¿Por qué las aerolíneas cobran tanto por facturar las maletas? Esta norma ayuda a explicarlo

Esta viajera comparte trucos virales para no pagar por equipaje 1:44

Nota del editor: CNN presenta el trabajo de The Conversation, una colaboración entre periodistas y académicos para proporcionar análisis y comentarios de noticias. El contenido es producido únicamente por The Conversation.

(CNN) -- Cinco de las seis mayores aerolíneas estadounidenses han aumentado las tarifas de facturación de equipaje desde enero de 2024.



Por ejemplo, American Airlines. En 2023, facturar una maleta normal con la aerolínea costaba US$ 30. A partir de marzo de 2024, cuesta US$ 40 en un aeropuerto estadounidense, lo que supone un enorme aumento del 33%.

Como profesor de una escuela de negocios que estudia los viajes, con frecuencia me preguntan por qué las aerolíneas alienan a sus clientes con tasas por equipaje en lugar de agrupar todos los cargos. Hay muchas razones, pero una causa importante que a menudo se pasa por alto está enterrada en el código tributario estadounidense.

Una laguna fiscal

Las aerolíneas pagan al gobierno federal el 7,5% del precio del pasaje cuando vuelan dentro del país, además de otras tasas. A las compañías aéreas no les gustan estas tasas, ya que, según su asociación, aumentan el costo para el consumidor de un pasaje aéreo típico en alrededor de una quinta parte.

Sin embargo, el Código de Regulaciones Federales de EE.UU. excluye específicamente el equipaje del impuesto de transporte del 7,5% siempre que "el cargo sea separable del pago por el transporte de una persona y se muestre en la cantidad exacta".

publicidad

Esto significa que si una aerolínea cobra un total de US$ 300 por transportarte a ti y una maleta ida y vuelta dentro de EE.UU., debe US$ 22,50 de impuestos. Si la aerolínea cobra US$ 220 por el pasaje y US$ 40 por la maleta, el costo total es el mismo, pero la aerolínea solo debe al gobierno US$ 16,50 en impuestos. Dividiendo los gastos de equipaje, la compañía se ahorra US$ 6.

Puede que US$ 6 no parezcan mucho, pero suman. El año pasado, los pasajeros hicieron más de 800 millones de viajes en las principales compañías aéreas. Aunque solo una pequeña parte de ellos facturara equipaje, el sector se ahorraría mucho dinero.

¿Cuánto? El Gobierno lleva décadas haciendo un seguimiento de los ingresos por facturación de maletas. En 2002, las aerolíneas cobraron a los pasajeros un total de US$ 180 millones por facturar maletas, lo que equivalía a unos US$ 0,33 por pasajero.

Hoy, como puede atestiguar cualquier viajero, las tasas por equipaje son mucho más elevadas. El año pasado, las aerolíneas cobraron en concepto de equipaje más de 40 veces lo recaudado en 2002.

Cuando se disponga de todos los datos correspondientes a 2023, el total de tasas por equipaje superará probablemente los US$ 7.000 millones, lo que equivale a unos US$ 9 por pasajero nacional medio. Al repartir el costo de las maletas, las aerolíneas evitaron pagar cerca de US$ 500 millones en impuestos tan solo el año pasado.

En las dos décadas transcurridas desde 2002, los pasajeros han pagado en total unos US$ 70.000 millones en tasas por equipaje. Esto significa que cobrar por separado las maletas ahorró a las aerolíneas unos US$ 5.000 millones en impuestos.

Me parece evidente que el ahorro de impuestos es uno de los motores de la desagregación de las tasas de equipaje debido a una peculiaridad de la ley.

El gobierno de EE.UU. no aplica el impuesto del 7,5% a los vuelos internacionales que van más allá de 362 kilómetros de las fronteras del país. En su lugar, hay tasas internacionales fijas de salida y llegada. Esta es la razón por la que las principales aerolíneas cobran entre US$ 35 y 40 por las maletas si vuelas dentro del país, pero no cobran tasa alguna cuando vuelas a Europa o Asia.

¿Obtienen los viajeros algo a cambio de ese dinero?

Este sistema plantea una pregunta interesante: ¿Obligan las tasas de equipaje a las aerolíneas a ser más cuidadosas con las maletas, ya que los clientes que pagan más esperan un mejor servicio? Para averiguarlo, consulté a la Oficina de Estadísticas de Transporte, que lleva décadas haciendo un seguimiento de las pérdidas de equipaje.

Durante muchos años, calculó el número de informes sobre equipajes maltratados por cada mil pasajeros. Los datos del gobierno mostraban que las maletas maltratadas alcanzaron su punto máximo en 2007, con unas siete denuncias de equipaje perdido o dañado por cada mil pasajeros. Eso significa que usted podría esperar que su equipaje vaya en un viaje diferente al que está tomando aproximadamente una vez cada 140 vuelos más o menos. En 2018, esa estimación había caído a una vez cada 350 vuelos.

En 2019, el Gobierno cambió la forma en que rastrea las maletas maltratadas, calculando las cifras en función del número total de maletas facturadas, en lugar del número total de pasajeros. Los nuevos datos muestran que alrededor de seis maletas por cada mil facturadas se pierden o se dañan, lo que representa menos del 1% de las maletas facturadas. Por desgracia, los datos no muestran mejoras desde 2019.

¿Hay algo que puedas hacer contra el aumento de las tasas de equipaje? Quejarse a los políticos probablemente no ayudará. En 2010, dos senadores intentaron prohibir las tarifas de equipaje, y su proyecto de ley no llegó a ninguna parte.

Dado que la acción del Congreso fracasó, hay una forma sencilla de evitar el aumento de las tasas de equipaje: viajar ligero y no facturar el equipaje. Puede parecer duro no tener todas las pertenencias cuando se viaja, pero puede ser la mejor opción ante el aumento de las tasas por equipaje.

-- Jay L. Zagorsky es profesor asociado de Mercados, Política Pública y Derecho en la Universidad de Boston.