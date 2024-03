La estadounidense Laura se hizo amiga de su compañero de viaje Adrian, de Costa Rica, mientras recorría el Camino Inca. Aquí está la pareja unos años después en el Parque Nacional Manual Antonio de Costa Rica. Crédito: Adrián y Laura

(CNN) -- Hay una foto de Laura y Adrián el día que se conocieron. Es una foto de grupo, tomada al comienzo de una caminata por el Camino Inca en otoño de 2010.



Laura está a un lado del grupo de excursionistas, Adrián al otro. Ambos sonríen, llevan grandes mochilas y una docena de compañeros de viaje entre ellos. Detrás del grupo hay una señal que indica que se encuentran al comienzo del Camino Inca, de 41,8 kilómetros de largo, con terreno rocoso y verde en la distancia.

Cuando se tomó esta foto, Laura y Adrián eran más o menos desconocidos. Solo habían intercambiado unas breves pero amistosas palabras de presentación durante un almuerzo de grupo previo a la caminata. Se embarcaban juntos en una aventura, sin tener ni idea dla e la importancia del momento.

"Es la primera foto que nos tomamos juntos", cuenta Laura hoy a CNN Travel. "Es tan divertido ahora mirar atrás y pensar en lo que estaba por venir".

Un reinicio a la vida

Cuando decidió recorrer el Camino Inca, Laura acababa de graduarse en la universidad del Medio Oeste estadounidense y pensó que la experiencia podría ayudarla a "reiniciar su vida".

Laura se había graduado en plena recesión y, aunque había conseguido encontrar trabajo, la vida adulta no era lo que ella había pensado. Se sentía insatisfecha, insegura y "atrasada en la vida" en comparación con sus compañeros, a pesar de que solo tenía unos 20 años.

publicidad

Fue Liz, una amiga íntima de Laura, quien la convenció para ir de excursión a Machu Picchu: explorar la espectacular ciudadela inca era el sueño de Liz, pero Laura se dejó convencer.

"Pensé: 'Bueno, va a ser muy bonito, muy poético'", dice Laura. "Esa época de mi vida fue realmente una época de descubrimiento, de conocerme a mí misma y de recorrer ese nuevo camino de independencia como joven adulta".

¿Qué mejor manera, pensó Laura, de recorrer metafóricamente ese "nuevo camino" que, literalmente, recorrer un camino transitado por muchos antes que ella? La experiencia del Camino Inca, pensó Laura, la ayudaría a salir de su propia cabeza. Le encantaba viajar y conocer otras culturas y otros lugares. Así que, convencida de la posibilidad,

Laura preparó una mochila y viajó con Liz a Perú.

En Cuzco, la antigua capital del Imperio Inca, Laura y Liz se unieron a un grupo de turistas dispuestos a emprender una caminata de cuatro días (todos los viajeros que emprenden el Camino Inca deben hacerlo en grupo, acompañados de porteadores y guías, y con los permisos tramitados de antemano).

Antes de comenzar la caminata, los viajeros almorzaron juntos y se presentaron. En el grupo de Liz y Laura había un puñado de viajeros de EE.UU., unos cuantos de Brasil, otros de Argentina y uno de Costa Rica: Adrián.

Adrián, de veintitantos años, contó a los demás viajeros que había soñado con recorrer el Camino Inca desde que era niño.

"Machu Picchu era un lugar al que realmente quería ir desde hacía mucho tiempo", reitera hoy Adrián a CNN Travel.

Durante el almuerzo de ese primer día, Laura pensó que Adrián parecía simpático, entusiasta, amante de las actividades al aire libre, un buen tipo. Pero, en realidad, todos los que iban de excursión parecían simpáticos. Y Laura y Adrián, que han pedido que no se incluyan sus apellidos en este artículo por razones de privacidad, en realidad solo habían intercambiado palabras de cortesía en ese momento.

Cuando empezaron la caminata por los campos de cultivo del Valle Sagrado de los Incas, Laura empezó a hablar con uno de los viajeros sudamericanos sobre su trabajo. Pronto se vio en apuros para explicar la gestión de riesgos y los seguros en un español que entonces no era muy bueno.

De repente, Adrián estaba a su lado, interviniendo.

"Se acercó a nosotros y nos dijo en inglés: 'Vale, esto es lo que está intentando deciros'. Y luego resumió en español: 'Vale, esto es lo que ella intenta deciros'. Hizo de traductor para los dos".

