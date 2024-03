Una nueva ciudad está surgiendo en Egipto. ¿Es lo que necesita el país?

Alajuela quiere ser un modelo de ciudad inteligente 3:23

(CNN) — En una extensión de desierto a 48 kilómetros al este de El Cairo, está surgiendo una nueva ciudad. La ciudad, que ya cuenta con la torre más alta de África y la catedral más grande de Medio Oriente, es uno de una serie de grandes megaproyectos del presidente Abdel Fattah el-Sisi destinados a desarrollar la economía del país.

La construcción de la “Nueva Capital Administrativa” comenzó en 2016 y se está completando por fases. Según Khaled Abbas, presidente de la Capital Administrativa para el Desarrollo Urbano (ACUD), la empresa que supervisa el proyecto, la primera fase está casi completa y se espera que la segunda comience en el último trimestre de este año.

Poco a poco, la vida está empezando a llegar a la ciudad. Según Abbas, se han mudado más de 1.500 familias y espera que para finales de 2024 esta cifra haya aumentado a 10.000.

Con los ministerios gubernamentales trasladándose a la nueva ciudad, ya hay alrededor de 48.000 empleados gubernamentales trabajando allí, dice, muchos de los cuales viajan desde el este de El Cairo a través de un tren eléctrico que comenzó a operar el año pasado. En marzo, cuando el Parlamento comience a dirigir sus reuniones desde la ciudad y varios bancos y empresas trasladen allí sus sedes, se espera que llegue más gente.

Con el tiempo, “todo el país será administrado desde la nueva capital”, añade Abbas.

Según él, la primera fase costó unos 500.000 millones de libras egipcias (US$ 10.600 millones). Se estima que el proyecto cueste unos US$ 58.000 millones en total, y el Gobierno afirma que se financiará con la ACUD y los ingresos de la venta de terrenos, aunque algunos informes sugieren que está costando miles de millones al Estado.

publicidad

Los críticos están preocupados por el gasto en un momento en que el país atraviesa un periodo de recesión económica y se enfrenta a las crecientes presiones de la guerra de Gaza. La economía egipcia se está viendo impulsada por la financiación internacional, incluida la del Banco Mundial, que anunció el lunes que proporcionaría a Egipto más de US$ 6.000 millones en tres años. A principios de este mes, el Fondo Monetario Internacional dijo que aumentaría su actual programa de préstamos para Egipto de US$ 3.000 a US$ 8.000 millones, supeditado a reformas económicas, incluido un "nuevo marco para ralentizar el gasto en infraestructuras", con el fin de ayudar a reducir la inflación y preservar la sostenibilidad de la deuda.

La ACUD, que pertenece en un 51 % al Ejército y en un 49 % al Ministerio de Vivienda, declaró a CNN que el desarrollo de la ciudad no se vería afectado por el anuncio del FMI. En febrero, la ACUD anunció que Dar, una empresa mundial de arquitectura e ingeniería que participó en la primera fase de la ciudad, se había adjudicado el contrato para crear un plan maestro detallado para las fases dos, tres y cuatro de la capital. Según Abbas, se prevé que la segunda fase cueste unos 300.000 millones de libras egipcias (US$ 6.400 millones).

Hub continental

La Nueva Capital Administrativa gira en torno a un distrito financiero donde algunos bancos y empresas internacionales tendrán su sede mundial. El año pasado, Afreximbank anunció que adquiriría terrenos en la ciudad para un centro de comercio africano, que albergaría su sede mundial, un centro de conferencias, un hotel y un centro de innovación, que ha descrito en conjunto como un "complejo empresarial de ventanilla única" para el comercio intraafricano. Un consorcio de empresas anónimas de Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica anunció la creación de un centro financiero en la capital.

