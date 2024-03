Analista: Ni los juicios pendientes detienen a Trump 2:02

(CNN) -- Un juez federal en ejercicio criticó duramente este jueves los ataques de Donald Trump contra el juez que supervisa el caso penal del expresidente vinculado a presuntos pagos de dinero por silencio, diciendo a CNN que tales declaraciones amenazan la viabilidad del sistema legal estadounidense.



El juez de distrito Reggie Walton habló con Kaitlan Collins de CNN en "The Source" a raíz de los ataques de Trump contra el juez Juan Merchan, que ayudaron a provocar que el juez de Nueva York emitiera una orden de silencio sobre el expresidente a principios de esta semana. No es habitual que los jueces federales hablen públicamente, especialmente sobre situaciones políticas o legales concretas.

"Es muy desconcertante que alguien haga comentarios sobre un juez, y es especialmente problemático cuando esos comentarios son en forma de amenaza, sobre todo si van dirigidos a la propia familia", dijo Walton, que también se ha enfrentado a amenazas, al igual que su hija. "Hacemos estos trabajos porque estamos comprometidos con el Estado de derecho y creemos en el Estado de derecho, y el Estado de derecho solo puede funcionar eficazmente cuando tenemos jueces dispuestos a desempeñar sus funciones sin la amenaza de posibles daños físicos".

"Creo que es importante para preservar nuestra democracia que mantengamos el Estado de derecho", dijo Walton en la entrevista. "Y el Estado de derecho solo puede mantenerse si tenemos funcionarios judiciales independientes que puedan hacer su trabajo y garantizar que las leyes, de hecho, se cumplen y que las leyes se aplican por igual a todos los que comparecen en nuestro tribunal".

"Creo que es importante que, como jueces, hablemos y digamos cosas en referencia a cosas que posiblemente vayan a tener un impacto en el proceso, porque si no tenemos un sistema judicial viable que sea capaz de funcionar eficientemente, entonces tenemos tiranía. Y no creo que eso sea bueno para el futuro de nuestro país y para el futuro de la democracia en nuestro país", continuó.

Además del caso de Nueva York y otros asuntos legales, Trump está acusado penalmente en un caso federal de interferencia electoral, en el que se enfrenta a un probable juicio en la sala de la jueza Tanya Chutkan, una de las colegas de Walton en el Tribunal de Distrito de Washington. Los tribunales de apelación confirmaron una orden de silencio sobre Trump en su caso federal de las elecciones de 2020 que limita su capacidad de hablar sobre el personal del tribunal de una manera que podría influir en su caso. Sin embargo, Trump sigue hablando mal de los jueces y otros implicados en sus casos judiciales en otros lugares cuando las órdenes de silencio no le limitan. El uso de órdenes de silencio impuestas por los tribunales en su contra se ha generalizado en los últimos meses a medida que el expresidente se encamina hacia juicios penales y debido al historial de amenazas documentadas que han inspirado sus ataques públicos.

En Nueva York, Trump ha atacado repetidamente el caso del fiscal de distrito Alvin Bragg y a los implicados en él antes del que sería el primer juicio penal contra un expresidente. Trump criticó a Merchan, a su hija y a uno de los fiscales de Bragg en las horas previas a que Merchan emitiera su orden de mordaza. En la orden, que no impide a Trump hablar de Bragg, que es una figura pública, o del propio Merchan, el juez citó "un riesgo suficiente para la administración de justicia... y no existe ningún medio menos restrictivo para evitar tal riesgo".

Walton dijo que Merchan "hizo lo correcto" al no incluirse a sí mismo en la orden de silencio que impuso a Trump.

La orden de silencio limita a Trump a hacer declaraciones sobre posibles testigos, abogados, personal del tribunal o familiares de fiscales o abogados con la intención de interferir en el caso.

Walton, que ha sido juez superior del tribunal federal de primera instancia en Washington, desde 2001, dijo a CNN que está hablando en contra de las amenazas a los jueces porque está preocupado.

Walton dijo que aunque se hagan amenazas contra ti y tu familia, "sigues teniendo la obligación de asegurarte de que todos los que entran en tu sala reciben un trato justo, independientemente de quiénes sean o de lo que hayan hecho".

"Pero, no obstante, es muy preocupante porque creo que es un ataque al Estado de derecho cuando se amenaza a los jueces y, en particular, cuando se amenaza a su familia y es algo que está mal y no debería suceder", dijo Walton.

El histórico juicio penal de Trump comenzará con la selección del jurado el 15 de abril, después de que una disputa sobre el retraso en la presentación de documentos hiciera que Merchan retrasara inicialmente la fecha de inicio.

Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales derivados de reembolsos a su entonces abogado Michael Cohen por pagos de dinero por silencio que hizo antes de las elecciones de 2016 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para evitar que hiciera público un supuesto romance con Trump. El expresidente se ha declarado inocente y ha negado la relación.

-- Katelyn Polantz de CNN contribuyó con este reportaje.