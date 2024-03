(CNN) – Al menos 4,35 millones de los 11,7 millones de habitantes de Haití padecen hambre aguda, según las estadísticas del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

El representante del PMA en Haití, Jean-Martin Bauer, escribió el jueves en la red social X, que "el porcentaje de personas con un consumo alimentario deficiente saltó del 32% al 41% en menos de tres meses", según los datos de la encuesta del PMA para Haití.

NEW @WFP survey #data shows that recent events in #Haiti 🇭🇹 have degraded #hunger.

The percentage of people with poor food consumption jumped from 32% to 41% in less than 3 months. pic.twitter.com/J4jASz69rP

— Jean-Martin Bauer (@CreoleBauer) March 14, 2024