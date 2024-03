Zelensky prevé "ningún éxito" en la guerra sin la ayuda de EE.UU. 2:07

Kyiv (CNN) -- En otro mundo, Ucrania estaría votando hoy. En un año en el que miles de millones de personas tienen la oportunidad de votar, aquí la gente estaría dando su veredicto sobre la presidencia de Volodymyr Zelensky.

Hace cinco años, este hombre, cuyo talento como actor, comediante y productor lo convirtió en un nombre muy conocido en Ucrania, llegó a la presidencia. Sin embargo, con las fuerzas rusas aún dentro del país y millones de ucranianos desplazados de sus hogares, luchando en el frente o viviendo en el extranjero, no hay elecciones a la vista.

Algunos republicanos estadounidenses han tratado de hacer de la próxima expiración del mandato de Zelensky, que se produce en mayo, otra razón por la que debería retenerse la ayuda militar.

El propio Zelensky dijo que estaba abierto a la idea, pero en los últimos meses ha dejado claro que no es algo que crea que el país pueda o deba hacer. Aunque el domingo es el día en que, según la Constitución, Ucrania debería votar, tampoco lo permite en tiempo de guerra. La alternativa sería suspender la ley marcial durante el periodo electoral.

En la plaza Maidan de Kyiv, un viernes por la tarde, hace frío. El cielo está nublado y se avecina una granizada.

Este gran espacio abierto, por el que pasa una de las principales arterias de la ciudad, fue la cuna de lo que los ucranianos llaman la Revolución de la Dignidad, el levantamiento de hace diez años que expulsó al líder del país pro-Putin, Víktor Yanukóvich, y cambió el enfoque de Ucrania hacia Europa y Estados Unidos.

Mykola Lyapin, un estudiante de 21 años, fuma un cigarrillo antes de que empiece a llover. Habría votado a Zelensky hace cinco años si hubiera tenido la oportunidad y le votaría ahora. No teme que, llegado el momento, el presidente siga adelante.

"Nuestro pueblo es libre, y lo demostramos en 2014, cuando estábamos descontentos con el presidente Yanukóvich. Vinimos aquí al Maidan, algunos incluso perdieron la vida, pero conseguimos lo que queríamos. Está en nuestros genes defender nuestra posición. Si la gente cree de verdad que Zelensky lleva demasiado tiempo dirigiendo el país, lo solucionaremos, aunque la guerra continúe".

Justo colina arriba, en una librería que vende libros de cocina de Jamie Oliver, entre otros títulos, la psicóloga Kateryna Bilokon, de 42 años, conversa con una amiga en el pequeño café que hay al frente de la tienda. Votó a Zelensky en 2019 y está contenta con su desempeño. Está disuadida de apoyar unas elecciones debido al costo.

"Sería una pérdida para el presupuesto del Estado; sería mejor redirigir los fondos para armar a nuestros militares", dice, y añade: "No hay nadie que pueda reemplazar a Zelensky en este momento".

"No es el momento adecuado", dice Zelensky

Las encuestas de opinión sugieren que hay poco interés entre los ucranianos por una votación: solo el 15% de los encuestados dijeron en febrero pasado al Instituto Internacional de Sociología de Kyiv que el país debería realizar elecciones.

En agosto pasado, al presidente Zelensky le preguntaron por su postura en una entrevista en la televisión ucraniana y se mostró favorable a la realización de una elección.

"Tiene su lógica. Si se defiende la democracia, hay que pensar en esta defensa, incluso en tiempos de guerra. Las elecciones son una de esas defensas", dijo. Y, al mismo tiempo, reconoció que una votación podría distraer del objetivo principal de derrotar a Rusia.

Para un líder sensible a las acusaciones de querer aferrarse al poder, y cuyo atractivo en 2019 provino en parte de una promesa de mayor apertura y transparencia democrática, cerrar el debate sobre las elecciones es un riesgo. No obstante, en comentarios posteriores, el presidente se mostró menos ambiguo. "Ahora no es el momento adecuado para celebrar elecciones", dijo el pasado noviembre, y su postura no ha cambiado desde entonces.

Oleksiy Koshel, del Comité de Votantes de Ucrania, un grupo de presión que defiende los derechos democráticos, ve un claro cálculo político en marcha. En su opinión, al principio el equipo de Zelensky quería realizar elecciones porque el apoyo al presidente era muy alto. Sin embargo, cuando sus índices de popularidad empezaron a descender a finales de año, los dirigentes se enfriaron ante la idea.

Los últimos meses han sido duros en el campo de batalla para Ucrania. Mientras el Congreso de Estados Unidos sigue vacilando sobre una nueva ayuda militar, algunos republicanos han metido en el debate las elecciones en Ucrania. Vivek Ramaswamy, que se presentó la nominación del Partido Republicano a la presidencia, acusó a Kyiv de "amenazar con cancelar las elecciones... a menos que Estados Unidos desembolse más dinero".

