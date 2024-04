¿Cuántas expulsiones lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?

(Crédito: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

(CNN Español) – El lunes 8 de abril, Cristiano Ronaldo fue expulsado después que el árbitro alzara la tarjeta roja por darle un codazo a un rival en el último minuto en el que se desarrollaba el partido que marcaría la derrota del Al-Nassr ante el Al- Hilal en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita.

Desde sus inicios, el delantero portugués ha sido reconocido como uno de los futbolistas con mayor destreza con el balón y efectividad goleadora. Pero tiene un carácter fuerte en la cancha y suele reclamar a los árbitros, provocar a la hinchada y encarar a rivales, y eso le ha valido varias expulsiones en su extensa carrera: lleva 12 tarjetas rojas. Ocho por roja directa y cuatro por doble amarilla.

Son muchas más que las de Lionel Messi, su eterno rival (3 tiene el argentino), pero menos que las de otros jugadores ofensivos históricos, como Zinedine Zidane (14), y muchas menos que las de otros futbolistas propensos a las amonestaciones, como su excompañero de equipo Sergio Ramos (21), un defensa.

Hace seis años CR7 no era expulsado. Hagamos un repaso de cada una de las veces en que debió salir de un partido por amonestación.

15 de mayo de 2004 - un año después de su debut en el Manchester United, “CR7” como sus seguidores lo identifican, provocó en el minuto 85 del partido Aston Villa vs. Manchester United su primera expulsión del terreno de juego. El marcador quedó 0-2, uno de esos goles fue de Ronaldo antes de salir.

14 de enero de 2006 - en un encuentro del Manchester City vs. Manchester United al minuto 66 el árbitro sacó la cartilla roja al delantero por dos faltas cometidas. El resultado del tablero fue 3-1 durante la Barclays Premier League.

15 de agosto de 2007 - los aficionados en el Fratton Park, Inglaterra atestiguaron la amonestación y salida del terreno del artillero después que le cantaran en el minuto 85 la cartulina roja.

30 de noviembre de 2008 - en un enfrentamiento del Manchester City vs. Manchester United, Ronaldo fue expulsado en el minuto 68 al acumular tarjetas amarillas por tocar el balón con la mano en dos ocasiones. El tablero se resumió en 0-1.

5 de diciembre de 2009 - el artillero portugués no finalizó el partido del Real Madrid vs. Almería dado que en el minuto 88 el árbitro le marcó segunda tarjeta amarilla por entrada peligrosa, no sin antes anotar uno de los 4 goles de su equipo.

24 de enero de 2010- el Real Madrid venció al Málaga 2 a 0 en el Santiago Bernabéu, ambos goles facilitados por la experiencia de Cristiano Ronaldo, a quien por protagonizar una pelea en el terreno de juego el árbitro le sacó la tarjeta roja.

17 de mayo de 2013 - el Real Madrid y Atlético de Madrid se disputaban la final de la Copa del Rey desde el Santiago Bernabéu, ya se libraba el tiempo extra cuando en el minuto 114 el réferi alzó tarjeta roja para expulsar a Ronaldo antes del último silbato. El Atlético de Madrid se alzó con la victoria 2-1.

2 de febrero de 2014 - el Real Madrid igualó al Athletic Club en la serie de primera división 1-1. El mismo encuentro fue marcado por la expulsión del delantero portugués en el minuto 75 por causar nuevamente otra pelea con uno de sus contrarios.

24 de enero de 2015- el encuentro entre el Córdoba vs. Real Madrid se vio opacado por una agresión protagonizada por CR7, en el minuto 82 la cartulina roja se alzó desde el césped en su contra. No pudo concluir el partido, que quedó 1-2.

13 de agosto de 2017- en esta ocasión el artillero del Real Madrid fue amonestado por excederse en celebración, fue hasta el minuto 82 que la segunda tarjeta amarilla provocó que el réferi marcara la expulsión y le privara de celebrar el resultado 3-1 ante el Barcelona, a lo que el jugador respondió con empujones.

19 de septiembre de 2018 - la Juventus, donde en ese momento militaba el Cristiano Ronaldo, venció al Valencia 2-0. En el minuto 29 el juego se vio interrumpido por una pelea que provocó Ronaldo al empujar a uno de sus rivales. Lo que llevó a que el árbitro alzara desde la media cancha la tarjeta roja de expulsión para el portugués en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

La carrera de Cristiano Ronaldo está marcada por un equilibrio entre el genio futbolístico y la polémica, una combinación que mantiene a los aficionados al borde de sus asientos en cada partido que disputa. A pesar de sus expulsiones, su legado en el mundo del fútbol sigue siendo indiscutible: es el dueño del récord goleador histórico.

Pero la derrota de este lunes marcaría la probabilidad de que Cristiano Ronaldo, de 39 años, y Al-Nassr terminen esta temporada sin trofeo. Quedaron eliminados de la Liga de Campeones asiática y están segundos en la tabla de la liga árabe, detrás de Al-Hilal.

Además, Cristiano Ronaldo ya ha tenido problemas disciplinarios en el equipo Arabia Saudita: a principios de 2024 fue suspendido por un partido y multado después de hacer un gesto con la ingle hacia los espectadores tras un partido de la Saudi Pro League.

Con información de George Ramsay