Lo que estos votantes de Arizona ven en la frontera con México que los políticos de Estados Unidos pasan por alto

Nogales, Arizona (CNN) -- Las botas hechas a mano de David's Western Wear, a poca distancia del cruce peatonal de Nogales, han sido durante 44 años las favoritas de los clientes de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.



David Moore dice que alrededor del 99% de sus clientes eran de México antes del cierre de la frontera por el covid-19. Ahora, la cifra se encuentra alrededor del 70%.

"En gran parte se debe a que es más difícil ir y venir a través de la frontera", nos dijo Moore en una entrevista en su tienda. "Los tiempos de espera son, como he dicho, simplemente ridículos".

Camine un poco por Morley Avenue en dirección a la frontera y la última tienda a la derecha es Kory's Bridal. Es el primer negocio que ves si vienes de México a Arizona por el paso fronterizo peatonal de Nogales.

"Siempre hemos dependido de nuestros vecinos mexicanos para apoyar nuestra economía local, y hemos visto los altibajos a través de los años", dijo Evan Kory en una entrevista en una tienda llena de vestidos de novia blancos y vestidos de dama de honor en todos los estilos y colores imaginables. "Actualmente, estamos viendo una época muy dura en la que cruzar la frontera es más difícil y lleva más tiempo. Así que no tenemos el mismo tipo de negocio al que estamos acostumbrados".

Nuestra visita a Arizona es la última de un proyecto de CNN que sigue la campaña de 2024 a través de los ojos y las experiencias de los votantes, en este caso, en un estado que Joe Biden cambió a demócrata en 2020. El discurso duro sobre la inmigración y la frontera es una carta de presentación de Donald Trump, y los votantes lo han planteado como uno de los temas principales en cada uno de los siete estados que hemos visitado anteriormente.

Aquí, la cuestión es local y a menudo personal. Moore y Kory, por ejemplo, se apresuran a nombrar sus restaurantes favoritos en México. Así que la conversación sobre la frontera y la inmigración tiende a ser diferente de lo que se escucha en las noticias por cable, de Trump y sus aliados de línea dura o de la mayoría de los críticos liberales del expresidente.

Es más educada, más matizada y más centrada en soluciones que en eslóganes.

Moore, por ejemplo, dijo que el muro fronterizo funciona, quiere más personal de la Patrulla Fronteriza y de otros cuerpos para agilizar los cruces legales y atribuye el mayor número de encuentros fronterizos durante la presidencia de Biden a un proceso de asilo roto.

"No sé cómo funciona eso de que la gente de África entre por México, por la frontera mexicana", dijo Moore. "Me gustaría que regularan eso un poco más".

Pero Moore, un republicano registrado, dijo que está casi seguro de votar por Biden, como lo hizo en 2020. El lenguaje divisivo de Trump sobre la frontera y los inmigrantes le ofende y perjudica a su negocio.

"Mi sustento depende de las personas que vienen a través de la frontera", dijo Moore.

Los recientes comentarios del presunto candidato del Partido Republicano de que los inmigrantes indocumentados están "envenenando la sangre de nuestro país" son particularmente ofensivos para Moore.

"Mi madre nació en México y cruzó la frontera legalmente", dijo Moore. "Ese es un veneno con el que puedo lidiar, supongo".

Moore no está de acuerdo con los duros términos que Trump y sus aliados republicanos usan cuando hablan de la frontera, lo que, según él, le ha costado: clientes potenciales llaman y dicen que les preocupa hacer el viaje a Nogales.

"Gente de todas partes hace eso", dijo Moore. "¿Por qué lo hacen? Porque cuando dicen en las noticias que la frontera es una zona de guerra, esas son las imágenes. Piensan que es inseguro".

De nuevo, es importante señalar que Moore y Kory no niegan que la frontera esté en crisis y que más seguridad ayudaría. Simplemente consideran que la retórica política es exagerada y alarmista.

"Mi casa no es una zona de guerra", dijo Moore. "Llevamos aquí mucho tiempo".

La familia de Kory lleva aquí más tiempo, ya que lleva 77 años al frente de la tienda de novias y de una zapatería cercana.

Al igual que Moore, rechaza hablar de "zona de guerra".

"Es un lugar complejo donde dos países se encuentran para crear una hermosa cultura y una hermosa zona", dijo Kory. Como demócrata, le irrita el lenguaje de Trump. Pero también lo irritan los compañeros demócratas que se oponen a más fondos para la Patrulla Fronteriza y otras medidas de seguridad.