El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham, a pesar de ser un firme partidario de la ayuda a Ucrania, también adoptó una postura inequívoca, y declaró en una rueda de prensa en Kyiv en 2023: "Quiero ver que este país tenga elecciones libres y justas, incluso mientras es atacado. El pueblo estadounidense debe saber que Ucrania es diferente. Este ha sido un país muy corrupto en el pasado".

Sorprendentemente, en su última visita a Ucrania a principios de marzo, Graham moderó considerablemente su postura, al afirmar que ahora compartía la posición consensuada entre los ucranianos.

"Todo el mundo con el que hablé me dijo que hay que mejorar la situación de la guerra antes de realizar elecciones. Para mí tiene sentido, después de haber estado sobre el terreno", declaró.

Ruslan Stefanchuk, presidente del Parlamento de Ucrania, elegido con el apoyo del partido de Zelensky "Servant of the People" ("Servidor del pueblo"), articula la postura del gobierno. Ante todo, dijo a CNN, no sería posible garantizar que todas las personas con derecho a votar tuvieran la oportunidad de hacerlo. Señaló los siete millones de personas que se cree que han abandonado Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala, y los varios millones más de desplazados internos.

Más sensibles, quizás, son las personas que viven en lo que Ucrania denomina territorios temporalmente ocupados. Se trata de aproximadamente el 20% del país que está bajo control ruso.

La imposibilidad de facilitar la votación allí es evidente, pero la óptica de seguir adelante con una votación nacional a pesar de todo también sería muy preocupante para muchos. Aunque algunos ucranianos podrían sospechar discretamente que los que se han quedado en los territorios ocupados lo hicieron porque simpatizan con los prorrusos, la imagen que se daría sería de abandono, de que Kyiv está privando voluntariamente del derecho al voto a aquellos a los que quiere liberar. No es difícil imaginar cómo podría aprovecharse de ello el Kremlin.

El otro grupo de personas cuya participación en las elecciones supondría un desafío son los miembros de las fuerzas armadas, especialmente los que ocupan puestos de combate en primera línea.

"Sería injusto privar del derecho a votar en las elecciones a los soldados que defienden la independencia de nuestro país a costa de su vida y su salud", declaró Stefanchuk.

Los soldados advierten contra el "vacío de poder"

CNN habló por teléfono con más de media docena de militares, la mayoría combaten en el este, en algunas de las zonas más activas de la guerra terrestre. Todos menos uno pensaban que realizar elecciones ahora sería una mala idea, aunque no por miedo a perder sus derechos o los de sus compañeros de combate.

En cambio, es la perspectiva de incertidumbre la que induce la mayor preocupación, al menos entre los militares contactados por CNN. Aunque todos aceptaron que la guerra podría prolongarse varios años más, lo que podría significar que las elecciones se hicieran inevitables, la situación de seguridad actual lo hace insostenible.

"Los militares temen que alguien decida celebrar elecciones, ya sea por motivos internos o por presiones de los países occidentales [...] Un vacío de poder durante el periodo de transición puede suponer una amenaza para la gestión del ejército y el funcionamiento del Estado", declaró Oleksandr Voitko, que sirve en una unidad de drones.

Otro soldado, que presta servicio en la 47ª Brigada, cerca de Avdiivka, y que prefirió permanecer en el anonimato, se mostró de acuerdo.

"Elegir a un nuevo líder del país nos debilitaría durante un tiempo, de eso estoy seguro. Llevaría tiempo mientras se transfieren cargos y responsabilidades y se cambia a las personas, porque todo el mundo querrá nombrar a los suyos. No tenemos tanto tiempo. En ese momento, la situación podría volverse muy inestable", dijo el soldado a CNN.

Con el tiempo, sin embargo, los ucranianos volverán a las urnas. Las cifras de Zelensky pueden estar lejos de sus máximos, pero sigue siendo popular; el 64% de los ucranianos dicen confiar en él como líder.

Aun así, Oleksiy Koshel, activista por el derecho al voto, cree que dos años después de la guerra, la gente está empezando a ir más allá de la inclinación natural en tiempos de crisis a depositar su confianza en los que están en el poder. Espera que los políticos surgidos del ejército, como el ex comandante en jefe Valerii Zaluzhnyi, o figuras menos conocidas, obtengan resultados récord cuando finalmente se realicen elecciones.

Anecdóticamente, tampoco es difícil encontrar personas en Kyiv que crean que en algún momento debería haber un ajuste de cuentas por la invasión a gran escala para los actuales dirigentes políticos. Un joven hombre de negocios que salía con su mujer y sus hijos, que le visitaban brevemente desde Italia, donde estaban presenciando los combates, fue mordaz con el presidente.

No hizo caso de las advertencias sobre Rusia, dijo el hombre, que prefirió no dar su nombre.

El resultado, dijo, fue que sus propios hijos y los de sus amigos crecieron hablando italiano o checo porque la guerra los empujó al extranjero en busca de seguridad.

"Estos niños deberían hablar ucraniano", dice con una mezcla de rabia y tristeza.

Maria Kostenko y Victoria Butenko contribuyeron a este reporte