Laura estaba impresionada, sobre todo porque Adrián parecía entender muchas cosas de su trabajo, aunque ella no le había contado muchos detalles.

"Yo también me dedico a los seguros", explicó Adrián. Le dijo a Laura que trabajaba con su padre, que tenía una agencia de seguros en su pueblo costero de Costa Rica. Laura sintió curiosidad por saber más, y Adrián y ella charlaron un rato sobre la profesión que compartían.

"Fue un punto en común divertido", dice Laura hoy. "Pero seguíamos ocupados conociendo a todos los demás. Así que no es que, en ese momento, Adrián y yo congeniáramos y siguiéramos juntos el resto de la excursión. Pero fue el primer momento en que conectamos y nos dimos cuenta de que teníamos algo en común".

Esa misma noche, mientras el grupo montaba el primer campamento, los porteadores montaban las tiendas y calentaban la comida en hornillas portátiles, Adrián y Laura "hablaron un poco más", como recuerda Adrián.

Y poco a poco, durante los días siguientes, Adrián y Laura acabaron caminando a menudo uno al lado del otro, con Liz a cuestas, disfrutando juntos de las vistas.

"El Camino Inca era precioso", recuerda Laura. "No solo gran parte del camino sigue siendo una construcción original de piedra dura, sino que hay un montón de paisajes y lugares preciosos por el camino. Acampamos todas las noches y bebimos mucho té de coca para evitar el mal de altura".

Mientras cruzaban juntos puertos de montaña y contemplaban vistas panorámicas, los tres excursionistas charlaban sobre sus vidas.

"Empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos", explica Adrián.

"Así fue como nos conocimos", dice Laura.

Explorando Machu Picchu juntos

Aunque a Laura le gustaba la compañía de Adrián y disfrutaba aprendiendo más sobre él, y Adrián se sentía cada vez más atraído por Laura, su dinámica en el Camino Inca era más amistosa que romántica.

"Adrián era solo un amigo", dice Laura. "Durante todo el tiempo que estuvimos en Perú, fue solo una amistad".

Además, Liz también estaba siempre en medio: Adrián era tan amigo de Liz como de Laura. Se llevaban bien como trío.

El cuarto día, el grupo llegó a Machu Picchu a última hora de la mañana. La extensa ciudadela inca, envuelta en la niebla, era todo lo que Adrián había soñado que sería.

"Verla en persona fue, para mí, mucho más impresionante que todas las fotos y documentales que había visto", dice.

Laura también se maravilló con el sitio arqueológico, sintiéndose muy agradecida de que Liz la hubiera convencido para embarcarse en la caminata.

"Durante todo el recorrido, la mampostería y la piedra eran increíbles, pero llegar a Machu Picchu por la Puerta del Sol por la mañana fue lo más destacado", dice. "Tuvimos horas para explorar la ciudad, asimilarla y pensar en la gente que la habitaba".

La mayor parte del grupo tenía previsto regresar en autobús a Aguas Calientes, la ciudad más cercana a Machu Picchu, a primera hora de la tarde, pero, por casualidad, Adrián, Laura y Liz tenían reservados pasajes de autobús para más tarde.

"Así que pudimos pasar más tiempo en Machu Picchu, simplemente paseando los tres", dice Adrián. "Eso nos ayudó a conectar un poco más".

"Realmente fue divertido", dice Laura.

Finalmente llegó la tarde, y Laura y Liz tuvieron que dirigirse a su autobús, pero Adrián aún tenía unas horas libres. Era hora de despedirse.

"Recuerdo que pensé: ¿deberíamos intercambiar información o no?", dice Laura. Recuerda que le daba vueltas a la cabeza mientras Liz y ella se despedían de Adrián con un abrazo.

Al final, Laura decidió que "cuando viajas conoces a mucha gente. Está bien separar las cosas. Fue un momento muy bonito, y fue genial que conociéramos a Adrián, pero puede ser algo que viva dentro de sí mismo en ese viaje", pensó.

Adrián también sintió una ligera punzada de arrepentimiento cuando Laura se dirigió a la parada del autobús, pero también acabó olvidándose de ello. Fue estupendo conocer a Laura y Liz, pensó. Fue increíble compartir la experiencia de Machu Picchu con extraños de ideas afines. Pero vivían en países diferentes. Probablemente nunca se volverían a ver.

El grupo se despidió, "dejándolo como estaba", como dice Laura.

