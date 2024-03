Por torturar a dos hombres negros, condenan al primero de 6 exagentes de Mississippi a 20 años de prisión

Expolicías en Mississippi se declaran culpables de torturas 3:53

Jackson, Mississippi (CNN) -- Hunter Elward, un ex ayudante del sheriff de Mississippi que se enfrentaba a los cargos federales más graves contra él y otros cinco agentes por la tortura de dos hombres negros el año pasado, fue condenado a 20 años de prisión en una audiencia muy emotiva el martes.



En agosto se declaró culpable de los cargos federales de descarga de un arma de fuego durante un delito de violencia, conspiración contra los derechos, privación de derechos al amparo de la ley, conspiración para obstruir la justicia y obstrucción a la justicia relacionados con el incidente de enero de 2023.

En una demanda, las víctimas, Michael Jenkins y Eddie Parker, alegaron que los agentes entraron ilegalmente en su casa y los esposaron, patearon, sometieron a ahogamiento simulado y les aplicaron descargas eléctricas e intentaron agredirlos sexualmente durante casi dos horas antes de que uno de los agentes pusiera una pistola en la boca de Jenkins y le disparara.

Algunos de los agentes se autodenominaban "The Goon Squad" por su disposición a hacer un uso excesivo de la fuerza y no denunciarlo, según los fiscales federales.

Elward se dirigió directamente a las víctimas en el tribunal durante su audiencia de sentencia.

"Lo siento mucho", dijo el exfuncionario caído en desgracia. "No quiero ponerme demasiado personal contigo, Michael. No puedo imaginar lo que has visto. Siento mucho haber causado eso. Me odio por ello. Odio haberte causado eso. Acepto toda la responsabilidad".

Jenkins asintió. Parker se levantó y replicó: "Te perdonamos, hombre".

"Temo que me ataquen de nuevo e incluso que me maten"

Elward fue condenado en Jackson ante el juez del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Mississippi, Tom Lee.

Elward también se declaró culpable en agosto de los cargos estatales de conspiración para cometer obstrucción a la justicia, allanamiento de morada y agresión con agravantes. Está a la espera de que se dicte sentencia por los cargos estatales.

Durante una declaración de impacto de la víctima leída por su abogado, Parker dijo que cree que el crimen le perseguirá para siempre.

"Las muy malas acciones del 'Goon Squad' del condado de Rankin me impactaron severamente y dejaron una cicatriz en mí para siempre", dijo la declaración de Parker, leída por el abogado Malik Shabazz. "No sé si podré dormir por la noche. Temo que me ataquen de nuevo e incluso que me maten".

Shabazz también leyó una declaración de Jenkins, que dijo: "No creo que vuelva a ser la persona que era. Nunca pensé que una noche de convivencia con amigos casi me costaría la vida", decía la declaración de Jenkins. "Estoy herido, estoy destrozado. Intentaron arrebatarme mi hombría".

Más sentencias por venir

Los detalles del incidente ocurrido el 24 de enero de 2023 en Braxton, al sureste de Jackson, salieron a la luz después de que Parker y Jenkins, ambos negros, presentaran en junio una demanda federal de derechos civiles.

Muchas de las denuncias fueron confirmadas posteriormente por la fiscalía federal en agosto, cuando los seis exagentes de Mississippi se declararon culpables de un total de 13 delitos graves en relación con la tortura y los malos tratos infligidos a los dos hombres.

Elward, junto con sus compañeros, los ex ayudantes del sheriff del condado de Rankin Brett McAlpin, Christian Dedmon, Daniel Opdyke y Jeffrey Middleton, así como el exfuncionario del Departamento de Policía de Richland Joshua Hartfield, se declararon culpables de los cargos federales de conspiración contra los derechos, privación de derechos bajo amparo de la ley, conspiración para obstruir la justicia y obstrucción a la justicia relacionados con el incidente.