"Eso es igualmente frustrante, también, porque tienes que tener un equilibrio entre todas las necesidades y encontrar una manera de trabajar juntos de alguna manera", dijo Kory. "Cada vez que se va demasiado al extremo, especialmente con un tema tan complicado como la seguridad fronteriza o la inmigración, cada vez que se hace eso se pierde la posibilidad de encontrar soluciones que pueden ser del otro lado del espectro".

"Hablan en dos lenguas"

Nogales forma parte de un tramo de 421 kilómetros designado Sector Tucson por la Patrulla Fronteriza. Es, por mucho, el más transitado de los nueve sectores fronterizos entre Estados Unidos y México en cuanto a cruces ilegales y detenciones.

El muro, de entre 5,4 y 6 metros de altura en la mayoría de los lugares, intimida, pero no es a prueba de todo. Los inmigrantes encuentran la forma de cruzarlo, a través de brechas y por otros medios, y no es raro ver ropa y pertenencias abandonadas a pocos pasos del lado estadounidense. Hay señales en las carreteras y caminos que conducen a la frontera que advierten sobre el tráfico ilegal.

Durante años, Faith Ramon se dedicó de todos modos a introducir migrantes clandestinamente.

Se tambaleaba tras "un divorcio muy feo", había perdido su casa y su trabajo y se había trasladado de nuevo a tierras tribales de la Nación Tohono O'odham, sumida en una espiral de adicción y en lo que ella describe como una "profunda depresión".

"Necesitaba dinero", dijo Ramon en una entrevista a la salida de una iglesia y lugar de reunión en tierras tribales. "Necesitaba dinero rápido. Y debido al alcohol y a mi adicción, simplemente fui a una fiesta, conocí a unos amigos. Me ofrecieron dinero rápido. Lo acepté. Y fue tan fácil. Fue tan fácil. Lo hice de nuevo. Y lo volví a hacer. Efectivamente, lo estuve haciendo durante años porque era tan fácil".

Y entonces la atraparon.

"Se me acabó la suerte", dice Ramón.

Una condena por delito grave la puso en el camino de la sobriedad, y recurrió a amigos y rituales tribales como apoyo, incluidas las ceremonias de cabañas de sudación. Una noche, dijo que algunos ancianos de la tribu lloraban mientras "rezaban por la tierra y el agua" en un ritual. La frontera volvió a ocupar un lugar central en su vida.

"Fue la primera vez que oí que se iba a construir un muro fronterizo en la reserva, que iba a separar y destruir algunos de nuestros lugares sagrados, así como uno de nuestros manantiales sagrados", explica Ramon.

Ramon tiene derecho a que se le restituya su derecho al voto y, suponiendo que el proceso vaya bien, planea emitir su primer voto para presidente este noviembre, en la disputada Arizona.

"Votaré por Biden", dijo. Los derechos del agua son una de sus nuevas pasiones y le gustan las políticas climáticas de Biden. Además, dijo, Trump no es una opción.

"No me gusta el hecho de que nuestra reserva fuera destruida por, como yo lo veo, lo que, desde mi perspectiva, es más o menos un muro racista", dijo Ramón.

Su trabajo para una organización sin fines de lucro incluye el registro de votantes, y Ramón espera inscribir a miembros de la tribu que compartan su enfado por el muro que divide las tierras de Tohono O'odham. Pero muchos ancianos consideran que votar es una pérdida de tiempo.

Un anciano, recuerda, dijo de los políticos: "Hablan en dos lenguas. Te dicen lo que quieres oír, pero nadie les pide cuentas de lo que dicen".

La tentación del tercer partido

Biden ganó en Arizona por poco más de 10.000 votos en 2020, y sus márgenes en la zona centro-sur del estado fueron cruciales. Nogales está en el condado de Santa Cruz, donde Biden recibió el 67% de los votos. Tucson está en el condado de Pima, más grande, donde su porcentaje de votos fue del 59%.

Es probable que se necesiten márgenes similares para que Biden vuelva a ganar en Arizona, y nuestra visita nos recordó que los candidatos de terceros partidos como Robert F. Kennedy Jr. podrían tener un impacto.

Sin embargo, también está claro que muchos votantes son conscientes de que Arizona es un campo de batalla y uno de los pocos estados que probablemente decidirá el ganador del Colegio Electoral.

Melissa Cordero es una de ellas.

Ella es nativa de Guam y veterana de la Fuerza Aérea que votó por Trump en 2020.

