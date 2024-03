Lyft y Uber cesarán sus operaciones en Minneapolis tras nueva ley de salario mínimo

Una vista del centro de Minneapolis en 2022. (Kirby Lee/AP)

Nueva York (CNN) -- Lyft y Uber dejarán de ofrecer servicio en Minneapolis el 1 de mayo después de que el Concejo Municipal anulara el veto del alcalde a un salario mínimo para los conductores de viajes compartidos.

El jueves, el Concejo Municipal votó 10-3 a favor de la anulación, lo que permite a los conductores de viajes compartidos recibir el salario mínimo local de US$ 15,57 la hora.

Lyft dijo en un comunicado que el proyecto de ley tenía “profundos defectos” y que la ordenanza hace que sus “operaciones sean insostenibles”.

"Apoyamos un estándar de ingresos mínimos para los conductores, pero debe hacerse de una manera honesta que mantenga el servicio asequible para los pasajeros", dijo un portavoz de Lyft.

Uber dijo en un comunicado obtenido por CNN que está "decepcionado de que el Consejo haya decidido ignorar los datos y expulsar a Uber de Minneapolis, dejando a 10.000 personas sin trabajo y a muchas varadas".

El alcalde Jacob Frey, un demócrata, dijo que apoya un salario mínimo para los conductores de viajes compartidos, pero se opuso a la ordenanza porque no tomó en cuenta un estudio del estado de Minnesota que analizó cuánto se les debería pagar a los conductores.

“Todo el mundo quiere que a los conductores de Uber y Lyft se les pague más. Pero obtener un aumento no sirve de mucho si pierdes tu trabajo”, dijo Frey, según WCCO-TV, afiliada de CNN. "Habrá un impacto masivo en nuestra región".

La ordenanza exige que los conductores de viajes compartidos ganen al menos US$ 1,40 por 1,6 km y US$ 0,51 por minuto dentro de Minneapolis. Sin embargo, el análisis al que se refirió Frey mostró cifras más bajas (US$ 0,89 por 1,6 km y US$ 0,49 dólares por minuto) para ganar el salario mínimo.

“No deberíamos tener miedo de los datos, deberíamos aceptarlos. No deberíamos ignorar los estudios que surgen, deberíamos utilizarlos y crear la mejor política posible”, dijo Frey a WCCO-TV.

El alcalde está implorando a los políticos locales que encuentren una solución antes del 1 de mayo. Los servicios de viajes compartidos dicen que los precios para los usuarios se duplicarían si permanecieran en la ciudad.

Minneapolis está debatiendo el salario mínimo mientras los trabajadores de todo el país abogan por salarios justos y beneficios laborales. Las ciudades y los estados han intentado aprobar leyes en los últimos años en medio del crecimiento de la “economía colaborativa” o trabajo independiente a través de aplicaciones como Uber y Grubhub, pero en general se han topado con una feroz oposición.

El año pasado, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, un demócrata, también vetó un proyecto de ley que habría fijado un salario mínimo para los conductores de viajes compartidos, diciendo que haría de Minnesota “uno de los estados más caros del país para los viajes compartidos”.

Lyft le dijo anteriormente a CNN que el proyecto de ley sería perjudicial para los conductores, quienes en última instancia ganarían menos, "porque los precios podrían duplicarse y solo los más ricos podrían permitirse un viaje".

En 2020, California aprobó la Propuesta 22, que contó con el respaldo de más de US$ 200 millones de las empresas más influyentes de la economía colaborativa. La controvertida medida electoral permite a Uber y Lyft tratar a los conductores como contratistas independientes en lugar de empleados. Si bien fue una gran victoria para Uber y Lyft, incluyó una garantía de ingresos mínimos (excluyendo el tiempo que un conductor pasa esperando un concierto).

En junio pasado, la ciudad de Nueva York anunció una nueva tasa de salario mínimo para los trabajadores de entrega de aplicaciones de alimentos en medio del aumento en el uso de servicios como Uber Eats y DoorDash desde la pandemia. Uber y otras aplicaciones de entrega de alimentos demandaron a la ciudad en julio, sosteniendo que la ley perjudicaría a los repartidores más que ayudarlos.

Jennifer Henderson y Ramishah Maruf de CNN contribuyeron con el reportaje de esta publicación.