Abbas cree que las modernas infraestructuras de la ciudad atraerán a las empresas. Un sistema de inteligencia artificial optimizará el uso de la electricidad, el gas y el agua, así como la gestión de residuos, afirma. La infraestructura de fibra óptica y el despliegue de la red 5G ayudarán a la conectividad, y habrá servicios de seguridad de alta tecnología, con miles de cámaras de vigilancia instaladas por toda la ciudad que también rastrearán el tráfico y alertarán de atascos y accidentes.

“Todas las grandes empresas internacionales buscan ciudades inteligentes y sostenibilidad”, afirma. "Estamos tratando de facilitar todo tipo de servicios para que hacer negocios aquí sea fácil". Abbas espera que el diseño de la ciudad inteligente de Egipto se convierta en “un modelo a seguir para otros países de África”, contribuyendo al desarrollo económico de la región en general.

Nicholas Simcik Arese, catedrático de Historia y Teoría de la Asociación Arquitectónica de Londres, que ha realizado una extensa investigación de campo en El Cairo, dice que es posible que la nueva ciudad atraiga negocios, en particular “asociaciones bilaterales de alto nivel” y capital extranjero que podrían impulsar la economía. “Sin embargo, la pregunta fundamental cuando se trata de beneficios económicos para los países es en quién recaen, y casi con seguridad esto solo beneficiará a un segmento muy muy pequeño de la población”, le dice a CNN.

Señala una historia de líderes egipcios que construyeron ciudades satélite cerca de El Cairo como proyectos transformadores, como el “6 de Octubre” y el “Nuevo Cairo”, establecidos en 1979 y 2000, respectivamente. Hoy en día, estas ciudades son casi en su totalidad comunidades cerradas, que atienden a clases medias altas y, a menudo, con muchas vacantes, dice.Una planta de 4.600 millones de dólares en Sudáfrica producirá “el combustible del futuro”.

Quitándole la presión a El Cairo

Algunos críticos sostienen que una motivación clave detrás de la nueva ciudad es permitir que el Gobierno se mantenga alejado de grandes protestas, como las que ocurrieron en 2011 alrededor de la plaza Tahrir, de El Cairo. Simcik Arese señala que la planificación urbana de la nueva ciudad haría que las marchas masivas fueran “prácticamente imposibles”.

El argumento más citado detrás de la decisión del Gobierno de construir una nueva capital es la necesidad de dar cabida a la creciente población de Egipto y aliviar la congestión y la contaminación en El Cairo, que tiene una de las densidades de población más altas del mundo. En el Gran Cairo viven 22 millones de personas, hasta 50.000 por milla cuadrada (2.6 km).

Abbas dice que la nueva ciudad promete más espacios verdes. Se ha comenzado a trabajar en un parque, denominado Río Verde, que cubrirá un área dos veces mayor que el Central Park, de la ciudad de Nueva York, aunque ha habido dudas sobre cómo se irrigará considerando el paisaje árido y los escasos suministros de agua del país.

Simcik Arese reconoce que El Cairo está superpoblado, pero cuestiona si la solución es construir una nueva ciudad. "El problema de un Cairo superpoblado no tiene que ver solo con el crecimiento demográfico incontrolable, sino con la capacidad de las personas de acceder a medios de vida dignos en su lugar de origen", afirma.

"Hay una gran cantidad de viviendas existentes en El Cairo que son perfectamente viables, y si el Gobierno gastara incluso una pequeña fracción de esa inversión en ayudar a que las ciudades existentes funcionen, creo que la cuestión del hacinamiento desaparecería muy rápidamente".

Abbas dice que la antigua infraestructura de El Cairo ha superado el punto de ser mejorada, y aunque no da cifras directas sobre las viviendas asequibles que estarán disponibles, insiste en que la nueva ciudad atenderá a todos los sectores de la sociedad.

"El costo de vida aquí es el mismo que en la ciudad vieja, pero con la diferencia de que vives en una ciudad nueva, una ciudad verde, inteligente y sostenible", dice. “Nuestro papel es dar calidad de vida a la gente”.