Un reencuentro inesperado

Al bajar del autobús en Aguas Calientes, Laura y Liz se dirigieron directamente a un bar y pidieron cervezas frías.

Las dos amigas se sentaron en una mesa al aire libre, charlaron sobre la experiencia de Machu Picchu y vieron pasar el mundo mientras caía la tarde.

Llevaban allí unas horas cuando, para sorpresa de Laura, vio a Adrián al otro lado de la carretera. Casi da un grito de asombro. Entonces gritó su nombre y agitó la mano para llamar su atención.

Al otro lado de la calle, Adrián se dio la vuelta y vio a Laura. Sonrió y le devolvió el saludo, antes de cruzar la calle para saludarla.

"Ver a Adrian por casualidad, caminando por la calle, fue como decir: 'Dios mío, estamos destinados a pasar más tiempo juntos'", dice Laura. "Fue una casualidad".

Adrián tenía la intención de dirigirse directamente a la estación de tren para viajar de Aguas Calientes a Cuzco. En lugar de eso, pasó las siguientes horas bebiendo y charlando con Laura y Liz.

"Recuerdo que hablábamos mucho de Shakira", dice Laura. "Porque, ¿a quién no le gusta Shakira?".

También hablaron de sus respectivos países de origen, y Adrián (solo medio en broma) les contó a las estadounidenses todas las cosas que no le gustaban de Estados Unidos. Pero cuando Liz habló de Chicago y Laura de su casa en Milwaukee, Adrián admitió que siempre había querido visitar el Medio Oeste y vivir un gélido día de invierno.

"¿Saben qué? Tal vez podamos hacer un intercambio", dijo Adrián. "Ustedes pueden hospedarme en Estados Unidos durante el invierno, y luego yo a ustedes en Costa Rica en el verano".

Laura se rió.

"Estados Unidos en pleno invierno no es lo mismo que ir a una playa de Costa Rica", dijo. "Pero si crees que lo es, suena excelente".

Mientras bebían sus cervezas, el grupo se dio cuenta de que todos habían reservado el mismo vuelo para el día siguiente, de Cuzco a Lima. Así que cuando se despidieron, Adrián quedó en reunirse con Laura y Liz en el aeropuerto al día siguiente.

Luego, en el vuelo a Lima, Adrián y Laura se sentaron juntos, retomando la conversación donde la habían dejado la noche anterior.

"Pudimos hablar más", dice Adrián.

En el aeropuerto de Lima, cuando Adrián estaba a punto de regresar a Costa Rica y Laura y Liz volvían a Estados Unidos, intercambiaron sus datos de contacto.

Para Laura, volver a ver a Adrián por casualidad "fue un poco predestinado, o un poco celestial", dice. No quería volver a perderse el momento.

El principio de una "conexión profunda"

Cuando Adrián regresó a Costa Rica, envió inmediatamente un correo electrónico a Laura, diciéndole lo maravilloso que había sido conocerla. Los dos empezaron a enviarse mensajes y luego pasaron a las llamadas telefónicas.

Adrián también se mantuvo en contacto con Liz, pero no hablaban con tanta regularidad. Y mientras los mensajes de Adrián y Liz eran amistosos, Adrián y Laura empezaron a desarrollar lo que Laura llama una "conexión profunda".

"Fue muy interesante conocernos así, por teléfono", dice ella. "Adrián y yo nos hicimos más cercanos".

Aunque hablaban con regularidad, se ponían al día sobre su vida cotidiana y pensaban a menudo el uno en el otro, no estaba claro en qué consistía realmente esa "conexión profunda". Un aire de romance parecía cernirse sobre ellos, pero Laura seguía convenciéndose a sí misma de esta hipótesis.

"Quizá solo seamos amigos íntimos", pensaba.

Laura y Adrián hablaban a menudo de cumplir la promesa que se habían hecho en el bar de Agua Calientes: que Adrián viajara a Estados Unidos y Laura a Costa Rica. Ambos querían hacerlo realidad, pero Laura dice que "en ese momento, todavía se sentía muy conceptual".

Laura se había gastado casi todo su dinero en el viaje a Perú. No le quedaban vacaciones. No estaba segura de que Adrián y ella pudieran volver a verse pronto.

"Así que fue genial construir esta amistad", dice Laura. "Pero no teníamos ni idea de adónde iría a parar".

Pero entonces, un día de diciembre de 2010, Adrián reservó un viaje espontáneo a Estados Unidos. Planeaba volar a Chicago y visitar a Liz y Laura en Año Nuevo.

