Muere Eric Carmen, conocido por las canciones 'All by Myself' y 'Hungry Eyes', a los 74 años

El cantante, compositor, guitarrista y teclista estadounidense Eric Carmen, ex miembro de The Raspberries, actúa en el Electric Ballroom de Alex Cooley el 10 de noviembre de 1975 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Tom Hill/WireImage/Getty Images

(CNN) -- Eric Carmen, ex vocalista principal de The Raspberries y cantante de “All by Myself”, murió, según su sitio web . Tenía 74 años, según IMDb.

“Con tremenda tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen”, dice una publicación en su sitio web. "Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana".

“Le alegró mucho saber que durante décadas su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero”, decía la publicación.

No se dio ninguna causa de muerte.

Carmen era la líder del grupo de pop-rock de los años 70, The Raspberries. Después de que la banda se separó, lanzó una carrera en solitario que incluyó éxitos como "All by Myself" y "Hungry Eyes".

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.