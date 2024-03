Las impactantes creaciones romanas que aún hoy nos sorprenden

El Coliseo de Roma es el anfiteatro antiguo más grande jamás construido, con capacidad para 80.000 personas. Crédito: Andreas Solaro/AFP.

(CNN) -- Puede que Roma no haya construido el imperio más grande de la historia antigua (un reconocimiento a Genghis por ello), pero tuvo sin duda el más duradero e influyente.

Esto se debe a que la pasión romana por la arquitectura escandalosa y de gran tamaño iba de la mano con un registro detallado y unas implacables relaciones públicas imperiales. Gracias a ello no solo han sobrevivido hasta nuestros días un gran número de lugares emblemáticos, sino que también sabemos mucho sobre ellos.

Así que toma tu toga y síguenos desde las arenas de África hasta los lugares más empapados de las fronteras escocesas para descubrir de todo, desde espectaculares puentes de tres pisos y estadios legendarios hasta antiguas mascotas fritas de aire y una enorme puerta alemana que en realidad no funcionó.

Coliseo

¿Qué es? El estadio deportivo más emblemático de todos

¿Dónde está? En Roma

Sorprendente: un "Super Bowl romano" con capacidad para 80.000 personas

Cuando se trata de edificios romanos superlativos, el anfiteatro de Roma es, por amplia diferencia, el más famoso. Con una capacidad máxima de 80.000 asistentes, es el anfiteatro antiguo más grande jamás construido.

Las torres ovaladas arqueadas de cuatro pisos, reconocibles al instante, tienen casi 50 metros (160 pies) de altura y se usaban para juegos de gladiadores que duraban días. Los pasillos y las salas para los animales en espera (hasta 9.000 por espectáculo) y los luchadores todavía se pueden ver claramente debajo de lo que habría sido el suelo de la arena.

Sin embargo, debemos advertirte que las colas para entrar ahora probablemente sean incluso más largas que las romanas. Así que llega muy temprano o simplemente disfruta viendo a los influencers librar sus propias batallas de gladiadores en los mejores lugares para tomar selfies mientras se pone el sol.

Dato curioso: El piso del Coliseo podía llenarse de agua para la representación de “batallas navales”.

Pompeya y Herculano

¿Qué son? Ciudades romanas inmortalizadas volcánicamente

¿Dónde están? En Nápoles, Italia

Sorprendente: lo más cerca que estarás de 2.000 años de viaje en el tiempo

La historia de Plinio el Joven, sobre la destrucción de Pompeya y Herculano es el guion original de la película de desastres. Cuenta cómo la erupción del cercano monte Vesubio, en el año 79 d. C., enterró las dos localidades bajo hasta seis metros de cenizas sobrecalentadas en solo dos días.

El episodio incineró a más de 1.000 habitantes que no habían huido lo suficientemente rápido e incluso a algunas de sus mascotas. También horneó literalmente edificios, pinturas, artefactos e incluso restos de comida hasta alcanzar un estado de perfecta conservación.

Si bien estuvo olvidado durante más de 1.000 años, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, recibe ahora más de 2.500.000 visitantes al año.

Aunque eso es positivo, con las calles repletas de voces extranjeras, letreros de tiendas romanas y grafitis aún vivos en las paredes, instantáneamente serás transportado al pasado como ningún otro sitio que conozcamos.

Dato fúnebre: los arqueólogos han creado moldes inquietantes de las víctimas de Pompeya y sus mascotas llenando con yeso los vacíos dejados en las cenizas solidificadas.

Puente del Gard

¿Qué es? Un increíble puente de tres pisos

¿Dónde está? Sobre el río Gardon, Francia

Sorprendente: tiene 360 metros de largo (1.181 pies), 50 metros de alto y más de 2.000 años

El acueducto Pont du Gard no solo es sorprendentemente hermoso, sino que también es un ejemplo increíble de lo meticulosas que eran la ingeniería y las matemáticas romanas.

Mientras que la mayor parte del mundo occidental todavía dependía de pozos para obtener agua hasta hace un siglo, los romanos tenían agua corriente para beber, bañarse y fuentes desde hace 2.000 años.

El acueducto de tres pisos, a 50 metros sobre el río Gardon, demuestra también lo ingeniosos que pueden ser para garantizar ese suministro.

La arquitectura arqueada no solo es absolutamente hermosa, sino que está creada a partir de piedra cortada con tal precisión que ni siquiera utiliza mortero para mantenerla unida. Mira de cerca e incluso podrás ver instrucciones escritas sobre dónde debía ir cada piedra (algunas de hasta seis toneladas) en el gran diseño.