Cuando Laura se enteró de la noticia, no podía contener la emoción.

"Estaba muy emocionada por ver a Adrián", recuerda.

"Yo también estaba muy emocionado por ver a Laura", dice Adrián.

Los dos pasaron los primeros días del viaje de Adrián con Liz en Chicago - y aunque Laura y Adrián se sintieron atraídos el uno por el otro, siguieron siendo firmemente "solo amigos".

"En Chicago, seguíamos siendo realmente los tres", dice Laura. "Fue más tarde, cuando solo éramos nosotros dos, cuando las cosas cambiaron".

En Año Nuevo, Liz se quedó en Chicago, mientras que Adrián viajó con Laura a su casa de Milwaukee, Wisconsin.

En Milwaukee, Adrián fue el primero en expresar sus sentimientos románticos, pero aún tardó unos días. Quería estar seguro de que no había malinterpretado la situación, y bromea diciendo que le preocupaba que Laura le "echara a la calle en invierno".

Cuando Adrián le contó lo que sentía, Laura aún estaba "un poco sorprendida", como ella lo recuerda.

Ella había sentido que tal vez su amistad estaba "destinada a más", pero "no estaba muy segura de cómo interpretarlo".

"Estaba un poco confundida", recuerda. "Pero seguía siendo muy divertido estar juntos".

Y al final del viaje, tanto Adrián como Laura estaban seguros de que querían volver a verse. Laura seguía queriendo ir a Costa Rica, pero su falta de días de vacaciones se lo ponía difícil, así que, en lugar de eso, Adrián volvió a Estados Unidos varias veces para pasar fines de semana largos.

"Fue divertido", dice Adrián. "Me encanta viajar, así que fue divertido ir y hacer algún viaje - y luego estar con alguien tan genial".

En cada viaje, Laura y Adrián se acercaban más, pero no habían etiquetado realmente lo que ocurría entre ellos. Su actitud, dice Adrián, era "veamos cómo van las cosas, iremos viaje a viaje".

Una visita a Costa Rica

En la primavera de 2011, Laura estaba pensando en cómo hacer realidad un viaje a Costa Rica. Liz también quería ir, pero no le entusiasmaba la idea de hacer mal tercio con Laura y Adrián. Al final, Liz y Laura convencieron a otras dos amigas para que las acompañaran. El grupo llegó en mayo de 2011, recibido por Adrián y listo para explorar.

"Fue muy, muy divertido", dice Laura de este viaje. "Adrián fue nuestro guía. Una de las cosas que tiene Adrián es que, aunque trabaja en finanzas, en el fondo es un amante de la naturaleza, así que creo que en una vida paralela sería guía o guardabosques. Ahí es donde está su alma. Así que se divirtió mucho enseñándonos Costa Rica".

Todos los amigos de Laura se lo pasaron genial, pero para Laura la experiencia fue particularmente especial. Le encantaba ver a Adrián en su país de origen y experimentar todo a través de sus ojos.

"Él ama a Costa Rica, está muy orgulloso de su país", dice. “Y fue realmente hermoso ver, desde su perspectiva, la joya que es el país”.

Durante el viaje, Adrián también presentó al grupo a sus amigos y familiares. Inmediatamente le dieron la bienvenida a Laura.

“Los amigos de Adrián son realmente increíbles. Tiene un grupo de amigos muy, muy cercano. Fue genial escuchar su perspectiva sobre Adrián y escuchar todas estas historias; todos lo conocen desde la infancia”, dice Laura.

Adrián dice que sus seres queridos estaban entusiasmados con su posible romance con Laura, incluso si no estaban seguros de cómo resultaría.

"Estaban emocionados por mí", dice Adrián. “Saben que me encantan los viajes y las aventuras. Entonces, simplemente pensaban que esa era solo otra aventura”.

En cuanto a los amigos de Laura, si bien pasaron un tiempo fantástico en Costa Rica y realmente les agradaba Adrián, estaban convencidos de que la conexión romántica entre Laura y Adrián tenía una fecha de caducidad. La larga distancia parecía insuperable y les preocupaba que Laura terminara con el corazón roto.

“Me decían: 'Estás loca. ¿Cómo terminará esto?’ Y yo dije: ‘No lo sé’”, recuerda Laura. “No es que no nos apoyaran. No querían que resultara lastimada. No querían que me involucrara en algo que parecía tan improbable que tuviera un futuro en el largo plazo”.

