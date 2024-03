Muere Paul Alexander, conocido como "Polio Paul" y quien vivió 70 años en un pulmón de acero

Paul Alexander en su apartamento de Dallas en 2019, fue una de las últimas personas en Estados Unidos en utilizar un pulmón de acero para respirar. (Allison V. Smith/Guardián/eyevine/Redux)

(CNN) –– Paul Alexander, quien pasó la gran mayoría de los últimos 70 años en un pulmón de acero y desafió las expectativas de vida, murió este lunes a los 78 años, según informó su hermano Philip Alexander.

Su muerte se anunció el martes en una página de GoFundMe creada inicialmente para ayudar a pagar su vivienda y atención médica.

“Es absolutamente increíble leer todos los comentarios y saber que Paul inspiró a tanta gente. Estoy muy agradecido”, dijo Philip en la página de GoFundMe.

La causa exacta de la muerte de Paul no está clara. Fue hospitalizado hace tres semanas debido a una infección por covid-19, pero esta semana ya daba negativo, dijo Philip Alexander.

“Paul, te extrañaremos pero siempre te recordaremos. Gracias por compartir tu historia con nosotros”, escribió en la página Christopher Ulmer, organizador de la recaudación de fondos de GoFundMe.

publicidad

Paul desarrolló poliomielitis en el verano de 1952, a la edad de 6 años. Era el apogeo de la epidemia de polio: ese año se registraron más de 21.000 casos de polio paralítica en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Actualmente, la poliomielitis se considera eliminada en Estados Unidos gracias a las vacunas que se desarrollaron a finales de la década de 1950, según los CDC.

La enfermedad dejó a Paul con una parálisis del cuello para abajo y sin poder respirar por sí mismo. Según su autobiografía, lo colocaron en un pulmón de hierro, un gran cilindro de metal que varía la presión del aire para estimular la respiración.

“Los médicos nos dijeron que Paul no podría vivir”, relató Doris Alexander, la madre de Paul, en su autobiografía. “Hubo algunas ocasiones en las que falló la energía eléctrica y luego hubo que bombear el pulmón a mano. Nuestros vecinos corrían y nos ayudaban”.

Paul pasó las siguientes siete décadas en el pulmón de acero. En marzo de 2023, el Libro de los Récords Guinness lo declaró el paciente con pulmón de acero que sobrevivió más tiempo en el mundo.

Las ambiciones de Paul no se limitaron por su condición. Aprendió técnicas de respiración que le permitieron salir del pulmón de hierro durante unas horas seguidas. Se graduó en la universidad, obtuvo un título en derecho y ejerció como abogado en los tribunales durante 30 años.

También publicó su autobiografía, "Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung", titulada así después del logro de aprender a respirar de forma independiente durante al menos tres minutos, una hazaña que le llevó un año dominar y que fue recompensado con un perro, según el libro.

Paul le dijo a CNN en 2022 que estaba trabajando en un segundo libro. Demostró su proceso de escritura, usando un bolígrafo sujeto a un palo de plástico que llevaba en la boca para tocar las teclas de un teclado.

“Tengo grandes sueños. No voy a aceptar de nadie sus limitaciones”, dijo en la entrevista. “Mi vida es increíble".

En enero, creó la cuenta de TikTok “Polio Paul”, en la que describió sus logros y respondió preguntas sobre la vida en un pulmón de acero como “¿cómo vas al baño?” y "¿cómo puedes mantenerte tan positivo?". En el momento de su muerte, tenía 300.000 seguidores y más de 4,5 millones de me gusta.

Paul también fue un defensor de la vacunación contra la polio. En su primer vídeo de TikTok, dijo, “los millones de niños no protegidos contra la polio. Tienen que estarlo antes de que haya otra epidemia”.