchas niñas no pueden saber lo que necesitan para protegerse porque no se les permite tener información vital: una educación sexual integral que salva vidas”. Antes de agregar: “Algunos parlamentarios están a toda marcha para castigar a las personas por quienes son y por quienes aman.

Fadekemi Akinfaderin

Directora de Promoción Global, Fos Feminista (Nigeria)

Fadekemi Akinfaderin no sólo quiere derechos reproductivos para las mujeres, también quiere justicia

Fadekemi Akinfaderin es directora de promoción global de Fos Feminista, una alianza internacional centrada en la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas con diversidad de género.

Nigeria tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas de África, con 1.047 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Estos malos resultados de salud para las mujeres no solo se deben a la pobreza o a una atención inadecuada, sino también al patriarcado: la falta de poder de toma de decisiones o de independencia financiera limita la capacidad de una mujer para acceder a los servicios que necesita.

Akinfaderin ha expresado su opinión sobre estos desafíos que enfrentan las adolescentes y mujeres de África, tanto a nivel nacional como internacional. En 2022, después de que un informe de Reuters acusara al ejército nigeriano de presuntos abortos forzados a víctimas de la insurgencia, Akinfaderin fue uno de los firmantes de una declaración conjunta pidiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que publicara sus conclusiones sobre los presuntos abusos por parte del Estado.

Creativas

Escritoras, presentadoras de podcasts o diseñadoras de moda, este grupo utiliza su talento creativo para crear conciencia sobre la reacción global de género o simplemente afirmar el derecho de las diversas sexualidades o géneros a existir.

Emani Edwards

Cofundadora de United Trans Creatives (Jamaica)

A través de su colectivo de moda, Emani Edward se ha convertido en un modelo a seguir trans.

Emani Edwards es directora creativa, modelo y cofundadora de United Trans Creatives (UTC), una comunidad que representa a personas trans, no binarias y LGBTQ+ de Jamaica a través de las artes. UTC dice que está "centrado en romper barreras combinando arte, moda, activismo y justicia social". El colectivo también brinda oportunidades para que los trans jamaiquinos trabajen como peluqueros, maquilladores y fotógrafos.

Según Lamar Grant, gerente de políticas y promoción de la organización no gubernamental TransWave, en Jamaica “la transfobia [se ha convertido] en un arma potente empuñada por quienes se resisten al progreso social, aumentando la vulnerabilidad de las personas trans jamaicanas que ya enfrentan un riesgo elevado de violencia y discriminación”.

Edwards, que se mudó a Estados Unidos en 2022, sigue representando a su comunidad, pero la vida, incluso para ella, sigue siendo difícil ya que la vivienda ha sido precaria. Ella le dice a CNN: “Es como si la lucha nunca terminara. No sé si algún día se detendrá”.

Hawon Jung

Periodista y autora (Corea del Sur)

Hawon Jung lleva las voces de las feministas surcoreanas a la conversación global

Hawon Jung es un ex corresponsal de la Agencia France-Presse en Seúl que ha cubierto ampliamente la desigualdad de género en Corea del Sur, incluido el movimiento #MeToo del país y lo que se ha descrito como su “guerra de género”.

En los últimos años se ha visto una mayor reacción contra la igualdad de género en Corea del Sur. Al igual que los esfuerzos por revisar el lugar de la mujer en lo que durante mucho tiempo ha sido una sociedad orientada a los hombres, también lo ha hecho la oposición al feminismo, que culminó con la elección del presidente Yoon Suk Yeol con una plataforma abiertamente antifeminista en 2022.

En 2023, Jung publicó “Flores de fuego”, en el que documenta los movimientos feministas en Corea del Sur y destaca a mujeres cuyas experiencias “reflejan realidades con las que las mujeres de todo el mundo están muy familiarizadas: amenazas de demandas por difamación para silenciar a las víctimas de agresiones, abuso sexual basado en la tecnología y sistemas de justicia penal donde las voces de las víctimas a menudo son recibidas con sospecha y las caídas de los abusadores son recibidas con simpatía”, según la descripción del libro.

Faye Cura

Cofundadora de Gantala Press (Filipinas)

A través de sus publicaciones, Faye Cura da voz a las mujeres que se espera que guarden silencio.

Faye Cura es escritora, curadora y cofundadora de Gantala Press, una editorial feminista filipina sin fines de lucro. Gantala utiliza su plataforma para publicar trabajos de algunos de los grupos de mujeres más marginados de la sociedad filipina: agricultoras, pescadoras, mujeres indígenas y prisioneras políticas.

Una de esas autoras de Gantala es Amanda Echanis, una campesina organizadora que fue arrestada en diciembre de 2020, en un momento en que los activistas estaban siendo atacados por el gobierno del expresidente Rodrigo Duterte.

Duterte, quien dirigió el país desde 2016 hasta 2022, presidió una controvertida “guerra contra las drogas”, que según la policía se cobró la vida de miles de personas, incluidos niños. Era conocido por restringir la libertad de prensa y hacer chistes y comentarios sexistas que trivializaban la violación, normalizando aún más la misoginia en la cultura filipina.

Cura está ayudando a documentar la actual discriminación de género apoyada por el estado en Filipinas y está trabajando para cambiar la subrepresentación de las mujeres en la literatura filipina.

Luciana Peker

Periodista y autora (Argentina)

Veinte años de informar sobre la desigualdad de género le han costado a Luciana Peker su casa. Ahora escribe desde el exilio

Luciana Peker es considerada una autoridad feminista en Argentina y ha pasado los últimos 20 años escribiendo e informando sobre género, sexualidad, feminicidio y derecho al aborto en la región.

Desde finales de 2023, ha estado viviendo en un exilio autoimpuesto, que según ella se debe a una nueva ola de amenazas extremistas contra periodistas feministas en Argentina tras la elección del presidente libertario de extrema derecha Javier Milei. Ha hablado abiertamente sobre el aumento del extremismo antifeminista en la región y ha escrito sobre cómo el feminismo en Argentina está “bajo ataque”. El 27 de febrero, un portavoz presidencial anunció que Milei había prohibido el lenguaje inclusivo de género en todos los documentos oficiales del gobierno.

Peker también formó parte del movimiento inicial Ni Una Menos contra el feminicidio fundado en Argentina en 2015.

Stephanie Musho

Miembro senior de Aspen New Voices (Kenya)

Stephanie Musho arroja luz sobre los oscuros grupos que se oponen a los derechos de las mujeres kenianas y las personas LGBTQ+

En 2022, la abogada de derechos humanos y presentadora de podcasts Stephanie Musho lanzó un programa de seis partes dirigido a organizaciones de lobby locales y grupos religiosos con conexiones internacionales que, según ella, están socavando los cambios a la Constitución de Kenya de 2010 que consagraba el derecho de los kenianos a la salud reproductiva.

Mientras muchos países de África presionan para restringir o incluso criminalizar los derechos LGBTQ+, en The New Cold War Musho aborda lo que, según ella, es la conexión entre los actores anti-LGBTQ+ y aquellos que desean limitar los derechos de las mujeres y las niñas: la percepción de que el género y la reproducción Las libertades y la elección son una amenaza a los “valores familiares”.