Dato curioso: la distancia total del curso de agua del que forma parte el acueducto es de 50 kilómetros (30 millas) con un gradiente promedio de solo 1 en 3.000.

Lepcis Magna

¿Qué es? Un puerto romano espectacularmente conservado

¿Dónde está? En la costa de Libia

Sorprendente: ver, pero aún no creer

El ganador indiscutible del premio al “sitio romano más increíble del que jamás hayas oído hablar” es Lepcis Magna.

Puede que suene más como el nombre científico de un animal raro, pero este sitio libio alberga un puerto romano increíblemente bien conservado. Lepcis Magna, que alguna vez fue una ciudad próspera, que florecía gracias al comercio desde el África profunda, fue gradualmente absorbida por las arenas del desierto después del colapso del Imperio romano.

Fue apenas alterado durante los siguientes 1.500 años, por lo que el enorme foro bordeado de columnas, el vasto teatro semicircular con vistas al mar, el anfiteatro de varios niveles y muchas impresionantes esculturas y murales han sobrevivido casi intactos.

Lamentablemente, dado que muchos Gobiernos actualmente advierten de no realizar viajes a Libia, es mejor para la mayoría de nosotros verlo de forma remota por el momento.

Dato curioso: Lepcis Magna fue el lugar de nacimiento del emperador Septimus Severus y su majestuoso arco triunfal es la puerta de entrada perfectamente conservada a la ciudad desierta.

Panteón

¿Qué es? Un templo con cúpula única

¿Dónde está? En Roma

Sorprendente: ingeniería romana invicta

Si no fuera por las colas que rodean la plaza frente a ella, se podría pensar que el Panteón era "simplemente otro gran templo romano". Después de todo, el pórtico (la cara frontal) con sus ocho columnas corintias y su parte superior triangular tallada ciertamente parece bastante convencional.

Sin embargo, si haces cola para entrar, la construcción radical de este edificio quedará muy clara.

El cuerpo circular de este templo convertido en iglesia está rematado con una impresionante rotonda abovedada, completa con un agujero central para dejar entrar la luz del sol.

El techo es lo suficientemente impresionante desde el punto de vista estético como para dejarte contemplar maravillado, pero también hay otra razón para quedar impresionado. Con 43 metros (140 pies) de diámetro, esta histórica media esfera sigue siendo la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo, casi 2.000 años después de su construcción.

Dato curioso: la base de la cúpula utiliza hormigón de travertino pesado, mientras que la parte superior es de toba y piedra pómez livianas.

Colina Palatina

¿Qué es? El corazón de la antigua Roma

¿Dónde está? Roma

Sorprendente: Una pila de palacios como panqueques

Roma podría haber sido conocida como “la Ciudad de las Siete Colinas”, pero solo un montículo realmente importaba: el Palatino.

Este sitio de origen prehistórico se convirtió en la dirección obligada de los principales políticos republicanos antes de que el emperador Augusto asumiera el mando, allá por el año 27 a. C., e iniciara una racha de construcción de palacios imperiales.

Tiberio, Domiciano y Nerón continuaron con el frenesí de apilar construcciones hasta que toda la colina quedó completamente enterrada bajo la mampostería, los arcos monumentales, los pilares y los imponentes muros de contención que se ven hoy.

El resultado es un rompecabezas fascinante que los visitantes pueden resolver mientras disfrutan de vistas espectaculares de las ruinas del foro a sus pies y del Coliseo y el Circo Máximo.

Tampoco te pierdas la visita guiada a la Casa de Augusto, ya que las exhibiciones proyectadas son una obra maestra de la tecnología del museo.

Dato curioso: el palacio de Nerón en el Palatino se quemó, por lo que cambió a otra colina para su segunda "Casa Dorada".

Porta Nigra

¿Qué es? Una enorme puerta fronteriza alemana

¿Dónde está? En Tréveris, Alemania

Sorprendente: como “Game of Thrones”, pero de verdad

A lo largo de la historia romana, Alemania fue la última frontera a la que solo irían los emperadores más audaces. Sin embargo, los restos de incontables siglos de campañas contra las tenaces tribus teutónicas son todavía relativamente raros.

Esto hace que la Porta Nigra (Puerta Negra) de Tréveris sea especialmente importante.

