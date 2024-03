Shakira estrena "Las mujeres ya no lloran", su duodécimo álbum de estudio

(CNN Español) -- Shakira lanzó su nuevo álbum llamado "Las mujeres ya no lloran", con una playlist que incluyen algunos de los éxitos más populares de los últimos años en colaboración con algunos artistas latinos.

Este es el duodécimo álbum de estudio de la artista colombiana que recorre 17 canciones, entre las que están algunos de los éxitos que ya hemos escuchado en los últimos años como "Te felicito" con Raw Alejandro; "Monotonía", con Ozuna; “TQG”, con Karol G; “Acrostico” y su colaboración con el productor argentino Bizarrap, “Music sessions vol. 53”.

En esta nueva etapa de su carrera musical, Shakira lanzó una nueva colaboración con la rapera Cardi B, titulado "Puntería". En redes sociales dejó ver un adelanto de su video con la rapera.

Las mujeres ya no lloran es el primer álbum que publica la artista colombiana en 7 años, luego de que en 2017 estrenara El Dorado. El álbum cuenta con cuatro ediciones diferentes, cada uno llamado como una piedra preciosa: diamante, zafiro, esmeralda y rubí.

