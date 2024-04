Otorgan libertad condicionada a Ola Bini, amigo de Julian Assange y condenado por acceso ilegal a sistema informático en Ecuador

Ser amigo de Assange no es delito: Ola Bini, programador acusado en Ecuador 3:56

(CNN Español) –– Un tribunal de Ecuador aceptó este lunes un pedido de suspensión condicional de la pena de un año de prisión que se le había impuesto al programador de origen sueco Ola Bini, amigo del cofundador de Wikileaks Julian Assange, por el delito de acceso no consentido a un sistema informático en grado de tentativa, informó en mensajes de X, antes Twitter, la Fiscalía General.

La Fiscalía dijo que durante su condena, Bini "deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, no salir del país sin autorización del juez, tener domicilio determinado, ejercer un trabajo, profesión u oficio; no ser reincidente y no ser procesado por otra causa".

CNN intenta contactar a abogado de Bini para obtener más detalles.

Desde abril de 2019, el informático había sido investigado por las autoridades de Ecuador por, según información de la Fiscalía, acceder sin autorización ni consentimiento al sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador con el fin de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la Empresa Pública Petroecuador y la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia.

En febrero de 2023, un tribunal de garantías penales de Ecuador había ratificado por unanimidad el estado de inocencia de Bini dentro del proceso, según informó en su momento a CNN el Departamento de Comunicación de la Fiscalía General del Estado.

El viernes pasado, una sala de apelaciones de Ecuador había revocado la sentencia anterior de inocencia a pedido de la Fiscalía.

Desde el inicio del proceso, Bini ha sostenido su inocencia y ha dicho que es víctima de una persecución derivada de su amistad con el cofundador de Wikileaks.