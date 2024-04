El embajador de los Territorios Palestinos ante la ONU, Riyad Mansour habla durante una sesión el 22 de diciembre de 2023. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

(CNN) -- El Gobierno Autónomo Palestino volvió a solicitar su membresía en las Naciones Unidas, según publicó este martes la misión de observación permanente palestina ante la ONU en su cuenta de X, antes Twitter.

“Hoy, el Estado de Palestina, siguiendo instrucciones de los líderes palestinos, envió una carta al secretario General solicitando una nueva consideración de (nuestra) solicitud de membresía”, se leía en la publicación.

La publicación también incluyó una carta firmada por el embajador de los Territorios Palestinos ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, que mencionaba una solicitud inicial de septiembre de 2011 para obtener el estatus de miembro y pedía una nueva consideración este mes.

En septiembre de 2011, el Gobierno Autónomo Palestino no logró el reconocimiento como un Estado miembro independiente en la ONU. Un año después, las Naciones Unidas decidieron que el estatus de “entidad observadora no miembro” del Gobierno Autónomo Palestino se cambiaría a “Estado observador no miembro”, similar al que tiene el Vaticano.

El Gobierno Autónomo Palestino, dominado por el partido político Fatah, mantuvo el control administrativo sobre Gaza hasta 2007, cuando Hamas ganó las elecciones legislativas de 2006 en los territorios ocupados y lo expulsó del enclave. Desde entonces, Hamas ha gobernado Gaza y el Gobierno Autónomo Palestino las partes de la Ribera Occidental ocupada por Israel.

Estados Unidos está a favor de un Gobierno Autónomo Palestino reformado que lidere tanto la Ribera Occidental como Gaza, como parte de un eventual Estado independiente. Pero Israel ha rechazado la perspectiva de que este gobierno regrese a Gaza después de la guerra en curso y ha descartado la idea de establecer un Estado palestino en los territorios.

En medio de una intensa presión internacional para que el Gobierno Autónomo Palestino se reforme, un nuevo gabinete encabezado por el primer ministro Dr. Mohammed Mustafa prestó juramento oficialmente el domingo en Ramallah, según la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

"Nuestro objetivo político es lograr la libertad, la independencia y la liberación de la ocupación, y estamos trabajando con los partidos árabes e internacionales interesados ​​para obtener la membresía plena en las Naciones Unidas", dijo Abbas durante una reunión con el nuevo gobierno, según WAFA.

Con información de Ibrahim Dahman y Abeer Salman de CNN.