Middleton será sentenciado el martes por la tarde. Dedmon y Opdyke serán sentenciados el miércoles y Hartfield y McAlpin el jueves. Los fiscales federales solicitan las penas máximas para los agentes.

McAlpin, Middleton, Dedmon, Opdyke y Hartfield se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión cada uno.

"Por fin llegó el día de la justicia"

Parker y Jenkins, sus familias y sus abogados dijeron el lunes a la prensa que esperaban las máximas condenas para los seis agentes, cuyas acciones, según ambas víctimas, estuvieron motivadas por su raza.

"Por fin llegó el día de la justicia para el 'Goon Squad' del condado de Rankin", dijo Shabazz. "Es un día importante, no solo para Mississippi, sino para la rendición de cuentas, para la brutalidad policial en todo Estados Unidos".

El caso, plagado de detalles espeluznantes, se produce en un momento en que el uso de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra las personas negras, sigue siendo objeto de escrutinio en todo el país.

Los ayudantes del sheriff, "en su uso reiterado de insultos racistas en el curso de sus actos violentos, se mostraron opresivos y llenos de odio contra sus víctimas negras", dice la demanda. "Los acusados estaban motivados por la raza y el color de la piel de las personas a las que agredían".

Shabazz dijo durante la rueda de prensa del lunes que su litigio por los derechos civiles está en curso y que las cuestiones planteadas en la demanda "no se han resuelto".

Los seis exagentes también se declararon culpables de los cargos estatales en su contra derivados del incidente de enero de 2023 y esperan sentencia por esos cargos. Cada uno fue acusado de conspiración para cometer obstrucción a la justicia, según la Fiscalía General de Mississippi.

Dedmon también fue acusado de allanamiento de morada y Elward de allanamiento de morada y agresión con agravantes. McAlpin, Middleton, Opdyke y Hartfield también fueron acusados de obstrucción a la justicia en primer grado. Están a la espera de sentencia por los cargos estatales.

Lo que sabemos sobre el caso de la otra víctima

Están surgiendo nuevos detalles sobre otro inquietante caso del que también se han declarado culpables varios de los exagentes involucrados en el caso anterior.

Dedmon, Elward y Opdyke, se declararon culpables en un tribunal federal de delitos graves relacionados con un incidente separado en diciembre de 2022, según el Departamento de Justicia.

El martes, Elward fue sentenciado por un cargo federal de privación de derechos bajo amparo de la ley relacionado con el incidente de diciembre de 2022. Se espera que los otros dos exagentes sean condenados esta semana.

Los tres exagentes se declararon culpables del incidente en el que estuvo implicada una persona a la que se hace referencia como "A.S." en los documentos judiciales.

La víctima fue identificada como Alan Schmidt, según The New York Times, que habló con el hombre. Schmidt declaró al diario que los entonces ayudantes del sheriff le pidieron que se detuviera en diciembre de 2022 por una placa caducada, solo para acusarle de robar herramientas.

Schmidt dijo a The New York Times que los miembros del "Goon Squad" le agredieron, golpearon y electrocutaron. Dijo que uno de los ayudantes frotó sus genitales y nalgas contra su cabeza.

Los tres exagentes acusados en el caso de Schmidt: Christian Dedmon, Elward y Opdyke, se declararon culpables de privación de derechos con arreglo a la ley el pasado mes de julio.

Dedmon se declaró culpable de dos cargos adicionales relacionados con el incidente, entre ellos el de disparo de un arma de fuego durante un delito de violencia y un segundo cargo de privación de derechos.

El cargo de privación de derechos conlleva una pena máxima de 10 años, según los documentos judiciales. El cargo de armas de fuego conlleva una condena mínima de 10 años.

Los documentos judiciales revisados por CNN también dicen que "Dedmon disparó un arma de fuego muy cerca de A.S. con el propósito de asustar y coaccionar una confesión".

Se espera que se lea una declaración de Schmidt durante las audiencias de sentencia para el "Goon Squad", según informó The New York Times.