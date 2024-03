Josh Cavallo, el primer jugador de fútbol masculino de primera categoría abiertamente gay, le propone matrimonio a su pareja en el campo de su equipo

(CNN) -- Josh Cavallo, el primer futbolista masculino de primera categoría que anunció abiertamente que es gay, abrió un nuevo camino al proponerle matrimonio a su pareja en el campo de juego de su club.

El jugador australiano hizo historia en 2021 cuando publicó un emotivo video en línea en el que anunció públicamente que es gay y se comprometía a cambiar la cultura del deporte "para mostrar que todos son bienvenidos en el fútbol".

Su anuncio fue aclamado como un momento crucial en un deporte con una larga y problemática historia de homofobia arraigada, especialmente en el fútbol masculino.

Desde entonces, Cavallo, de 24 años, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos en el deporte y un defensor destacado de una mayor igualdad para la comunidad LGBTQ.

Este jueves, anunció que le propuso matrimonio a su prometido en el Estadio Coopers, el campo de juego de su equipo de la A-League australiana, Adelaide United.

Junto a una imagen de él de rodillas, sosteniendo un anillo, Cavallo declaró en una publicación en X: "Comenzando este año con mi prometido".

Otras fotos mostraron al jugador sonriendo mientras su pareja le tapaba los ojos y un primer plano de los dos tomados de la mano.

Cavallo agradeció a su equipo "por ayudar a preparar esta sorpresa".

"Han proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible", escribió en X, agregando que quería "compartir este momento especial en el campo, donde todo comenzó".

Starting this year with my fiancée 💍❤️

Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.

You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ⚽️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) March 13, 2024