Pero Laura no se dejó llevar por sus dudas. Su paso por Costa Rica la hizo más segura que nunca de su relación con Adrián.

"Sentí que Adrián realmente podía verme tal como era", dice. “Y me sentí muy apreciada por eso”.

Los padres de Laura, que conocieron brevemente a Adrián durante su viaje a Milwaukee, bromearon diciendo que si todo salía bien, tendrían un gran lugar al que ir en futuras vacaciones. Pero también estaban un poco preocupados por el impacto de las larga distancia.

Laura recuerda haberles dicho a sus seres queridos: “Sí, entiendo que, en papel, esto parece una locura. Pero realmente tenemos una conexión fuerte. Y él es una muy buena persona. Y es alguien que me hace una mejor versión de mí misma”.

Relación a larga distancia

Durante el año siguiente, Adrián y Laura se reunieron siempre que pudieron. Entre visitas, se enviaban largos correos electrónicos y hablaban por teléfono por horas.

En el transcurso de estas visitas, Adrián y Laura estuvieron cada vez más seguros de su futuro. El comprometerse parecía el siguiente paso lógico. Adrián le propuso matrimonio a Laura en 2012 en la Torre de Observación del Centro de Naturaleza Audubon en Milwaukee, con vistas al lago Michigan.

En diciembre de 2013, la pareja organizó una fiesta de bodas que duró un fin de semana en Costa Rica, con una ceremonia bilingüe y una fiesta que concluyó con un carnaval tradicional, una tradición nupcial costarricense que convierte la última hora de la recepción en una colorida y desenfrenada celebración.

“Hay máscaras y tambores, y todos usan divertidos accesorios”, explica Laura. "Fue muy divertido."

La boda también fue una oportunidad para que los seres queridos de Laura y Adrián, que vivían en países diferentes y no solían verse, pasaran tiempo juntos. Liz, que se había mantenido cercana a Laura y Adrián, estaba en la fiesta de bodas de Laura. Adrián llevó a muchos de los invitados a la boda a recorrer el cercano Parque Nacional Manuel Antonio.

Después de la boda, Laura se mudó a Costa Rica. Fue una decisión importante y fácil: después de un largo periodo de distancia, Laura y Adrián estaban encantados de estar juntos.

“Se sintió tan bien poder, finalmente, vivir ese momento y sentirme mucho más en paz”, dice Laura.

“Fue agradable no tener que preocuparnos por tomar un vuelo solo para vernos”, coincide Adrián.

Laura empezó a trabajar con Adrián en la compañía de seguros de su padre.

"Trabajamos mucho, pero fue realmente fantástico pasar todo ese tiempo juntos", dice Laura.

Fue un periodo emocionante, pero para Laura también fue un ajuste y hubo cambios que afrontar: estaba acostumbrada a vivir en una ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos, ahora vivía en un pequeño pueblo de Costa Rica.

“Cuando pensé en cómo sería mi vida, nunca fue vivir en un pueblo súper pequeño al borde de una jungla”, dice Laura.

Pero si bien había diferencias culturales que afrontar y un idioma que perfeccionar, Laura da crédito a los seres queridos de Adrián, en particular a sus amigos, por hacerla sentir como en casa.

“Los amigos de Adrián solían reunirse todos los viernes por la noche en un restaurante (uno de ellos era dueño de un restaurante) y era una increíble comunidad”, asegura. “Pude ver cuánto amaban a Adrián e inmediatamente me hicieron sentir incluida. Y ese fue mi consuelo: me sentí segura de que podría encontrar un lugar allí, incluso si no era exactamente lo que había imaginado para mí”.

Laura y Adrián vivieron juntos durante varios años en Costa Rica, antes de tomar la decisión de mudarse a Estados Unidos. Hubo varias razones por las que tomaron esta decisión, entre ellas el deseo de Adrián, que todavía fantaseaba con los inviernos nevados del Medio Oeste, de experimentar la vida en un clima frío. Se mudaron cerca de la familia de Laura, en Milwaukee.

Hubo complicaciones en el camino: Adrián tuvo que obtener una visa estadounidense, lo cual tomó un poco de tiempo. Se enfrentaron de nuevo a la larga distancia.

La pareja también bromea diciendo que hicieron lo contrario de lo que hace la mayoría de la gente al “mudarse de un pueblo costero en Costa Rica al Rust Belt de Estados Unidos”.

