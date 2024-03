Estos son los números del sorteo del Powerball del 30 de marzo, con un premio mayor estimado en US$ 935 millones

Conoce los secretos del sorteo del Powerball 1:20

(CNN) -- Ya se conocen los números del sorteo del Powerball del sábado, con un premio mayor estimado en US$ 935 millones, que sería el quinto más alto en la historia del juego.

Los números ganadores del sábado son 33, 13, 50, 12, 52 y 23 de Powerball.

Se trata del primer premio mayor de Powerball que supera los US$ 900 millones este año, según la lotería. El bote de US$ 935 millones que se puso en juego el sábado pasó de US$ 865 millones después de que ningún boleto acertara los seis números del sorteo del miércoles por la noche.

El ganador del premio gordo del sorteo del sábado puede elegir entre recibir el dinero en pagos anualizados o hacerse con una suma global estimada en US$ 452,3 millones.

Aunque nadie ganó el premio mayor en el último sorteo del miércoles, tres boletos ganaron US$ 1 millón cada uno al acertar los cinco primeros números. Esos boletos se vendieron en Arizona, Pensilvania y Texas, según la página web de Powerball.

El premio gordo de Powerball se ganó por última vez en enero, cuando un boleto de Michigan obtuvo un bote de US$ 842,4 millones. Desde entonces, se han celebrado 37 sorteos consecutivos sin ganador del bote, según Powerball.

El mayor bote de Powerball -y el mayor premio de la lotería estadounidense- jamás ganado fue de US$ 2.040 millones por un boleto comprado en California en noviembre de 2022, según la lotería.

El bote estimado de US$ 935 millones del sábado ocuparía el quinto lugar en la lista de premios de todos los tiempos de Powerball. Del segundo al cuarto puesto se encuentran US$ 1.765 millones (un boleto en California; 2023); US$ 1.586 millones (tres boletos, 2016); y US$ 1.080 millones (un boleto en California, 2023).

Ganar el bote de Powerball significa que un boleto ha acertado las cinco bolas blancas más la Powerball roja. Las probabilidades de ganar cualquier premio en un sorteo de Powerball son de 1 entre 24,9, y las probabilidades de ganar el bote son de 1 entre 292,2 millones, según la lotería.

Los boletos de Powerball cuestan US$ 2 por jugada y se venden en 45 estados, la ciudad de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora de Miami en Tallahassee, Florida.