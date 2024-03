¿Cómo se gestó el enfrentamiento entre Milei y Petro? De la frase “asesino terrorista” a las comparaciones con Hitler

Javier Milei: Petro era un asesino terrorista 0:20

(CNN Español) -- La relación diplomática entre Argentina y Colombia está al borde de una ruptura. El Gobierno de Gustavo Petro ordenó este miércoles la expulsión del cuerpo diplomático argentino en su país luego de un nuevo cruce con Javier Milei.



Fiel a su estilo confrontativo, el presidente de Argentina calificó a Petro en una entrevista con CNN como “asesino terrorista”. Esta frase, que podría sorprender en boca de un presidente, está siendo cada vez más común en los últimos tiempos.

La declaración en la entrevista con Andrés Oppenheimer (que se podrá ver completa en CNN en Español este domingo a las 9 p.m., hora de Miami) terminó de dinamitar una relación que estaba a punto de explotar. La Cancillería de Colombia emitió un duro comunicado en el que confirmó la decisión de expulsar a los diplomáticos y agregó que: “Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro”.

También destacaron que no es “la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano”, algo que es cierto, aunque no aclaran que también hubo duras palabras de Petro para con el presidente de Argentina.

El conflicto viene escalando a niveles insospechados desde que Milei ganó las elecciones presidenciales en Argentina en noviembre de 2023. Pero ya había comenzado incluso antes de la victoria del libertario.

En agosto de 2023 Milei dijo que un socialista es “una basura, un excremento humano” en una entrevista a RCN de Colombia. A lo que Petro respondió con tres palabras que ofenderían a la mayoría de las personas: “Esto decía Hitler”.

El conflicto siguió durante la campaña y el día en el que Milei venció al candidato oficialista Sergio Massa en el balotaje, Petro se lamentó por el triunfo del libertario. En su cuenta de X, aseguró que: “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina”.

Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. https://t.co/TCqBPLSkkO — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2023

Ya antes del balotaje Petro había dicho que Argentina elegía entre “la esperanza y la barbarie” y que Milei “nos regresa a Pinochet y Videla”, en referencia a dos de los dictadores más sangrientos que han gobernado alguna vez en América Latina.

En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo sino la esperanza de América Esperanza o barbarie deciden los argentinos Un Milei que nos regresa a Pinochet y Videla. O un Massa que puede abrir caminos de esperanza. No tengan dudas. Nunca hay que votar por la barbarie y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2023

Milei no se ha quedado para nada atrás. Ya siendo mandatario, cada vez que le preguntaban por Petro salían términos poco amigables de su boca.

De hecho, el presidente de Argentina ya había calificado a Petro como “comunista asesino” en una entrevista con el ciclo ¿Qué pasó con lo que pasó?

El Gobierno de Colombia condenó las declaraciones en un comunicado oficial, pero sin llegar a la tensión diplomática de este momento.

Los cruces continuaron y llegaron a su punto cúlmine este 27 de marzo. El conflicto pasó de las críticas personales a las medidas tomadas como gobierno de un país. Colombia expulsó a los diplomáticos argentinos y se espera la respuesta oficial del Gobierno de Milei. CNN consultó con Cancillería y todavía no obtuvo respuestas sobre cuál será la reacción. Milei se ha limitado en su cuenta en X a replicar incontables artículos y posteos sobre sus duros calificativos contra Petro. Hasta acusó a medios de no contar la historia completa y de no poner las declaraciones que había tenido el presidente de Colombia en su contra.

Obviamente, el multimedio operador se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión...

Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal...

Igual que como hacen aquí... https://t.co/r1h90mASMV — Javier Milei (@JMilei) March 28, 2024

La conflictiva relación entre Milei y Petro promete tener más capítulos, ya sea en entrevistas como la que dio el argentino a CNN o en redes sociales, donde ambos son muy activos. La decisión diplomática de Colombia es la prueba más firme de que, las declaraciones extremistas de presidentes - tanto de izquierda como de derecha -pueden terminar afectando a países enteros.