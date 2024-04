Las propuestas de Claudia Sheinbaum 6:48

(CNN Español) – La candidata a la presidencia de México por el oficialismo, Claudia Sheinbaum, ha insistido en dar continuidad a la política social impulsada por el actual Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La cuarta transformación sigue en nuestro país; al siguiente escalón, el segundo piso, vamos a darle continuidad a la cuarta transformación”, ha prometido la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto significa, según afirma, preservar los programas y proyectos de López Obrador, como la pensión para adultos mayores, becas para jóvenes, proyectos de infraestructura, entre otros, y dar paso a nuevos proyectos.

En un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum presentó 100 puntos que delinean su proyecto de gobierno en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio. Incluye propuestas en temas de seguridad, economía, programas sociales y ambientales.

Este es un repaso de sus cinco propuestas clave.

Seguridad, estrategia en cinco ejes

En su propuesta “República segura y con justicia”, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, plantea cinco ejes para abordar la inseguridad y violencia en el país.

publicidad

Atención de las causas de la violencia.

Consolidación de la Guardia Nacional.

Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación.

Coordinación con policías y fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

Reforma al Poder Judicial.

No es extraño que uno de los principales ejes del proyecto de Sheinbaum sea la seguridad considerando que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre de 2023, el 61,4% de la población mayor de 18 años en México consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Educación gratuita y científica

Sheinbaum afirma que, de ganar las elecciones, hará de México “una potencia educativa, científica y de la innovación”. Su proyecto “República educadora, humanista y científica” señala que todos los niveles educativos deben ser gratuitos para garantizar el desarrollo de un mejor país.

También afirma que habrá becas universales para estudiantes de educación básica, salarios justos para docentes, fortalecimiento de la educación media superior y superior, así como la apertura de más espacios para el desarrollo de la cultura y de la ciencia.

Economía con orientación social del gasto y aumento del salario mínimo

En esta materia, plantea mantener la política de orientación social del gasto en la administración pública para priorizar recursos, garantizar políticas sociales, coadyuvar al combate a la pobreza y erradicar la desigualdad.

En “100 pasos para la transformación”, se propone una reducción considerable de la deuda pública que actualmente representa un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), para pasar a un 2,5% para 2029, lo que permitirá, según afirma, liberar recursos públicos a objetivos prioritarios.

Sheinbaum expone que continuará aumentando el salario mínimo para que en los siguientes años tenga un aumento nominal del 11% anual. Durante el actual gobierno, el salario mínimo ha tenido seis aumentos, el más reciente entró en vigor el pasado 1 de enero, cuando pasó de 207,44 (US$ 12,06) a 248,93 (US$ 14,48) pesos diarios, y en la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 312,41 (US$ 18,17) a 374,89 (US$ 21,80) pesos diarios.

Regulación del uso de agua

El proyecto de la exjefa de gobierno afirma que el acceso al agua para el consumo humano será una prioridad de su Gobierno. Anunció que elaboró el Plan Nacional Hídrico y planteará cambios a la Ley de Aguas –que regula la explotación, uso, aprovechamiento de aguas, así como su distribución y control– a fin de regular el uso de las concesiones para poner como prioridad el interés del país y sus habitantes.

Este ámbito también propone la tecnificación del riego agrícola, el tratamiento del uso del agua para industria y para riego, y otras obras estratégicas para el abasto de agua.

Actualmente, Ciudad de México–una metrópolis en expansión de casi 22 millones de habitantes y una de las mayores urbes del mundo– se enfrenta a una grave crisis hídrica, ya que a una maraña de problemas -como la geografía, el caótico desarrollo urbano y las fugas en las infraestructuras- se suman los efectos del cambio climático.

Transición energética: más energías renovables

A diferencia del actual gobierno, Sheinbaum afirma que impulsará las energías renovables y la eficiencia energética, así como la construcción de plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, hidrógeno verde, la promoción de paneles y calentadores solares en techos de las viviendas y comercios.

Según su visión, estas medidas ayudarán a reducir el costo de la luz, el gas y harán de México un ejemplo mundial de otros países frente a la crisis climática.

El presidente López Obrador ha recibido diversas críticas de algunas organizaciones ambientales por su política energética en la que apostó por el petróleo a través de la modernización de las refinerías existentes en el país y la construcción de la refinería en Dos Bocas, en Tabasco.

Con información de Laura Paddison, Jack Guy, Fidel Gutiérrez