Si bien tener cuatro puertas a cada lado de una ciudad cuadrada era el diseño cívico romano estándar en todo el Imperio, el diseño del castillo de doble torre de Tréveris también destaca por su tamaño y complejidad.

Eso ha convertido a esta espectacular estructura en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y bien merece una visita en cualquier viaje por la calzada romana por Europa.

Dato curioso: la mampostería del arco nunca se terminó por completo, lo que significa que las puertas nunca se habrían cerrado correctamente.

Vindolanda

¿Qué es? Lo más destacado del Muro de Adriano

¿Dónde está? En el norte de Inglaterra

Sorprendente: cartas de amor romanas y tantas sandalias

La montaña rusa, el césped de 112 kilómetros de largo y el muro de piedra que Adriano construyó de costa a costa en el norte de Inglaterra es en sí mismo un tesoro romano de visita obligatoria y con múltiples sitios. Vindolanda, justo al sur de las fortificaciones escarpadas y curtidas por la intemperie, también alberga un museo único e imperdible.

Las “tabletas de Vindolanda” son una colección de notas “Post It” de madera conservadas en el terreno anegado del sitio. Sus textos escritos a mano incluyen documentos administrativos militares, maldiciones, cartas de amor e incluso una invitación a una fiesta de la esposa de un oficial.

Juntos ofrecen una visión única de la vida cotidiana en el extremo más remoto del Imperio romano.

El museo del sitio también tiene una enorme colección de sandalias, artículos de cuero, telas e incluso pelucas magníficamente conservadas de hace casi 2.000 años.

También puedes ver a los arqueólogos trabajando en el sitio todos los veranos, así que quién sabe qué encontrarán mientras estés allí.

Dato curioso: el Muro de Adriano no es el lugar más al norte al que llegaron los romanos. Antonine construyó otro muro más arriba en Escocia, pero no le gustaba la cocina, así que no se molestó en quedarse allí.

Afrodisia

¿Qué es? La antigua ciudad del amor

¿Dónde está? En Anatolia, Turquía

Sorprendente: ciudad romana increíblemente intacta

A pesar de llevar el nombre de la diosa griega del amor, son los restos romanos los que te enamorarán perdidamente en Afrodisia.

Afrodisia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2017, quedó prácticamente desierta después de un terremoto, por lo que ha permanecido intacta durante más de 1.500 años.

Los restos increíblemente bien conservados incluyen las imponentes columnas del propio Templo de Afrodisia y un Odeón semicircular con asientos de mármol para reuniones políticas.

Un vasto sebastión (templo imperial) con columnas de varios pisos, un teatro auditorio y una casa de baños también esperan ser descubiertos entre esculturas dispersas y árboles susurrantes.

O tal vez quieras dar una vuelta romana por uno de los estadios mejor conservados (y más grandes) del imperio.

Dato curioso: el Templo de Afrodisia es en realidad la parte menos querida del sitio, ya que los emperadores cristianos lo demolieron parcialmente para disuadir a los afrodisíacos acérrimos.

Termas de Caracalla

¿Qué son? Ruinas de un enorme complejo de baños públicos

¿Dónde están? En Roma

Sorprendente: el lugar olvidado de Roma que te deja boquiabierto

Si hay un sitio romano que necesita el tipo de banda sonora siniestra de un dron normalmente reservada para la primera aparición de una nave espacial destructora de planetas en una pantalla de cine, son las Termas de Caracalla.

Esta buena acción del infame tirano asesino de hermanos Caracalla a menudo se olvida, pero creemos que vale la pena incluir este gigantesco edificio en cualquier itinerario romano.

Construido con aproximadamente 5 millones de toneladas de piedra, su escala es realmente asombrosa.

La calefacción por suelo radiante alimentada por horno y los múltiples baños alimentados por acueductos exclusivos entretuvieron y limpiaron con vapor hasta 8.000 romanos al día durante tres siglos.

Y aunque ahora está en ruinas y aislado de la ruta turística normal, eso de alguna manera hace que este monstruoso centro de ocio local sea aún más resonante como un vasto y melancólico recordatorio de la escala en la que operaba Roma.

Dato curioso: las termas de Caracalla ni siquiera son las más grandes de Roma. Diocleciano recibe esa insignia.

Guy Kesteven es un exarqueólogo que ahora recorre sitios antiguos en bicicleta con su esposa Sarah en su canal de YouTube @pedallingpast. Su hija Freya, que estudia Arqueología en la Universidad Royal Holloway de Londres, ayudó con la investigación de esta historia.