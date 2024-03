Contar ovejas: ¿A quién se le ocurrió este viejo consejo para dormir? ¿Funciona?

Si sufres insomnio, estos consejos podrían ayudarte mucho 2:46

(CNN) -- Intentar imaginar corderos blancos, gordos y peludos, saltando uno a uno por encima de una valla, es un remedio bien conocido para el insomnio. Cuando solía probar esto, de vez en cuando insertaba una elegante oveja negra con una pajarita roja, un guiño a mi rebelde interior.



No tengo insomnio a menudo (gracias a Dios), pero muchas veces me he preguntado a quién se le ocurrió una sugerencia tan tonta. Si la idea es aburrirte hasta quedar dormido , ¿por qué no contar hacia atrás como lo haces cuando estás bajo anestesia? ¿Y quién se decidió por las ovejas? ¿Por qué no liebres, caballos, sapos gigantes o canguros?

La historia supuestamente proporciona la respuesta: se decía que era una forma para que los pastores medievales, privados de compañía humana durante semanas seguidas, se quedaran dormidos cada noche: contaban sus ovejas hasta que se adormecían. Si eso es cierto o no, no lo sé.

Lo que está claro es que el concepto de contar ovejas para dormir es tan antiguo que fue mencionado en una recopilación de cuentos del siglo XIII titulada “Cento Novelle Antiche”. En una de las novelas, un narrador al servicio de Messer Azzolino tenía tanto sueño que le contó a su maestro la historia de un granjero que intentaba hacer cruzar un río crecido con un rebaño de ovejas en un pequeño bote.

“Entonces saltó al agua con un solo vellón y comenzó a remar con todas sus fuerzas”, dijo el narrador. “El río era ancho, pero él remó y remó. …”

El narrador dejó de hablar mientras se quedaba dormido, lo que provocó que su maestro lo despertara para terminar el cuento.

publicidad

“Que se haga cargo del resto de las ovejas, y luego yo procederé; porque le llevará al menos un año y, mientras tanto, su excelencia podrá disfrutar de un sueño muy confortable”, respondió el fabulista antes de volver a quedarse dormido.

La misma historia se contó en la obra anterior del siglo XII " Disciplina Clericalis ", e incluso pasó a formar parte del libro " Don Quijote " del siglo XVII ; solo que en esta versión el escudero de Quijote, Sancho Panza, le dice que cuente cabras, no ovejas .

“ Será mejor que cuente cuántas cabras lleva el pastor, majestad, porque si nos olvidamos de una sola se acabará la historia y no se podrá decir ni una palabra más”, dice Panza. a él.

¿Funciona contar ovejas?

Entonces, ¿contar ovejas realmente te ayuda a conciliar el sueño? Busque en línea y pronto encontrará historias sobre un estudio de 2002 sobre la lucha contra el insomnio que puso a prueba el concepto.

En realidad, ese no era el objetivo de la investigación, dijo la autora principal Allison Harvey, profesora de psicología y directora de la Clínica de Investigación del Sueño y el Estado de Ánimo Golden Bear de la Universidad de California, Berkeley.

“Nuestro estudio de hace más de 20 años no se trataba de contar ovejas; se trataba simplemente de utilizar imágenes para combatir el insomnio”, dijo Harvey, quien dirigió la investigación mientras era profesor de psicología en la Universidad de Oxford.

Su investigación dividió a 50 personas en tres grupos, dijo Harvey. El primero no tenía instrucciones sobre cómo conciliar el sueño, mientras que a los miembros del segundo se les decía que se distrajeran de los pensamientos, preocupaciones y preocupaciones de la forma que quisieran. Al tercer grupo se le pidió que realizara una tarea de visualización interesante y atractiva, como crear o recordar un prado, una cascada, unas vacaciones o una tarde de verano bajo el sol.

Aquellos que utilizaron imágenes informaron que se quedaron dormidos mucho más rápido que cualquiera de los otros dos grupos, y calificaron sus pensamientos, preocupaciones e inquietudes como menos incómodos y angustiosos que las personas en el grupo de distracción o sin instrucción.

Dio la casualidad de que dos de los participantes del estudio en el grupo de distracción contaron ovejas como una forma de conciliar el sueño "y de alguna manera la gente se aferró a eso, supongo que porque pensaron que era divertido", dijo Harvey.

Si bien en realidad no estudió contar ovejas como una forma de superar el insomnio (y no conoce ningún otro estudio que lo haga), Harvey tiene una opinión basada en sus años como especialista en sueño.

“Algo tan mundano como contar ovejas generalmente no funciona”, dijo. "En lugar de eso, elaboramos un menú de opciones con la gente, porque cada uno es diferente y ninguna opción va a ayudar en todas las ocasiones".

¿Qué funciona?

Sin embargo, existen formas respaldadas por la ciencia que le ayudarán a vaciar la mente y conciliar el sueño. Más de 20 años después, usar la imaginación sigue siendo un consejo importante, afirmó Harvey. Aquí están sus otras recomendaciones.

Visualice la relajación: visualizar un entorno agradable y atractivo funciona para muchas personas y tiene más éxito cuando participan los cinco sentidos.

"Trate de hacer que su imagen sea lo más vívida posible preguntándose qué ve, qué oye, qué huele y, si corresponde, qué saborea", dijo.

Gratitud: Conocido por aumentar la felicidad, contar las bendiciones también es una buena forma de relajarse y dormir, según una investigación.

Harvey sugiere pensar en tres cosas en tu vida por las que estés agradecido y luego decirlas antes de dormir.

Saborear: Primo de la gratitud, saborear se trata de revivir un momento maravilloso de tu día. Recuerde lo que pasó, cómo se sintió y disfrute de esos buenos sentimientos para estimular el sueño, dijo Harvey.

Es mejor hacer las siguientes tres sugerencias antes de que la cabeza toque la almohada, y todas se centran en controlar la preocupación y la rumiación (que consiste en masticar pensamientos repetitivos de forma muy parecida a como una vaca rumia).

Resolución de problemas: encuentre un momento antes de irse a la cama para tomar un bolígrafo o un lápiz y hacer dos columnas en una hoja de papel. Etiquete la parte superior de una columna como "Inquietudes" y la otra como "Soluciones".

Enumere sus problemas o tareas preocupantes en el lado de preocupaciones y luego piense en algunas posibles soluciones. Ponerlo por escrito libera tu mente de masticarlo (por así decirlo).

Llevar un diario: Llevar un diario no tiene por qué centrarse en la resolución de problemas, aunque podría hacerlo, dijo Harvey. Puede ser un lugar para capturar bendiciones y recuerdos diarios que quieras recuperar más tarde, o simplemente una forma de expresarte.

Momento de preocupación: ¿No eres escritor por naturaleza? Bueno, puedes reservar unas horas antes de acostarte para preocuparte y (con suerte) encontrar soluciones. Hacerlo puede sacarlo de su cabeza antes de que ésta toque la almohada, permitiendo que el sueño llegue sin contar ovejas.