Pero fue la decisión correcta para ellos. En Milwaukee, Adrián encontró muchas posibilidades para participar en las actividades al aire libre que le encantan, a menudo con el padre de Laura como compañero, ya que “siempre estuvo dispuesto a vivir aventuras, acampar, cazar y esquiar”.

Aventuras juntos

Hoy, Laura y Adrián todavía viven en Milwaukee y tienen una hija de tres años.

“Aunque la estamos criando en Estados Unidos, queremos que conozca y ame Costa Rica, no solo porque es allí donde está la familia de Adrián, sino también porque es un país maravilloso”, dice Laura. “Quiero que se sienta empoderada para poder ir allí y sentir que encaja”.

Le están enseñando a su hija español además de inglés. Eligieron un nombre que escribe y se pronuncia igual en ambos idiomas, explica Adrián.

Laura y Adrián dicen que criar juntos a una niña los ha unido aún más. Su hija nació en medio de la pandemia, por lo que la pareja tuvo que pasar los primeros meses solos ellos dos. No fue un periodo fácil: Laura sufría de depresión posparto y las regulaciones de covid-19 significaban que la familia de Adrián no podía visitarla desde Costa Rica.

“Pero finalmente la familia de Adrián pudo conocer a nuestra hija”, dice Laura. “Y creo que fue un momento realmente especial, porque había tardado mucho en llegar”.

Durante esos primeros años, los padres de Laura también fueron un apoyo invaluable y se volvieron muy cercanos a su nieta. Luego, en 2023, al padre de Laura le diagnosticaron glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral. Falleció a principios de 2024.

"Ambos éramos muy cercanos a mi papá", dice Laura. “Adrián y mi padre se unieron de inmediato por el amor al aire libre y, creo, por una sólida ética de trabajo. Tenían muchos rasgos similares de personalidad. Y mi papá y yo siempre habíamos sido muy unidos. Y por eso este último año ha sido un desafío”.

Laura y Adrián atravesaron juntos los desafíos y emociones asociados con la enfermedad del padre de Laura. Para ellos era importante pasar mucho tiempo con los padres de Laura, apreciar los momentos con el padre de Laura, y que la hija de Laura y Adrián tuviera “tantos recuerdos con él como fuera posible”.

Desde que falleció el padre de Laura, la pareja se ha apoyado mutuamente.“Podemos apoyarnos en el otro y hablar abiertamente sobre el duelo”, dice Laura. “Hemos sido un buen equipo apoyándonos mutuamente”.

“Esa es una de las principales cosas que me encantan de Laura”, añade Adrián. “Creo que juntos somos un buen equipo”.

Adrián cree que este sentido de trabajo en equipo surge de las sólidas bases que establecieron en cada etapa de su relación: desde sus primeros días como amigos, llamándose por teléfono desde lejos; a su periodo de desarrollar una relación a larga distancia; a los años de Laura en Costa Rica; el traslado de Adrián a Estados Unidos hasta el día de hoy, criando juntos a su hija y atravesando los altibajos de la vida como pareja.

“Personalmente, me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de pasar todas esas fases juntos”, dice Adrián.

A lo largo de sus años juntos, Adrián y Laura se han mantenido “abiertos a las aventuras”, tanto literales (en 2019 caminaron juntos por el Kilmanjaro) como metafóricas.

“Nuestra vida y nuestro matrimonio han sido una aventura”, así lo expresa Adrián.

La pareja espera compartir las historias de estas aventuras con su hija una vez que sea un poco más grande.

“Y nos gustaría volver a Cusco, mostrarle el lugar donde nos conocimos y contarle un poco más sobre nuestra historia”, dice Adrián. “Creo que sería genial si tuviéramos la oportunidad de caminar con ella por el Camino Inca y mostrarle dónde comenzó todo”.

La pareja sigue siendo buena amiga de Liz; de hecho, pasarán el sábado de Pascua de 2024 con Liz y su familia.

Hoy, Laura se sorprende de que casi deja que Adrián se alejara después de que abandonaron Machu Picchu.

“Se siente como algo que podría haber sido tan intrascendente y, en cambio, realmente cambió el curso de nuestras historias”, dice sobre su encuentro en el Camino Inca.

“Algo tan pequeño que ocurrió y luego tuvo un efecto dominó en el resto de nuestras vidas. Simplemente parece la coincidencia más afortunada del mundo”.