"Yo era propietaria de una pequeña empresa en ese momento", dijo Cordero. "Donde lo apoyé fue en cómo estaba haciendo que la burocracia en torno a la creación de una pequeña empresa fuera un poco más ágil. Eso era importante para mí en aquel momento".

Ahora, dijo Cordero, nunca volvería a apoyar a Trump, señalando que sus puntos de vista políticos han evolucionado significativamente a medida que pasa el tiempo desde su incorporación militar y a medida que se interconecta en su nuevo trabajo en una organización sin fines de lucro de conservación y como miembro de grupos progresistas de veteranos.

"Gran parte de ello se debió al covid", dijo Cordero. "Empecé a hacer más voluntariado en mi comunidad una vez que salimos de todo aquello, simplemente para formar parte de todos los esfuerzos. Fue entonces cuando me interesé por la política local. Eso fue lo que me cambió".

Cuando se le pidió que enumerara cualquier desacuerdo político específico con Trump, Cordero dijo que su nuevo activismo la hizo sentirse cómoda compartiendo una historia profundamente personal.

"Derechos reproductivos", dijo Cordero. "Ya sabes, como alguien que fue violada, agredida sexualmente, tuve la oportunidad de tomar esa decisión sobre la interrupción del embarazo. No puedo imaginarme en los años venideros si eso me vuelve a pasar a mí o a otra persona no tener eso".

Cordero, sin embargo, no está dispuesta a comprometerse a votar por Biden.

"Mi mayor problema con Biden es el tema de Palestina", dijo. Cordero reconoce un cambio reciente, ya que Biden se ha mostrado más crítico con Israel y más agresivo a la hora de intentar acelerar la ayuda humanitaria a Gaza. Pero "creo que podríamos tener mucha más influencia sobre lo que está ocurriendo allí", dijo Cordero. "La guerra es tan asquerosa. En realidad, esto ni siquiera es una guerra. Esto es solo asesinato".

Cordero dijo que estudiaría las opciones de terceros. Pero si creyera que al final un voto por un tercer partido podría ayudar a Trump a ganar Arizona, dijo riendo nerviosamente: "Votaría por Biden".

Ray Flores también nos dijo que consideraría un candidato de un tercer partido, pero dijo que no había dedicado tiempo a las opciones probables y sus plataformas.

"[Soy] un ser humano bastante ocupado, realmente no he mirado mucho en eso".

Bastante ocupado es quedarse corto. Flores dirige un puñado de restaurantes, entre ellos El Charro, una histórica cafetería de Tucson que pertenece a su familia desde hace 101 años. El Charro es famoso por su carne seca y, al menos en el folclore local que la familia sería tonta si rebatiera, por ser el lugar de nacimiento de la chimichanga.

El centro de Tucson está a 112 kilómetros de la frontera sur. Sus refugios suelen estar abarrotados de inmigrantes, pero Flores afirma que no se considera lo bastante versado como para ofrecer consejos sobre seguridad fronteriza. Pero como empresario, tiene varias quejas sobre el sistema de inmigración.

Cree que es una carga injusta pasar a los empleadores con los costos de E-Verify, un sistema en línea para rastrear la elegibilidad de los empleados potenciales. Y afirma que los procesos de visados de trabajo y de invitados no funcionan.

"Un proceso claro para los visados de trabajo sería increíble", dijo Flores. "Puedes ser una empresa tecnológica y conseguir un ingeniero e inmigrarlo y puedes conseguir un visado de trabajo. ¿Por qué no voy a poder hacer lo mismo con un chef, o un camarero muy bueno, o un cocinero muy bueno o quien sea? Pero no puedo hacerlo".

Flores, sin embargo, se apresura a señalar que el estancamiento de la política de inmigración de Washington es anterior tanto a Biden como a Trump. Pero sigue sin ser fan de ninguna de las opciones de los principales partidos.

Sus padres siguen involucrados en el negocio pero "están envejeciendo ahora y hay cosas a las que están limitados". Ve tanto a Biden como a Trump demasiado mayores para afrontar los rigores de la presidencia.

"Me gustaría que tuviéramos un candidato que tuviera más de una vida media y una perspectiva intermedia", dijo Flores en una entrevista en El Charro. "Me siento muy incómodo ahora mismo con cualquiera de las dos opciones".

No es solo la cuestión de la edad. A Flores no le entusiasman ni Biden ni Trump desde una perspectiva política o de liderazgo.

"He sido testigo de lo que han hecho", dijo Flores. "En esta coyuntura, ambos han tenido cuatro años y yo solo estoy ocho años más frustrado de lo que estaba antes".